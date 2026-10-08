Slušaj vest

Rok Hadson bio neprikosnovena zvezda zlatnog doba Holivuda i oličenje muževnosti na filmskom platnu tokom pedesetih i šezdesetih godina prošlog veka. Izuzetno šarmantan, privlačan, nesporno harizmatičan i obožavan od strane miliona gledalaca širom sveta, u sebi je čitavog života nosio tešku tajnu.

Pogledajte u galeriji fotografije Roka Hadsona:

1/15 Vidi galeriju Rok Hadson Foto: Universal international pictures / Christophel Collection / Profimedia, FilmStills.net / Film Stills / Profimedia, Globe Photos / Zuma Press / Profimedia

Kao homoseksualac u izrazito konzervativnoj eri, bio je primoran da u potpunosti potisne svoj stvarni identitet i u javnosti besprekorno održava pažljivo konstruisanu sliku nepogrešivog heteroseksualnog zavodnika. Sve dok globalna epidemija side nije iz korena promenila njegovu sudbinu. Teška bolest mu je prerano oduzela život, ali je njegova javna dijagnoza dramatično podigla svest čovečanstva, pokrenula masovna prikupljanja novčanih sredstava i ubrzala naučna istraživanja, ostavljajući iza sebe istorijsko nasleđe koje je nesmerljivo značajnije od same uloge holivudskog lepotana sa srebrnog ekrana.

Krio svoju seksualnu orijentaciju

U periodu kada je homoseksualnost bila ne samo društveno stigmatizovana i smatrana mentalnim poremećajem već i zakonski kažnjiva, otvoreno priznanje sopstvene seksualne orijentacije značilo bi trenutni i definitivni kraj uspešne glumačke karijere. Rok Hadson je zbog toga bio primoran da vodi duboko podeljeni, dvostruki život koji ga je emotivno iscrpljivao - na filmskom platnu besprekorno je igrao uloge neodoljivih udvarača za kojima su čeznule milionske publike, a van domašaja kamera morao je stalno da pazi na svaki svoj pokret, izraz lica i izgovorenu reč.

Rok Hadson Foto: IFA Film / United Archives / Profimedia

Svaki njegov izlazak u javnost bio je pažljivo izrežirana predstava namenjena očuvanju imidža idealnog muškarca, dok je svoj stvarni emotivni i privatni život morao skrivati unutar četiri zida, pod neprestanim strahom od razotkrivanja koje bi mu uništilo sve što je godinama gradio.

Lažni brak zbog javnosti

Kako bi se u potpunosti utišala sve glasnija šaputanja i potencijalno razarajuće glasine o njegovoj seksualnosti koje su počele da kruže holivudskim kuloarima, studio Universal Pictures je 1955. godine organizovao njegovu ženidbu sa Filis Gejts, nekadašnjom sekretaricom njegovog moćnog agenta Henrija Vilsona.

Rok Hadson, Filis Gejts Foto: The Hollywood Archive / Avalon / Profimedia

Ovaj brak bio je čisto poslovni aranžman i klasični odraz tadašnje holivudske prakse očuvanja javnog morala. Iako je venčanje na kratko usrećilo medije i stvorilo privid harmoničnog bračnog života tipičnog američkog glumca, veza je od samog početka bila osađena na propast. Brak je trajao svega tri godine i bio je prožet hladnoćom, nepoverenjem i obostranim nezadovoljstvom, da bi se konačno završio tihim razvodom 1958. godine, ostavljajući za sobom gorak ukus prinudne glume i u privatnom životu.

