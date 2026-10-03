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Dva rasprodata koncerta američkog repera Kanjea Vesta, koji poslednjih godina nastupa pod imenom Je (Ye), u Rusiji su zvanično otkazana nakon nekoliko nedelja neizvesnosti.

Je je trebalo da nastupi 10. i 11. oktobra u „Gazprom Areni“ u Sankt Peterburgu, ali je moskovska agencija Say Agency potvrdila da se koncerti neće održati. Organizatori su saopštili da će kupci ulaznica moći da zatraže povraćaj novca, a zahtev za refundaciju trebalo bi da bude moguć od 12. oktobra.

„Prijatelji, sa iskrenim žaljenjem obaveštavamo vas da Jeovi koncerti u Sankt Peterburgu neće moći da se održe u planiranim terminima“, navela je agencija.

Organizatori su najavili i da će naknadno objaviti više detalja o daljim planovima u vezi sa projektom.

Kanje Vest Foto: ShotbyNYP / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Arena tvrdila da nije potpisala ugovor

Otkazivanju je prethodilo nekoliko nedelja potpune neizvesnosti.

„Gazprom Arena“ je u početku na društvenim mrežama najavljivala koncerte, opisujući Vesta kao „najuticajnijeg muzičkog umetnika našeg vremena“. Međutim, nakon što su ulaznice rasprodate, situacija se naglo promenila. U avgustu je uprava stadiona saopštila da sa organizatorima nije potpisala ugovor o zakupu prostora i da se koncerti zbog toga ne mogu održati na toj lokaciji. Arena je naglasila da „nije bila niti je sada“ odgovorna za organizaciju nastupa.

Organizatori su, s druge strane, tvrdili da pokušavaju da reše problem i da koncerti i dalje ostaju u planu.

Kontroverze pratile najavu od samog početka

Planirani nastupi izazvali su i političke reakcije u Rusiji. Portparolka ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova ranije je kritikovala ideju da Vest nastupi u zemlji, pozivajući se na njegove ranije javne izjave i postupke povezane sa Adolfom Hitlerom i nacističkom simbolikom.

Ruski političar Nikolaj Novičkov takođe je tražio da se ispita Vestovo ponašanje i ranije izjave o Hitleru, dok su se u ruskoj javnosti vodile polemike o tome da li bi koncerti uopšte trebalo da budu održani.

Pored političkih reakcija, ruski mediji su izvestili i o problemima sa potrebnim odobrenjima za organizaciju koncerata, dok su se pojavile i informacije o mogućoj istrazi protiv organizatora. Te tvrdnje nisu bile navedene kao zvaničan razlog otkazivanja u saopštenju Say Agency.

Kanje Vest Foto: Jean-Baptiste Lacroix / AFP / Profimedia

Reper godinama izaziva burne reakcije

Kanje Vest je poslednjih godina izazvao brojne kontroverze zbog svojih javnih istupa i sadržaja koji su povezivani sa nacističkom ideologijom i antisemitizmom.

Među ostalim, prodavao je majice sa kukastim krstom, a objavio je i pesmu pod nazivom „Heil Hitler“. Zbog njegovih izjava i ponašanja nastupi su mu bili otkazivani ili problematizovani i u drugim zemljama.

U januaru je zakupio celu stranicu u „Volstrit džornalu“ kako bi objavio javno izvinjenje pod naslovom „Onima koje sam povredio“.

„Nisam nacista niti antisemita. Volim jevrejski narod“, napisao je tada.

Vest je ranije javno govorio i o svom mentalnom zdravlju i sopstvenom viđenju perioda koji je opisivao kao višemesečnu maničnu epizodu, uz psihotično, paranoidno i impulsivno ponašanje. Reč je o njegovoj sopstvenoj javnoj izjavi o zdravstvenom stanju, a ne o nezavisnoj medicinskoj proceni.

Od velikog spektakla do otkazivanja

Otkazivanje koncerata u Sankt Peterburgu usledilo je nakon višenedeljnih nagađanja o tome da li će se Vest uopšte pojaviti u Rusiji.

Iako su nastupi bili najavljeni kao veliki muzički događaj i ulaznice su bile rasprodate, problemi sa prostorom, ugovorom i organizacijom, uz političke reakcije koje su pratile najavu, na kraju su doveli do definitivnog otkazivanja. Organizatori su potvrdili da će kupci moći da dobiju povraćaj novca, dok bi dodatne informacije o proceduri trebalo da budu objavljene naknadno.

(Kurir.rs/Večernji.hr)