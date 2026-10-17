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Pre nego što je postao Sekula, a potom i Radašin, Radoš Bajić bio je mladi glumac koji je sa Milenom gradio zajednički život od gotovo ničega. Nisu imali novca za skupe izlaske, pa su odlazili u bioskop i pozorište, šetali Kalemegdanom i kejom na Ušću. Decenijama kasnije, kada govori o onome što mu je najvažnije, vraća se upravo tim danima i ženi zbog koje je, kako je ispričao, odustao od odlaska u Holivud.

Glumac, scenarista i reditelj rođen je 24. septembra 1953. godine u Medveđi kod Trstenika, pa je ove jeseni napunio 73 godine. Iza njega je bogata karijera, ali i pola veka braka: on i Milena su u julu obeležili 50 godina zajedničkog života.

Pogledajte fotografije Radoša Bjića iz privatne arhive:

1/15 Vidi galeriju Poveravjući ekipi Kurira svoju životnu priču Radoš Bajić podelio je i fotografije iz privatne arhive koje svedoče o njegovom detinjstvu i životu Foto: Privatna Arhiva, Contrast Studios, Privatna Arhiva

Upoznali su se dok je njegova karijera tek počinjala

Milena Bjelić ušla je u njegov život 4. maja 1973. godine. Bajić je taj datum pamtio i mnogo kasnije, podsećajući da će devojka koju je tada upoznao tri godine potom postati njegova supruga.

Njihova veza počela je daleko od raskoši koju ljudi često povezuju sa glumačkim životom. Imali su malo, a zajedničko vreme provodili su na mestima koja su im bila dostupna. Beogradske šetnje i klupe po parkovima ostale su deo njihove lične priče, toliko važan da im se Bajić vratio i u poruci povodom zlatne godišnjice braka.

„Kada smo bili mladi i započinjali zajednički život sa dve viljuške i dve kašike, moja Milena i ja nismo imali mogućnosti za izlaske u skupe restorane i elitne klubove kojih je i tada bilo.

U skromnosti i oskudici, pored odlaska u bioskop i pozorište, zaljubljeni i zagledani jedno u drugo, šetali smo gradom, kejom na Ušću, Kalemegdanom, i u svakom parku imali svoju klupu.

Pedeset godina je prohujalo.

Ništa više nije isto i nije kao što je bilo. Ništa sem nas dvoje...

Na mnogaja ljeta...“, napisao je na Instagramu.

Zbog Milene nije otišao u Holivud

Radoš Bajić sa kolegama sa klase Foto: Privatna Arhiva

Na početku karijere pred Bajićem se, prema njegovim rečima, otvorila mogućnost da zaigra u američkom filmu. Ponuda je stigla u vreme kada su on i Milena tek započinjali zajednički život, a njegov uslov bio je da ona pođe sa njim.

Kada je postalo jasno da taj zahtev neće biti prihvaćen, odlučio je da ostane. Govoreći kasnije o propuštenim prilikama, izdvojio je upravo taj događaj, ali uz napomenu da zbog svog izbora nikada nije zažalio.

- Kao mlad glumac, 1976. godine dobio sam poziv i ugovor za Holivud od velikog američkog producenta Olivera Ungera, gde me je čekala uloga u filmu Voltera Hila „Ratnici podzemlja“. Nisam otišao jer nisu pristali na uslov da sa mnom pođe i moja Milena. Da sam otputovao, to bi automatski značilo kraj i naše ljubavi i zajedničkog života. Nikada se nisam pokajao jer sam između života i slave izabrao, život - rekao je glumac.

Od Nedeljka Čabrinovića do Sekule i Radašina

Foto: Printscreen/Youtube

Karijeru je nastavio da gradi u domaćoj kinematografiji. Sredinom sedamdesetih pojavio se u seriji „Đavolje merdevine“, a u filmu „Sarajevski atentat“ Veljka Bulajića igrao je Nedeljka Čabrinovića. Usledile su uloge u ostvarenjima „Vrhovi Zelengore“, „Deca rastu noću“, „Beštije“ i „Partizanska eskadrila“.

Široku popularnost donela mu je komedija „Sekula i njegove žene“ iz 1986. godine. Sekula je postao jedan od likova po kojima ga publika prepoznaje, dok je Bajić uporedo sa glumom pisao scenarije za filmske i televizijske priče, među kojima su „Led“, „Otkos“, „Na putu za Katangu“ i „Treća sreća“.

Radoš Bajić i Ljiljana Stjepanović u seriji Selo gori, a baba se češlja Foto: Contrast Studios

Posebno poglavlje njegovog rada predstavlja serija „Selo gori, a baba se češlja“. Kroz Radašina i stanovnike Petlovca bavio se porodičnim odnosima, seoskom svakodnevicom i problemima u kojima su mnogi gledaoci prepoznavali deo sopstvenog života.

Najteži dani došli su sa Mileninom bolešću

Njihov zajednički život obeležili su i trenuci o kojima je bilo mnogo teže govoriti nego o karijeri. Kada je Milena obolela od raka dojke, Bajić je bio uz nju tokom lečenja. Kasnije je, u dogovoru sa porodicom, odlučio da o tome progovori javno, u nadi da će njihovo iskustvo ohrabriti nekoga ko prolazi kroz sličnu situaciju.

Pogledajte u galeriji footgrafije supruge Radoša Bajića:

1/8 Vidi galeriju Milena Bajić je supruga Radoša Bajića Foto: Privatna Arhiva, printscreen/instagram/rados.bajic.officialpage, Privatna Arhiva, Contrast Studios

– Ja sam suprug žene koja je bila obolela od raka dojke, a iskreno želim da ohrabrim sve majke, sestre, supruge, ćerke, bake, i da im kažem da na kraju tunela ima svetla. I Radojka je u seriji nastavila da živi, kao što je i moja supruga Milena. Dvesto osamdeset osam dana sam sa njom proveo na beogradskom Institutu za onkologiju, pomažući joj u grozničavoj i teškoj borbi. Iako sam uvek čuvao svoj privatni život kao oazu, u dogovoru sa suprugom i decom, odlučio sam da izađem pred javnost sa svojim iskustvom zarad svih onih žena kojima treba pomoć – rekao je tada.

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