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Legendarni R&B pevač Fredi Džekson preminuo je u 70. godini, a njegova porodica i prijatelji oprostili su se od njega na društvenim mrežama.

Muzičar, poznat po velikom hitu „Rock Me Tonight (For Old Times Sake)”, preminuo je u ponedeljak, samo nekoliko dana nakon što je proslavio 70. rođendan. Njegova porodica potvrdila je tužnu vest u utorak putem njegovog Instagram naloga.

Foto: Instagram

„Sa dubokom tugom i teškim srcima delimo vest o odlasku našeg voljenog Fredija Džeksona, koji je sinoć otišao da počiva“, navodi se u objavi, uz fotografiju slavnog pevača.

„Fredi je bio mnogo više od legendarnog glasa. Bio je dobrodušna i velikodušna duša koja je volela svoje obožavaoce, porodicu, prijatelje i muziku svim srcem.“

Porodica je istakla i koliko je njegov rad obeležio živote brojnih generacija.

„Decenijama nam je poklanjao pesme koje su postale muzika naših ljubavnih priča, proslava i najdragocenijih uspomena. Taj dar živeće zauvek. Svima koji su ikada pevali njegove pesme, igrali uz njih ili osetili nešto posebno dok je Fredija bio na sceni – hvala vam. Za njega ste bili porodica i vašu ljubav je zauvek nosio u srcu.“

Uzrok smrti nije saopšten. Porodica je zamolila javnost da u teškim trenucima misli na njegove najbliže.

„Molimo vas da se pomolite za njegovu porodicu, prijatelje i voljene u ovom teškom periodu. Detalji o sahrani i načinima na koje će biti odato priznanje njegovom nasleđu biće objavljeni narednih dana.“

Bogata muzička karijera

Muzička karijera Fredija Džeksona doživela je veliki uspon tokom osamdesetih godina, kada je nizao hitove koji su se našli visoko na muzičkim listama.

Među njegovim najpoznatijim pesmama su „You Are My Lady”, „Have You Ever Loved Somebody” i „Jam Tonight”.

Pevač, rođen u Njujorku, nastupao je sve do smrti. Na koncertima je izvodio svoje najveće hitove, ali i pesme sa poslednjeg albuma „My First Love”, objavljenog u maju 2023. godine. Nastupao do poslednjih meseci života Džekson je i u poslednjem periodu života bio aktivan na muzičkoj sceni.

U junu je nastupio u jednoj vinariji u Filadelfiji, dok je u aprilu bio među glavnim izvođačima na koncertu 80s Night u Fort Vortu u Teksasu, sudeći prema njegovim poslednjim objavama na Instagramu.

U jednoj od svojih poslednjih objava, Fredija se zahvalio obožavaocima „na svoj ljubavi“ koju su mu pružili povodom rođendana. Uz poruku je objavio i fotografiju na kojoj pozira u elegantnom belom odelu.

Njegov odlazak ostavio je veliki trag među ljubiteljima R&B muzike, a pesme kojima je obeležio decenije karijere nastaviće da žive i nakon njegove smrti.