Traumatično i nasilno detinjstvo

Daleko od glamura koji ga je okruživao u kasnijim godinama, Rok Hadson - rođen kao Roj Harold Šerer Mlađi, preživeo je izuzetno teško i traumatično detinjstvo u Illinoisu tokom godina Velike depresije. Njegov biološki otac, auto-mehaničar, bezrečito je napustio porodicu kada je Roj imao samo četiri godine, ostavljajući ih u teškoj bedi. Situacija se dodatno pogoršala kada se njegova majka ponovo udala za čoveka po imenu Volter Klark. Očuh je bio izuzetno prek, nasilan i strog čovek koji je redovno fizički i psihički zlostavljao dečaka. Klark je sa gnušanjem posmatrao dečakovu blagu narav i njegove rane glumačke i umetničke afinitete, pa je sistematski pokušavao da ih suzbije, striktno mu zabranjujući glumu i oduzimajući mu sve igračke koje je smatrao nedovoljno muževnim ili "devojačkim".

Tajna ljubavna veza

Zbog imperativa očuvanja javnog imidža i striktnih ugovornih obaveza prema filmskom studiju, Rok Hadson nikada nije imao slobodu da javno živi ili se pojavljuje sa čovekom koga je smatrao najvećom i jedinom pravom ljubavlju svog života, berzanskim mešetarom Lijem Garlingtonom.

Rok Hadson i emotivni partner Li Garlington Foto: Printscreen/Instagram/oldhollywoodcouples

Njihova emotivna veza, koja je trajala tokom šezdesetih godina, morala je da ostane u potpunoj diskreciji. Tokom zajedničkih putovanja ili boravaka u kućama, morali su da izmišljaju priče za javnost i predstavljaju se kao obični prijatelji ili cimeri. Nisu smeli da budu viđeni u emotivnim trenucima, niti su ikada mogli da zajedno poziraju na crvenom tepihu, što je unelo ogroman pritisak u njihov odnos. Tek decenijama kasnije, Garlington je posvedočio o dubini njihove ljubavi i gorkoj istini da su morali da se kriju od čitavog sveta kako bi sačuvali Hadsonovu karijeru.

Zastrašujuća dijagnoza

Roku Hadsonu je u junu 1984. godine zvanično dijagnostikovana sida, u vreme kada je o ovoj bolesti postojalo izuzetno malo proverenih naučnih informacija, a strah u društvu bio na samom vrhuncu. U početku, šokirani glumac i njegov uži krug saradnika odlučili su da dijagnozu čuvaju u najstrožoj tajnosti, plasirajući u javnost oprečne vesti da pati od teškog oblika raka jetre ili anoreksije kako bi opravdali njegov nagli i drastični gubitak težine. Međutim, kako se njegovo zdravstveno stanje dramatično pogoršavalo i kako su lažne vesti postale neodržive, Hadson je u julu 1985. godine iz bolnice u Parizu napravio istorijski korak i putem zvaničnog saopštenja obavestio svetsku javnost o svojoj bolesti. Time je postao prva velika globalna zvezda koja je otvoreno priznala da boluje od ovog zloglasnog virusa.

Bezobzirne ucene

Tokom svih decenija provedenih na vrhu Holivuda, Hadson je živeo u stalnom strahu od ucena koje su direktno pretile da razore njegovu reputaciju.

Rok Hadson Foto: Universal international pictures / Christophel Collection / Profimedia

Zbog tadašnjeg društvenog stava prema homoseksualnosti, bio je laka meta za skandalozne žute časopise poput čuvenog Confidential-a, koji su neprestano preturali po njegovom privatnom životu i pretili objavljivanjem kompromitujućih detalja i fotografija. Da bi sprečio objavljivanje teksta koji bi ga raskrinkao, njegov studio je u jednom trenutku morao da žrtvuje druge kolege, Tabu Hantera i Rorija Kalhaunu, i medijima preda tajne podatke o njegovim problemima sa zakonom. Pored medija, ucenama i suptilnim pritiscima su ga povremeno izlagali i pojedini bivši ljubavnici, pa čak i bivša supruga, svesni koliku bi materijalnu i profesionalnu štetu Hadson pretrpeo ukoliko bi istina izašla na videlo.

