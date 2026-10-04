Slušaj vest

Američku glumicu Hale Beri je bivši suprug Olivije Martinez optužio za fizičko zlostavljanje svog 12-godišnjeg sina Masea, te je zatražio privremenu zabranu prilaska glumice. Nakon objavljenih dokumenata i velike reakcije javnosti, cure detalji cijelog slučaja, oglasila se i ona preko odvjetnice, kao i izvori bliski bivšim supružnicima.

Podsetimo, francuski glumac u sudskim dokumentima tvrdi da je Beri 26. septembra nasrnula na njihovog sina, uhvatila ga rukama za vrat i davila. Glumičin verenik Van Hant navodno je bio prisutan tokom incidenta. Martinez tvrdi da je sukob započeo nakon što je Beri rekla sinu da izgleda "glupo" i da je "pravi idiot" jer se igra s naočarima za virtualnu stvarnost. Hale je, navodi, zatim nasrnula na Masea i "fizički se sukobila s njim".

Foto: MARK DAVIS / Getty images / Profimedia

Beri i Martinez venčali su se 2013. godine, a u braku su bili dve godine. Rastali su se u oktobru 2015, ali je njihova brakorazvodna parnica trajala dugih osam godina. Međutim, tri meseca nakon što su se pravno razveli, glumica je na jednom panelu odgovarala na pitanja i tada je rekla da je u braku pretrpela "mnogo boli i patnje", piše Daily Mail. Rekla je i da je naučila da se snađe nakon "tri propala braka", dodajući "posebno kada su u pitanju deca".

Ali se sada našla pred brutalnim optužbama. "Uhvatila je Masea za vrat i počela da ga davi vičući: ‘Ko je sada dominantan?! Ko je dominantan?!‘", tvrdi Martinez u sudskim dokumentima. Ispričao je da ga je sin u panici nazvao da dođe po njega nakon navodnog incidenta. Maseo je navodno rekao da ne želi da se vrati kući svojoj majci jer je "traumatizovan".

U galeriji pogledajte zajedničke fotografije Hale Beri i Olivijea Martineza:

1/5 Vidi galeriju Hale Beri i Olivije Martinez tokom zajedničkog pojavljivanja pre razvoda Foto: MAGNETIC MEDIA PRODUCTIONS / Album / Profimedia, Katy Winn / INSTAR Images / Profimedia, David Livingston / Getty images / Profimedia

Glumica je "skrhana", kažu izvori

Olivije je u dokumentima naveo da se Beri u više navrata ponašala nasilno prema njihovom sinu. "Tokom proteklih godinu i po dana, gospođa Beri se rvala s Maseom, obarala ga na pod", dodao je. Glumac je naveo da je Beri prouzrokovala Maseu psihičku i emocionalnu patnju iznošenjem izjava u vezi s rasom. Tvrdi da je Beri navodno rekla sinu da mu je otac "bela ku*ka koja pokušava da opljačka crnkinju", aludirajući na spor oko izdržavanja deteta.

Foto: Sadou Faye / Avalon / Profimedia

Martinezu je potom dodeljeno primarno starateljstvo nad Maseom. Sudski nalog o zabrani prilaska izdat je u četvrtak, a glumica je izgubila pravo na podeljeno starateljstvo. Ono je zamenjeno pravom na dnevne posete Maseu.

Oni bliski zvezdi kažu da ju je ovo skrhalo: "Hale je stvarno ožalošćena negativnim informacijama koje su izašle u javnost o njoj, to je zaista nizak udarac. Hale je bila sjajna majka koja je uvek tu za svoju decu i pruža im predivan život", rekli su za britanske novine.

Hale Beri na premijeri filma Crime 101 Foto: Brett D. Cove / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Međutim, njihov odnos je već godinama narušen. Pre dve godine Beri je podnela zahtev za samostalno starateljstvo. Tada je tvrdila da Maseo ima problema u školi, zaostaje za razredom, te da su mu dijagnostikovani ADHD i blaga disleksija. Navela je da je Martinez ili "nesvestan" poteškoća njihovog sina ili ih "nemarno ignoriše". Tvrdila je i da je potrošila više od 200 hiljada dolara na pravne troškove, dodajući pri tome i iznos alimentacije. "Hale se oseća kao bankomat kada ima posla s Maseom i Olivijeom. Veruje da ne dobija nikakvo poštovanje i da je tu samo da plaća", dodao je izvor.

Hale Beri sa verenikom Vanom Hantom Foto: @fotokibit / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Izvor blizak Martinezu je pak rekao: "Olivije bi bio presrećan kad bi dobio potpuno starateljstvo nad Maseom jer smatra da ona nije sposobna da bude majka. Oboje imaju tanke živce, ali Olivije veruje da je prešla granicu i da bi za sve bilo najbolje da sina odmaknu od nje". Navodi da je svestan "sramote" koju ovo uzrokuje, ali da veruje da treba "prihvatiti posledice".

