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Nakon smrti Hejden Penetijer pojavili su se novi detalji vezani za njenu imovinu, a sada je otkriveno da je nestao i jedan od njenih najvrednijih i najličnijih komada nakita – verenički prsten koji joj je svojevremeno darovao bivši verenik Vladimir Kličko.

Kako ekskluzivno piše Us Weekly, od prstena koji je glumica čuvala godinama trenutno nema ni traga.

Foto: JD / Backgrid USA / Profimedia

"Hejdenin verenički prsten koji je dobila od Vlade, a koji je čuvala sve ovo vreme, nestao je", rekao je izvor blizak pokojnoj glumici.

Hejdenini prijatelji i članovi porodice navodno sumnjaju da nestanak nije slučajan. Prema rečima izvora, veruju da je mogla da ga uzme osoba koja je bila uz glumicu tokom poslednjih dana njenog života, u vreme kada su se neke njene stvari navodno zalagale. Za te sumnje zasad nisu izneseni dokazi niti je javno poznato ko bi mogao da bude odgovoran za nestanak prstena.

U galeriji pogledajte fotografije Hejden Penetijer Vladimira Klička:

1/5 Vidi galeriju Hejden Penetijer i Vladimir Kličko u braku su dobili ćerku Kaju Foto: Norman Scott / Shutterstock Editorial / Profimedia, Ima Kuroda / PictureLux / Profimedia, Jörg Carstensen / AFP / Profimedia

Verenički prsten sa centralnim dijamantom smaragdnog reza svojevremeno je bio procenjen na čak 500 hiljada dolara, odnosno oko 425 hiljada evra. Hejden je još 2013. otkrila da je lično sarađivala s Montblancom kako bi osmislila prsten kakav je želela.

Penetijer i ukrajinski bokserski prvak Kličko počeli su da se zabavljaju 2009, a verili su se 2013. godine. Godinu dana kasnije dobili su ćerku Kaju, koja danas ima 11 godina. Njihova veza s prekidima trajala je do 2018. godine, ali Hejden je skupoceni prsten zadržala i nakon raskida.

Foto: Supplied by LMK / IPA / Profimedia

Vest o nestalom prstenu posebno privlači pažnju zbog pravne bitke koja se poslednjih dana otvorila oko zaštite Hejdenine ostavine. Pre nekoliko dana, Kličko se obratio sudu u Los Anđelesu i zatražio da ga imenuju za privremenog upravitelja imovine njihove maloletne ćerke Kaje, koja je jedina naslednica svoje majke. Time bi dobio potrebne ovlašćenja da u njeno ime zaštiti nasledstvo i predloži osobu koja će upravljati Hejdeninom ostavinom.

U sudskim dokumentima Kličko je upozorio upravo na mogućnost nestanka Hejdenine imovine. Naveo je da je njegovo hitno imenovanje potrebno jer postoji velika opasnost da stvari koje pripadaju ostavini budu izgubljene, oštećene ili otuđene pre nego što zvanični upravitelj ostavine bude imenovan.

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Tvrdio je i da su Hejden i on još pre njene smrti angažovali telohranitelje zbog osobe koja je navodno neovlašćeno ulazila u njen dom u Los Anđelesu. Nakon njene smrti brave su promenjene, a dizajnerska odeća i modni dodaci koje je nosila na javnim događajima premešteni su na sigurnije mesto. U dokumentima se spominje i nestanak pojedinih ličnih predmeta i nakita.

Hejdenina porodica, prema pisanju američkih medija, ne namerava da osporava Kajino nasledstvo i podržava Kličkov zahtev da privremeno upravlja imovinom svoje ćerke.

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Problemi oko glumičinih ličnih stvari pojavili su se i ranije. Nakon njene smrti izvešteno je da su njeni roditelji Skip Penetijer i Lesli Vogel oboje tražili minđuše koje je Hejden nosila kada je preminula. Nadležni su ih zato zadržali dok se ne utvrdi kome treba da budu predate, premda je Vogel kasnije javno osporila navode o sporu.

Hejden Penetijer preminula je 16. avgusta, svega pet dana pre 37. rođendana, a mrtvozornik je njenu smrt proglasio nesrećnim slučajem izazvanim toksičnim delovanjem više supstanci, među kojima je bio i fentanil.

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Nestanak prstena vrednog pola miliona dolara tako je postao još jedan nerazjašnjeni detalj vezan za njenu ostavinu, upravo u trenutku kada Kličko pokušava da pravnim putem osigura da ono što je Hejden ostavila iza sebe bude sačuvano za njihovu ćerku Kaju.

Penetijer je preminula u stanu u kojem je boravio i njen novi partner koji je zbog nasilja u vezi imao zabranu prilaska.

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