Svedočio je tragičnom stradanju bliskih prijatelja

Pre nego što je i sam saznao strašnu vest o sopstvenom zdravstvenom stanju, Rok Hadson je nažalost bio svedok kako misteriozna i tada nepoznata bolest odnosi živote mnogih njegovih bliskih prijatelja i poznatika iz umetničkih krugova. Budući da je epidemija hiva u svojim ranim fazama srazmerno najžešće pogodila upravo zajednicu homoseksualnih muškaraca u velikim urbanim centrima poput Njujorka i Los Anđelesa, glumac je gledao kako mladi, zdravi i talentovani ljudi oko njega naglo kopne i umiru u strašnim mukama. Ovi tragični događaji uneli su duboki nemir i jeziv osećaj zloslutnosti u njegov život, služeći kao mračni nagoveštaj sudbine koja će ubrzo zadesiti i njega samog, u vreme kada medicina nije imala nikakav adekvatan odgovor niti terapiju.

Rok Hadson, Linda Evans u seriji Dinastija Foto: IFTN Plus / United Archives / Profimedia

"Dinastiju" snimao zaražen, niko na setu nije znao

Kada je krajem 1984. i početkom 1985. godine prihvatio ulogu Danijela Risa, bivšeg ljubavnika Kristl Karington, u izuzetno popularnoj sapunici "Dinastija", koja se emituje na Kurir televiziji svakog radnog dana u 17 i 23:10 časova, Hadson je već bio u poodmaklom stadijumu teške bolesti, iako ekipa na setu to zvanično nije znala. Njegovo fizičko stanje bilo je toliko narušeno da je produkcija morala neprestano da prilagođava raspored snimanja njegovim skromnim energetskim mogućnostima.

Posebno dramatičan i kontroverzan trenutak dogodio se tokom snimanja sceni ljubljenja sa glumicom Lindom Evans. Znajući za svoju dijagnozu, a u vreme kada se pogrešno verovalo da se virus može preneti pljuvačkom, Hadson je preživeo ogromnu unutrašnju dramu. Pre snimanja scene je nervozno koristio medicinska sredstva za dezinfekciju usta, a sam poljubac izveo je sa zatvorenim usnama, trudeći se da maksimalno zaštiti koleginicu, dok su mediji kasnije tu scenu iskoristili za širenje masovne panike.

Linda Evans, Rok Hadson Foto: Aaron Spelling Productions / Album / Profimedia

Tražio eksperimentalne i neproverene metode lečenja u inostranstvu

Uhvaćen u zamku neizlečive bolesti za koju u SAD u to vreme nije postojao nikakav zvanično odobreni lek, Hadson je očajnički tražio bilo kakvu slamku spasa. U više navrata je tajno putovao u Francusku kako bi se podvrgao tretmanima u prestižnom institutu "Paster" u Parizu, gde su lekari testirali eksperimentalni antivirusni lek HPA-23. Kada mu se stanje u pariškoj bolnici naglo pogoršalo u leto 1985. godine, njegovi predstavnici su čak pokušali da iskoriste privatne veze i kontaktiraju Belu kuću, nadajući se da bi predsednik Ronald Regan - njegov dugogodišnji prijatelj, mogao da interveniše i obezbedi mu smeštaj u američkoj vojnoj bolnici koja je imala napredne uslove. Međutim, ti pokušaji su ostali bezuspešni, pa se skrhan i bez nade morao vratiti u SAD.

Teška diskriminacija i odbacivanje od društva

Nakon što je istina o njegovoj dijagnozi konačno otišla u etar, Hadson se preko noći suočio sa teškim talasom diskriminacije, nerazumevanja i otvorene stigme koja je pratila sidu u tom periodu. Komercijalne avio-kompanije bezdušno su odbile da mu prodaju kartu za povratni let iz Pariza u Los Anđeles, plašeći se reakcije i zaraze drugih putnika, pa je bio primoran da plati basnoslovnu sumu novca za privatni čarter let kako bi se vratio kući. Pored toga, pojedini mediji i konzervativni delovi društva tretirali su ga sa gnušanjem i otvorenim neprijateljstvom, prikazujući ga kao osobu koja je sama kriva za svoju sudbinu. Nekada voljeni nacionalni heroj i miljenik publike odjednom se našao u poziciji društvenog izroda koga su se mnogi dojučerašnji poznanici i saradnici u strahu klonili.

