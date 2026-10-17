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Dnevni horoskop za 14. oktobar. Detaljna astrološka prognoza za se pripadnike Zodijaka. Evo šta nas očekuje ove subote.

OVAN

Budite oprezni u komunikaciji jer ovaj dan može da vam donese nesporazum na poslu. Moguće su spletke kolega. Danas možete preći granicu prijateljstva sa osobom prema kojoj već dugo osećate nešto mnogo više. Posvetite pažnju koži i kosi.

Ovan Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

BIK

Glavni izazov ovog dana je kako prevazići razlike u stavovima između vas i nadređenih. Neophodan je kompromis. Slobodni Bikovi mogu biti u dilemi jer im se u isti mah dopadaju dve osobe. Sačekajte da vam vreme da odgovor. Trenutak je za opuštanje i pravi odmor, to jest punjenje baterija.

Bik Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

BLIZANCI

Akcenat tokom ovog perioda je na planiranju i reorganizaciji. Važne odluke odložite za drugi period. Između vas i partnera može vrlo lako doći do nesporazuma. Vaši stavovi o bitnim stvarima potpuno su različiti. Probajte da se opustite blizu neke vode - bazena, reke, fontane.

Blizanci Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

RAK

Početak nove poslovne saradnje ili rad na novom poslovnom projektu. Situacija zahteva prilagođavanje i nove veštine. Skupite hrabrost i priđite osobi koja vam se dugo dopada. Planete vam donose početak nove ljubavi. Brzina kojom idete kroz život može negativno da se odrazi na vaš pritisak.

Rak Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

LAV

Improvizovana rešenja pomoći će vam da prevaziđete zastoj u prilivu novca. Odluke donosite na timskom nivou. Kriza poverenja potresa vaš odnos s partnerom. Ovaj dan mogu obeležiti čak i ljubomorne scene između vas. Probajte da malo usporite i da se ne nervirate.

Lav Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

DEVICA

Ukoliko planirate da promenite posao, ovaj period vam donosi povoljan splet okolnosti. Uspešna saradnja sa inostranstvom. Danas možete da obnovite komunikaciju s bivšom ljubavlju. Moguće je obnavljanje veze. Poslušajte svoje unutrašnje biće, jer ono najbolje zna da vam je odmor potreban.

Devica Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

VAGA

Uspešan završetak rada na dugoročnom projektu doneće vam veliku satisfakciju. Unapređenje finansijske situacije. Ovaj dan može da donese i krizu poverenja između vas i partnera i ljubomorne scene. Generalno vam je dobar dan, odlično se osećate.

Vaga Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

ŠKORPIJA

Danas do vas mogu dopreti neke spletke ili možete otkriti neke manipulacije. Moguće je pogoršanje odnosa s jednim saradnikom. U vaš život se vraća osoba koja vam je mnogo značila u prošlosti. Novi početak. Čak i vama može da se omakne dan kad ste skloni prejedanju.

Škorpija Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

STRELAC

Ključ uspeha je u savršenoj organizaciji poslovanja. U suprotnom, može doći do probijanja roka. Ovaj dan donosi vam mogućnost da pređete granicu prijateljstva sa osobom prema kojoj dugo gajite više od prijateljskih osećanja. U slučaju da imate kamen u žuči, redukujte sve ono što izaziva tegobe.

Strelac Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

JARAC

Ovaj dan može vam doneti pohvale i priznanja nadređenih. Očekuje vas veliki korak napred u karijeri. Vaš odnos s partnerom obeležava atmosfera razumevanja. Između vas će doći do sve većeg zbližavanja. Blaga depresija, muče vas mračne misli, oraspoložite se.

Jarac Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

VODOLIJA

Pruža vam se prilika da u velikoj meri unapredite svoju finansijsku situaciju. Proširenje kruga dužnosti. Konflikt s partnerom može vam zadati glavobolje. Pa ipak, u pitanju su kratkotrajne razmirice. Obratite pažnju na kožu, kosti i zube, mogući su problemi.

Vodolija Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

RIBE

Vaši pregovori s poslovnim partnerom zahtevaju dodatno prilagođavanje. Situacija upućuje na kompromis. Turbulentan period između vas i partnera ispoljiće se u vidu odsustva želje za uzajamnim razumevanjem. Postoji mogućnost problema s hormonima. Neke stvari krijete i sami od sebe.

Ribe Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

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