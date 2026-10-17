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Majkl Daglas našao se u centru pažnje javnosti zbog svojih novih memoara, ali umesto mirne promocije knjige, dočekao ga je izuzetno neprijatan razgovor. Tokom intervjua koji je uzburkao strasti u Holivudu, čuveni oskarovac je oštro reagovao na provokativna pitanja novinara i pokazao zube.

Nema govora o zavisnosti
Knjiga pod nazivom One Helluva Ride našla se na meti kritika i pre nego što se pojavila na policama, prvenstveno zbog tvrdnji da je prepuna intimnih detalja. Majkl Daglas je odlučno stao na put takvim pričama, poručujući da njegovo delo nije "puno sek*a".

Majkl Daglas
Majkl Daglas Foto: B4859 / Avalon / Profimedia

Kada je novinar poveo temu o raskidima sa pet žena pre nego što se skrasio sa sadašnjom suprugom Ketrin Zita-Džons, glumac je odmah skočio da se brani. Objasnio je da je situacija bila potpuno drugačija od onoga što se priča. Ketrin Zita-Džons mu je jasno stavila do znanja da želi vernost, nakon čega je on te večeri pozvao devojke sa kojima se viđao i stavio tačku na te priče.

Decenijske glasine da je devedesetih godina išao na lečenje od zavisnosti takođe je nazvao običnom laži. Istakao je da je tu priču izmislio urednik jednog britanskog tabloida, dodajući da su Britanci izuzetno opterećeni takvim temama. Tom prilikom oči su mu se suzile, a ton je postao izuzetno oštar.

Majkl Daglas, Ketrin Zita Džons, Ketrin Zita Džouns
Ketrin Zita Džons i Majkl Daglas Foto: Fotosports/Photoshot / Avalon / Profimedia

Tajna ljubav sa koleginicom
Pored burnih demantija, memoari donose i neke potvrđene romanse koje su se čuvale decenijama. Glumac je priznao da je tokom snimanja filma 1984. godine imao tajnu romansu sa partnerkom Ketlin Tarner. Tu ljubavnu priču opisao je kao "čarobnu moć", napominjući da to nije bila obična prolazna avantura. Sve se dešavalo u periodu kada je bio venčan, ali razdvojen od prve supruge Dijandre Luker, od koje se zvanično razveo 2000. godine.

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Majkl Daglas Foto: Europa Press / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Brak je velika muka i rad
Iste 2000. godine venčao se sa Ketrin Zita-Džons, sa kojom je prošao kroz mnoge bure i oluje. Osvrnuo se i na njihov kratki prekid koji se desio 2013. godine, odbijajući da odgovori na pitanje kako ju je vratio. Umesto toga, naglasio je da je u pitanju bila zajednička odluka.

Uz prepoznatljiv pogled i sužene oči, poručio je novinaru da brak zahteva mnogo truda i rada. Brak sa čuvenom glumicom traje već 25 godina, a bračni par je danas, prema njegovim rečima, u odličnoj formi i stabilnom odnosu.

(Kurir.rs/Ona.rs)

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