Rok Hadson Foto: Globe Photos / Zuma Press / Profimedia

Nije bio u stanju da završi započete projekte

U poslednjoj godini života, Hadsonovo fizičko i zdravstveno stanje pogoršavalo se zastrašujućom brzinom, što ga je onemogućilo da profesionalno privede kraju svoje poslednje ugovorene obaveze. Njegov imunitet bio je potpuno uništen, a telo iscrpljeno od teških sekundarnih infekcija. Tokom njegovih poslednjih javnih pojavljivanja, poput gostovanja u emisiji svoje dugogodišnje prijateljice Doris Dej u julu 1985. godine, publici je bilo potpuno jasno da je glumac neprepoznatljiv - drastično mršav, upalih obraza i sa izrazitim poteškoćama u govoru. Na snimanjima je jedva održavao koncentraciju i memoriju, pa je bio primoran da koristi velike kartice sa ispisanim tekstom kako bi uopšte uspeo da izgovori svoje glumačke replike pred kamerama.

Postao je globalni simbol borbe protiv side

Iako je čitavog života činio sve što je u njegovoj moći da sačuva privatnost i izbegne skandale, spletom tragičnih okolnosti Rok Hadson je postao prvo poznato lice pandemije side u svetu. Do tog trenutka, šira javnost i politička elita u Americi uglavnom su ignorisale bolest, posmatrajući je kao problem koji pogađa samo margine društva. Međutim, kada je čuveni filmski vokal i oličenje američke muževnosti podlegao ovoj opakoj bolesti, društvo je bilo primorano da se konačno suoči sa surovom stvarnošću. Njegova sudbina skinula je veo tajnovitosti sa epidemije i pokazala da bolest ne bira žrtve po statusu, bogatstvu ili slavi, čime je zauvek promenjen način na koji je svet posmatrao ovu zdravstvenu krizu.

Rok Hadson Foto: Universal International Pictures / AFP / Profimedia

Obelodanjivanje Hadsonove bolesti i njegova naknadna smrt predstavljali su ključnu prekretnicu u globalnoj borbi protiv side. Njegova tragična sudbina pokrenula je talas društvene odgovornosti i naterala američku vladu i privatne donatore da drastično povećaju izdvajanja novčanih sredstava za naučna i medicinska istraživanja. Pored toga, Hadson je u svom testamentu ostavio značajan finansijski iznos za osnivanje i rad Američke fondacije za istraživanje side (amfAR), organizacije koju je uz pomoć lekara pokrenula njegova bliska prijateljica, slavna glumica Elizabet Tejlor. Pritisak javnosti nakon njegove smrti primorao je i tadašnjeg predsednika Regana da po prvi put javno izgovori ime ove bolesti i zvanično je stavi na listu zdravstvenih prioriteta nacije.

Bio zavisnik od alkohola i duvana

Kako bi se lakše nosio sa neprestanim psihičkim pritiskom koji je nosio njegov dvostruki život, strahom od razotkrivanja i usamljenošću, Hadson se tokom kasnijih decenija života u velikoj meri odao nezdravim navikama. Postao je strastveni uživalac alkohola i cigareta. Ove štetne životne navike vremenom su ozbiljno narušile njegovo opšte zdravstveno stanje i dovele do teških kardiovaskularnih problema. Godine 1981. morao je da se podvrgne komplikovanoj operaciji ugradnje petostrukog bajpasa na srcu. Iako se od operacije oporavio, njegov organizam bio je znatno oslabljen i iscrpljen, što ga je kasnije učinilo još ranjivijim pred naletom teške imunološke bolesti.

