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Nagrade Emi prvi put u svojoj istoriji sele se s tradicionalne televizije na striming platformu, pri čemu je Amazon Prime Video obezbedio prava za prenos svečane dodele od 2027. godine, objavila je u utorak Akademija televizijskih umetnosti i nauka.

Dodela će moći da se prati besplatno i bez pretplate širom sveta, a i dalje će se održavati u septembru, saopštili su iz akademije.

Ugovor između Amazona i Televizijske akademije sklopljen je na šest godina.

Emi nagrade 2025 Foto: Patrick T. Fallon / AFP / Profimedia

Ovo partnerstvo obezbediće da "najvažnija televizijska priznanja nastave da se prilagođavaju promenljivom medijskom pejzažu, prihvatajući budućnost načina na koji publika konzumira odličan televizijski sadržaj".

Veliki preokret

Ovim potezom se prekida dugogodišnji model prema kojem su se u prenosu nagrade Emi smenjivale glavne američke televizijske mreže ABC, CBS, Fox i NBC.

Odluka će zasigurno privući kritike jer Amazon neće biti samo partner za prenos dodele tokom sledećih šest godina, već je i sam veliki televizijski producent i direktni konkurent za ovu nagradu.

emi nagrade Foto: Angela WEISS / AFP / Profimedia

Posmatrači iz industrije već su ranije nagađali da bi dodela nagrada s vremenom mogla da se preseli na striming platformu, iako ostaje nejasnohoće li takav zaokret pomoći u zaustavljanju pada gledanosti.

Nagrada Emi, koja je prvi put dodeljena 1949. godine, ubraja se među najprestižnije nagrade u američkoj industriji zabave i odaje priznanje televizijskim programima, glumcima i ostalim profesionalcima iz struke.

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