Njeni bližnji se ne slažu već je brane: "Da li se ponekad svađa sa svojom decom? Naravno, svaki roditelj to radi. Ali nikada nije povredila nijedno od svoje dece", ističući njeno dugogodišnje zalaganje protiv porodičnog nasilja. Navodi se da je ona i sama pretrpela to u detinjstvu, gledajući kako je njen otac teško zlostavljao njenu majku.

Hale Beri i Olivije bili su u braku iz kog imaju dete Foto: PacificCoastNews.com / Pacific coast news / Profimedia

Godine na sudu

Berin prvi brak, s MLB igračem Dejvidom Džastisom, završio se razvodom 1997. godine, drugi brak, s R&B pevačem Erikom Benetom, raspao se nakon što je on javno priznao zavisnost od seksa i neverstvo, te su se razveli 2003. godine. Poznata je i njena veza s Gabrijelom Obrijem, koja je završila javnom svađom nakon što su raskinuli 2010. godine. S njim ima 18-godišnju ćerku Nalu, a takođe su bili u višegodišnjem sporu oko njenog starateljstva. 2012. godine je izbila tuča između Obri i Martineza koji je tada bio njen verenik. Obri je dobio zabranu prilaska, a Martinez nije bio kažnjen. Sada je verena za Vana Hanta.

Međutim, onda se Martinez suočio s istragom zbog nanošenja telesnih povreda 2015. godine nakon što je izbio incident na međunarodnom aerodromu Los Anđeles, kada je optužen da je gurnuo zaposlenog aerodroma praznim dečjim auto-sedištem usred sukoba s fotografima. Beri je tada bila s njim, a slučaj je rešen nagodbom.

Hale Beri Foto: IPA / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Martinez je u novim dokumentima pak izjavio i da ima "ozbiljne razloge za zabrinutost" zbog glumičina mentalnog zdravlja. Naveo je da Hale ima problema sa zloupotrebom alkohola, za koju smatra da je "doprinela njenom nasilnom ponašanju". Ispričao je i da je Maseo nakon incidenta pokupio stvari i čekao oca, da mu je Beri govorila da "više ne želi da ga vidi", ali da mu je sutradan poslala poruku: "Olivije, kontaktirala sam Masea i zamolila ga da razgovaram s njim. Znam da jako misliš da on sam donosi odluke, ali bih ti stvarno bila zahvalna ako bi ga podstakao da danas razgovara sa mnom. Osećam se užasno zbog onoga što se dogodilo sinoć jer znam da se i on oseća tako", piše Daily Mail.

Foto: David Fisher / Shutterstock Editorial / Profimedia

"Oni se mrze"

Slavna glumica je putem advokatice negirala šokantne optužbe koje je izneo njen bivši partner. Advokatica je njegove dokumente nazvala "potpuno neutemeljenim i namerno obmanjujućim".

"Postoje opsežni dokazi, uključujući brojne sudske odluke, da je Olivije Martinez u više navrata kršio sudske naloge i ometao nužne terapijske i obrazovne intervencije na štetu svog sina Masea, maloletnog deteta Hale Beri - reč je o nedopustivom ponašanju za koje je gospodin Martinez već pravno sankcionisan", izjavila je advokatica Marina Bek. Dodala je i da Martinez ima dobro dokumentovanu istoriju "nepredvidivog, posesivnog i nasilnog ponašanja".

Hale Beri - 78. Kanski festival Foto: Genin Nicolas/ABACA / Abaca Press / Profimedia

"Hale je navikla na takvo skandalozno ponašanje gospodina Martineza i, iako je duboko ožalošćena, neće dozvoliti da je to odvrati od borbe za Maseove najbolje interese i pružanja ljubavi i podrške koji su mu potrebni", navela je advokatica.

"Olivije je tražio načine kako da naudi Hale, a imam osećaj da za to koristi njihovog sina Masea", tvrdio je još jedan izvor. Drugi je rekao da se on nikada nije istinski pomirio s činjenicom da je Beri prekinula njihov brak: "Nikad nije preboleo što ga je ostavila i kao da od tada pokušava da je ocrni".

Foto: ABC / Ferrari / Profimedia

Sledeće sudsko ročište za bivše partnere zakazano je za 16. oktobra. "Za godinu dana Maseo može da kaže sudiji s kojim roditeljem želi da živi prema kalifornijskom zakonu, tako da ima prava, a ako želi da ih koristi, trebao bi", rekli su insajderi. Jedan je tvrdio: "Olivije i Hale se mrze. Kad bi ih zamolili da kažu nešto lepo jedno o drugom, verovatno ne biste mogli da ih prisilite da kažu nešto pristojno jer se toliko ne vole. Odnosi među njima su izuzetno napeti i da nije Masea, bukvalno ne bi imali o čemu da razgovaraju. Nikada nemaju ništa lepo da kažu jedno o drugom, nikada", zaključili su.

Video: Hale Beri