Rok Hadson Foto: IFA Film / United Archives / Profimedia

Otuđenost od porodice

Iako je na ekranu često tumačio likove srećnih porodica, Hadson je na kraju života bio potpuno otuđen od svojih krvnih srodnika. Nikada nije izgladio odnose sa ocem koji ga je neodgovorno napustio u ranom detinjstvu i sa kojim nije imao nikakav kontakt tokom odraslog života. Takođe, sa očuhom Volterom Klarkom obustavio je svaku komunikaciju čim je postao punoletan, ne opraštajući mu godine fizičkog i psihičkog zlostavljanja iz dečijih dana. Bez rođene braće i sestara i bez sopstvene dece, Hadson je ostao bez bliskih porodičnih veza. Njegovi jedini pravi oslonci u najtežim trenucima bili su izabrani prijatelji i dugogodišnji lojalni saradnici koji su mu pružali pažnju i negu do poslednjeg daha.

Privatan život pod lupom rigoroznog filmskog studija

Kao jedna od najvećih zvezda studija Universal Pictures, Hadson je bio ugovorom vezan za mašineriju koja je imala praktično neograničenu kontrolu nad svakim segmentom njegovog života. Studio nije diktirao samo koje će uloge glumiti, već je strogo upravljao njegovim javnim nastupima, izjavama za medije, pa čak i privatnim slobodnim vremenom. Predstavnici studija organizovali su lažne sastanke sa popularnim glumicama i strpljivo plasirali fotoreportaže u časopisima kako bi u javnosti održali privid da je u potrazi za ženom svog života. Hadson je morao da traži dozvolu za putovanja, izlaske i javna pojavljivanja, živeći u zlatnom kavezu u kome je svaka njegova reč bila unapred napisana, a svaki pokret pažljivo prorčunat radi zaštite finansijskih interesa holivudskih moćnika.

Rok Hadson Foto: Universal Pictures / AFP / Profimedia

Izolacija u poslednjim danima

U svojim poslednjim nedeljama i mesecima, shvativši da mu se život neumitno gasi, Hadson se u potpunosti povukao iz javnog života i zatvorio u svoju vilu pod nazivom "The Castle" na Beverli Hilsu. Nije želeo da ga obožavaoci i mediji pamte u tako teškom i iznemoglom stanju, pa je strogo zabranio pristup svim osobama koje nisu bile deo njegovog najužeg i najpouzdanijeg kruga. Iako je u to vreme bio jedna od najpoznatijih ličnosti na planeti, svoje poslednje dane proveo je u tišini, pogledu na okean i potpunoj izolaciji, okružen samo medicinskim osobljem i nekolicinom najodanijih prijatelja koji su čuvali njegov mir do samog kraja.

Preminuo tiho u 59. godini

Rok Hadson je izgubio bitku sa bolešću 2. oktobra 1985. godine u svom domu na Beverli Hilsu, u 59. godini, svega nekoliko meseci nakon što je obelodanio svoju dijagnozu. U svojim poslednjim trenucima bio je okružen samo nekolicinom najvernijih prijatelja i posvećenog osoblja koji ga nisu napustili u najtežim danima. Izričito je zahtevao da se nakon njegove smrti ne organizuje nikakva javna sahrana, komemoracija niti opelo, želeći da izbegne medijski spektakl i dodatno skretanje pažnje na svoju privatnost. U skladu sa njegovim poslednjim željenim instrukcijama, njegovo telo je kremirano svega nekoliko sati nakon smrti, a njegov pepeo je rasut po Tihom okeanu, čime je stavljena tačka na život jedne od najvećih zvezda Holivuda.

Pogledajte video: Serija "Dinastija", svakog radnog dana na Kurir televiziji