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Kada su u pitanju predjela koja se prva pojedu na slavskoj trpezi, porodičnim okupljanjima ili jednostavno trenucima kada želimo sebi da priuštimo vrhunski gastronomski užitak, slasni i bogati domaći namazi zauzimaju apsolutno prvo mesto. Ako ste ljubitelj spoja tradicionalnih ukusa – dimljene slanine, sočnih pečenih paprika, toplog feta sira i kremaste teksture – ovaj recept će vas kupiti na prvi zalogaj.

Ovaj fenomenalni namaz podjednako je savršen kao kraljica slavskog predjela, ali i kao bogat, krepak namaz za doručak uz topao hleb ili brzu večeru koja vraća u detinjstvo. Priprema je izuzetno brza i jednostavna, a ukus je toliko moćan da će se tražiti porcija više!

Sastojci:

150 do 200 g domaće slanine (slaninu sitno iseckati i ispržiti na malo ulja; na samom kraju dodati beli luk da zamiriše, pa sve dobro procediti od suvišne masnoće)

500 g kvalitetnog feta sira

2 pune kašike majoneza (za kremastu strukturu)

2 pune kašike kisele pavlake

2 do 3 tvrdo kuvana jaja

2 do 3 papričice (po ukusu, za blagu pikantnost)

20 komada pečenih paprika (očišćenih i dobro oceđenih)

Priprema korak po korak

Priprema slanine: Slaninu iseckajte na sitnije kockice i ispržite je na tiganju na malo ulja. Kada postane lepo hrskava, na samom kraju prženja dodajte sitno seckani beli luk tek toliko da pusti aromu, vodeći računa da ne izgori. Sklonite sa vatre i dobro procedite od viška masnoće, pa ostavite sa strane da se prohladi.

Obrada povrća: Pečene paprike detaljno očistite od kožice i semenki, ostavite ih da se dobro ocede od tečnosti, a zatim ih sitno iseckajte (ili po želji kratko sjedinite u blenderu ukoliko volite gušću, ujednačeniju strukturu). Papričice takođe sitno iseckajte.

Sjedinjavanje sastojaka: U dubljoj posudi izmrvite ili viljuškom dobro usitnite feta sir, pa mu dodajte pripremljenu kiselu pavlaku i majonez. Sve dobro izmešajte da dobijete glatku smesu.

Dodavanje baze i teksture: U kremastu masu od sira dodajte sitno seckana tvrdo kuvana jaja, pripremljene pečene paprike, ljute papričice i proceđenu, prženu slaninu sa belim lukom.

Finalno mešanje i začinjavanje: Sve sastojke lagano sjedinite po vašem ukusu. Po potrebi dodajte malo soli, mada imajte na umu da su feta sir i slanina već sami po sebi slani, pa probajte pre soljenja.

Serviranje: Dobro sjedinjeni namaz ostavite u frižideru da se dobro ohladi i stegne, kako bi se ukusi savršeno proželi. Servirajte ga kao bogato predjelo, neodoljiv namaz uz svež domaći hleb, tost ili projice. Prijatno.

(Kurir.rs/SrbijaDanas)

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