Oženio se glumac Dragan Petrović: Prelepa mlada ukrala sve poglede
Glumac Dragan Dragi Petrović, kog je publika zavoljela u popularnoj seriji "Tajne vinove loze", stao je na ludi kamen i izgovorio sudbonosno "da" svojoj izabranici Maji. Svadba je održana u Bogatiću odakle je rodom i mladoženja.
Mlada je blistala u prelepoj haljini optočenoj čipkom, dok je mladoženja izabrao klasično crno odelo. Mladenci su sklopili crkveni brak u društvu svojih najbližih, a sudeći prema fotografijama atmosfera je bila neverovatna. Niko nije mogao da ne primeti raskošnu lepotu mlade koja je blistala poptu princeze.
Ko je glumac Dragan Petrović
Dragan Dragi Petrović glumom se bavi još od svoje devete godine, a prve glumačke korake napravio je u pozorištu „Janko Veselinović“ u rodnom Bogatiću. Kao član omladinske scene, 2015. godine nastupio je na festivalima u Beloj Palanci i Jagodini sa predstavom „Boing, Boing“, gdje je za ulogu Roberta proglašen za najbolju glavnu mušku ulogu akultet dramskih umjetnosti u Beogradu upisao je 2016. godine, a diplomirao je 2021. u klasi profesorke Marije Milenković. Tokom studija ostvario je prve profesionalne uloge, a sa svojom klasom je 2020. godine osvojio i prestižni Grand Prix na Međunarodnom studentskom festivalu VGIK u Moskvi za predstavu „Kavkaski krug kredom“.
Široj javnosti postao je prepoznatljiv po ulozi Nemanje Smiljanića u hit seriji „Tajne vinove loze“. U ovoj seriji tumačio je lik mlađeg sina junakinje koju igra Sloboda Mićalović, sa kojom je imao i najviše zajedničkih scena, kao i sa Markom Vasiljevićem koji mu je u seriji igrao brata Marka.
Pored ove uloge, ostvario je zapažene role i u serijama „Zlatni dani“, „Urgentni centar“, „Spomenici u prestonici“ i „Muke jednog Lava“.