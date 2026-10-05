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U opširnoj objavi na Instagramu, glumica je otvoreno govorila o dijagnozi raka koju je dobila u martu, pre nego što je krenula na višenedeljnu promotivnu turneju povodom serije "Love Story".

"Oktobar je #mesecborbeprotivrakadojke i nikada nisam mislila da ću ga obeležavati sopstvenom pričom", napisala je Zimer u opisu objave, uz fotografije i snimke na kojima se vidi u bolnici tokom lečenja.

Zimer je rekla da joj je lekar saopštio dijagnozu putem Zooma i da je odmah rekla suprugu i ćerki da ima duktalni karcinom in situ, poznat kao DCIS, odnosno rak dojke u nultom stadijumu.

"Psihički teret koji je usledio bio je pojedinih dana ogroman, dok sam počela da razgovaram sa mnogo više lekara nego što bih želela", napisala je Zimer.

"Imala sam osećaj da su mi mogućnosti ograničene i većina njih je predlagala ono što bi najbrže rešilo problem - da se masa što pre ukloni, što je značilo mastektomiju."

Razmišljala je o tome da li da se podvrgne tom zahvatu i zapitala se: "Šta ako želim da sačuvam dojku?"

Potom je pronašla lekarku koja je bila uverena da može da izvrši operaciju bez uklanjanja dojke.

Kasnije je napisala: "Bile su potrebne čak tri operacije - tri nedelje zaredom, ali ona je uspela. Sačuvala mi je dojku i ona sada izgleda dobro!"

Pogledajte u galeriji fotografije Konstans Zimer:

1/5 Vidi galeriju Konstans Zimer Foto: Todd Oren / Getty images / Profimedia, Jason Kempin / Getty images / Profimedia, Kelsey McNeal / Everett / Profimedia

"Tokom svega toga bila sam na veoma javnoj promotivnoj turneji povodom serije Love Story, dok sam svoju dijagnozu i lečenje držala u privatnosti. Nakon operacija usledilo je zračenje, dok sam istovremeno slavila svoju nominaciju za Emi", otkrila je glumica.

Zimer je bila nominovana za nagradu Emi u kategoriji najbolje sporedne glumice u ograničenoj ili antologijskoj seriji ili filmu, za ulogu En Mesina Friman, majke pokojne Kerolajn Beset. Glumica je rekla da "razgovor o tome može da podseti žene da ne čekaju da se pojave simptomi da bi otišle na pregled kod lekara. Dodala je da će detaljnije govoriti o svom iskustvu u epizodi svog podkasta Talk Fifty to Me, koja će biti objavljena u utorak.

"Zahvalna sam što sam već sedam meseci bez raka: čist šok i strah, uz istovremenu ogromnu radost i zahvalnost. Od bolničkih mantila do glamura na Emi nagradama — ovo je zaista bila luda vožnja", završila je svoju objavu, prenosi Entertaiment Weekly.

(Kurir.rs/B92)

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