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Kako piše People, glumac i oskarovka u nedelju je sa sinom i verenikom Vanom Hantom posetila Sky Zone, trambolina park u Los Anđelesu. Očevidac je ispričao da su Beri i Mejso razgovarali pre nego što je dečak otišao da igra mali fudbal, dok su ga ona i Hant posmatrali.

Pogledajte u galeriji fotografije Hale Beri sa bivšim suprugom:

1/5 Vidi galeriju Hale Beri i Olivije Martinez tokom zajedničkog pojavljivanja pre razvoda Foto: MAGNETIC MEDIA PRODUCTIONS / Album / Profimedia, Katy Winn / INSTAR Images / Profimedia, David Livingston / Getty images / Profimedia

Odbila fotografisanje jer je bila sa sinom

Beri se tokom izlaska trudila da ostane neprimećena, te je sedela leđima okrenuta centralnom delu prostora. U jednom trenutku prišao joj je obožavalac i zamolio je za zajedničku fotografiju, ali ga je glumica pristojno odbila objasnivši da je tamo sa svojim detetom. Očevidac je njeno raspoloženje opisao kao prilično suzdržano, javlja People.com.

Bio je to jedan od prvih izlazaka glumice sa sinom otkako je sud u Los Anđelesu 1. oktobra prihvatio zahtev njenog bivšeg supruga za privremenu zabranu prilaska i promenio njihov dosadašnji raspored starateljstva.

Sud joj ograničio vreme sa sinom

Martinez je optužio Beri da je tokom incidenta 26. septembra fizički napala njihovog sina i gušila ga. Glumica je preko svoje zastupnice kategorički odbacila njegove tvrdnje, nazvavši ih "potpuno neosnovanim i namerno obmanjujućim".

Olivije Martinez i Hale Beri sa sinom Foto: RMBI / Backgrid USA / Profimedia

Martinez je od suda tražio i da se Beri potpuno zabrani kontakt sa Mejsom, ali sudija taj zahtev nije prihvatio. Umesto toga, glumici je privremeno ograničio vreme sa sinom na dnevne susrete ponedeljkom, utorkom, subotom i nedeljom, u periodu od 10 do 20 časova. Sudija je odbio i Martinezov zahtev da se kontroliše da li je Beri trezna, navodeći da nema dovoljno informacija koje bi opravdale takvu meru.

Novo ročište sredinom oktobra

Martinez je zatražio isključivo starateljstvo nad njihovim sinom. Beri njegove optužbe negira, a njena advokatica Marina Bek poručila je da glumica neće dozvoliti da je cela situacija spreči u borbi za Mejšove najbolje interese. Privremene mere trebalo bi da važe najmanje do 16. oktobra, kada je zakazano novo ročište. Sud će tada ponovo razmatrati slučaj i odlučivati o daljim merama.

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