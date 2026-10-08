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RediteljAlehandro Gonzalez Injaritu osvrnuo se na kritike svog novog filma "Digger", u kojem glavnu ulogu tumači Tom Kruz, te priznao da film "nije savršen". O njegovom filmu se poslednjih dana mnogo govori zbog podeljenih reakcija kritičara, ali i vrlo loše zarade tokom prvog vikenda prikazivanja u bioskopima.

"Film nije sladoled..."

"Mislim da je ovo definitivno neobičan i provokativan film", rekao je 63-godišnji Injaritu u intervjuu za New York Times. Reditelj je objasnio da voli da rizikuje i da su mu draže podeljene reakcije nego da film kod publike ne izazove gotovo nikakvu reakciju.

"Za mene je upravo to smisao filma - da pokrene raspravu", objasnio je. "Lično volim filmove koji pokušavaju nešto da mi kažu na drugačiji način."

Injaritu je svestan da ne traže svi gledaoci isto od filma. "Postoje ljudi koji žele priču koju je lakše pratiti i to je sasvim u redu. Film nije sladoled pa da svima mora da se svidi. Iskreno, očekivali smo ovakve reakcije", rekao je.

Kritičari podeljeni oko filma

Satirična komedija četvorostrukog oskarovca Injaritua prati 64-godišnjeg Kruza u ulozi ekscentričnog naftnog magnata koji pokušava da spreči ogromnu ekološku katastrofu za koju je sam odgovoran.

U galeriji pogledajte Toma Kruza u filmu "Digger":

1/5 Vidi galeriju Tom Kruz u filmu "Digger" Foto: Warner Bros. / Ferrari / Profimedia

Film je u bioskope stigao prošlog petka, a na Rotten Tomatoesu trenutno ima 51 odsto pozitivnih kritika. Publika mu je nešto naklonjenija pa je među gledaocima dobio 71 odsto pozitivnih ocena.

Kritike loše, a zarada još gora

Posebno oštar bio je kritičar New York Posta Džoni Oleksinski, koji filmu nije dao nijednu od moguće četiri zvezdice. Nazvao ga je "dosadnim promašajem bez ijedne smiešne scene" zbog kojeg će "publika bežati iz dvorana".

Foto: Justin Ng / Avalon / Profimedia

Oleksinski smatra i da Injarituov način pripovedanja otežava gledaocima da film shvate ozbiljno i da zbog toga brzo gube interesovanje.

Loše kritike pratio je i slab rezultat na bioskopskim blagajnama. Produkcija filma koštala je najmanje 135 miliona dolara, a tokom prvog vikenda prikazivanja u američkim bioskopima zaradio je samo osam miliona dolara.

Foto: Harry Langer / DeFodi Images / Profimedia

Reč je o najlošijem otvaranju nekog Kruzovog filma još od "Jaganjaca i lavova" iz 2007. godine, koji su tokom prvog vikenda prikazivanja zaradili 6,7 miliona dolara.

Kruz ipak ponosan na film

Nakon loših kritika pojavile su se i tvrdnje da su Kruzove šanse za nominaciju za Oskara znatno manje nego pre izlaska filma. "Toma i dalje svi vole, ali mislim da ljudi ne žele da ga gledaju u kostimu koji ga čini debljim i pod slojevima teške šminke - žele da ga gledaju kao akcionog junaka", rekao je jedan izvor iz filmske industrije.

Tom Kruz na Governors Awards 2025 – govori posle dobijanja Počasnog Oskara Foto: AMPAS / Avalon / Profimedia

Kruz dosad nije osvojio Oskara za neku od svojih glumačkih uloga, ali prošlog novembra uručen mu je počasni Oskar na dodeli Governors Awards.

Uprkos negativnim reakcijama i slaboj zaradi filma, Kruz je tokom vikenda na Instagramu poručio da je izuzetno ponosan na ovaj film. "'Digger' je zvanično stigao u bioskope i počastvovan sam što sam imao priliku da radim na ovom filmu s tako talentovanim ljudima", napisao je.

"To je bilo zaista nezaboravno iskustvo i ponosan sam na ono što smo napravili", dodao je.

(Kurir.rs/ Index.hr)

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