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Glumac Dragan Dragi Petrović, kog je publika zavoljela u popularnoj seriji "Tajne vinove loze", stao je na ludi kamen i izgovorio sudbonosno "da" svojoj izabranici Maji. Svadba je održana u Bogatiću odakle je rodom i mladoženja.

Mlada je blistala u prelepoj haljini optočenoj čipkom, dok je mladoženja izabrao klasično crno odelo. Mladenci su sklopili crkveni brak u društvu svojih najbližih, a sudeći prema fotografijama atmosfera je bila neverovatna. Niko nije mogao da ne primeti raskošnu lepotu mlade koja je blistala poptu princeze.

1/5 Vidi galeriju Oženio se glumac Dragan Petrović Foto: Instagram

Ko je glumac Dragan Petrović

Dragan Dragi Petrović glumom se bavi još od svoje devete godine, a prve glumačke korake napravio je u pozorištu „Janko Veselinović“ u rodnom Bogatiću. Kao član omladinske scene, 2015. godine nastupio je na festivalima u Beloj Palanci i Jagodini sa predstavom „Boing, Boing“, gdje je za ulogu Roberta proglašen za najbolju glavnu mušku ulogu akultet dramskih umjetnosti u Beogradu upisao je 2016. godine, a diplomirao je 2021. u klasi profesorke Marije Milenković. Tokom studija ostvario je prve profesionalne uloge, a sa svojom klasom je 2020. godine osvojio i prestižni Grand Prix na Međunarodnom studentskom festivalu VGIK u Moskvi za predstavu „Kavkaski krug kredom“.

Široj javnosti postao je prepoznatljiv po ulozi Nemanje Smiljanića u hit seriji „Tajne vinove loze“. U ovoj seriji tumačio je lik mlađeg sina junakinje koju igra Sloboda Mićalović, sa kojom je imao i najviše zajedničkih scena, kao i sa Markom Vasiljevićem koji mu je u seriji igrao brata Marka.

Pored ove uloge, ostvario je zapažene role i u serijama „Zlatni dani“, „Urgentni centar“, „Spomenici u prestonici“ i „Muke jednog Lava“.