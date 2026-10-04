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Dženifer Lopez ponovo se našla među kritikama da je uobraženanakon što je na modnoj reviji Stelle McCartney tokom Nedelje mode u Parizu izgledala ljutito kada su joj naredili da skloni kišobran.

Foto: Laurent VU / Sipa Press / Profimedia

Naime, sedela je na otvorenom u prvom redu revije dok je padala kiša, a osoblje je zamolilo goste da sklone svoje kišobrane.

Slavna glumica i pevačica sedela je uz britansku komičarku i glumicu Dajanu Morgan, a Daily Mail piše kako je jedna gospođa, koja je sedela iza Lopez, diskretno obavestila pevačicu o zahtevu osoblja. Ona je na to navodno promrmljala "Oh", pa odlučila da ipak ostane s kišobranom, dok joj ga je neko vreme držao i njen telohranitelj dok je ona tipkala po telefonu.

Onda ju je osoblje zamolilo da ga skloni nekoliko trenutaka kasnije, za šta se piše da je "izgledala ljutito" i "postiđeno" ga vratila svom telohranitelju.

Takođe, kada je dolazila, shvatila je da je njeno sedište mokro, pa je čekala telohranitelja dok ga on počisti da može da sedne.

Ipak, Lopez je uživala u reviji, a ponovo je stigla u upečatljivom izdanju. Zvezda, za koju brojni ne veruju da se bliži šezdesetim, nosila je kombinaciju čokoladno braon kompleta i tamnobraon pojasa preko čega je prebacila braon šal od veštačkog krzna. Kosu je pustila, dok je na licu imala i tanku mrežicu.

Video: Dženifer Lopez nosi sitne pletenice