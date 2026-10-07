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Jedan običan izlazak u bioskop za Kajli Džener teško može da izgleda kao za većinu ljudi. Umesto kupovine nekoliko karata i traženja mesta u sali, rijaliti zvezda i preduzetnica odlučila je da za sebe i prijateljice rezerviše čitavu bioskopsku dvoranu. Upravo taj detalj iz njenog novog vloga bio je dovoljan da društvene mreže podele na dva tabora.

Snimak je za kratko vreme prikupio više od 9,4 miliona pregleda, a dok su jedni potez Kajli Džener videli kao još jedan primer života u luksuzu, drugi su tvrdili da je reč o sasvim razumljivoj želji za privatnošću.

Foto: youtube/ Kylie Jenner

Bioskop samo za njih tri

Kajli na Jutjubu već neko vreme deli delove svoje svakodnevice, od poslovnih obaveza do trenutaka sa porodicom i prijateljima. Ovoga puta pokazala je kako je izgledao njen izlazak sa Viktorijom Viljaroel i Anastasijom Karanikolau.

Prijateljice su odlučile da pogledaju film „Verity“, ali ih u sali nije čekala publika već potpuno prazan bioskop, rezervisan samo za njih. Na raspolaganju su imale i brojne grickalice, a pre početka projekcije razgovarale su i zabavljale se bez drugih posetilaca oko sebe.

Takva scena, očekivano, nije prošla neprimećeno.

Foto: youtube/ Kylie Jenner

"Mogla je samo da stavi kapu“

Deo snimka ubrzo se proširio i na platformi X, gde je jedan korisnik prokomentarisao da Kajli zbog ogromne popularnosti „mora da iznajmi ceo bioskop“ u Los Anđelesu. Mnogi se sa tim objašnjenjem nisu složili.

- Ili je mogla jednostavno da stavi kapu i jedno veče se obuče kao normalna osoba - napisao je jedan korisnik, a komentar je prikupio više desetina hiljada lajkova.

Usledile su i mnogo oštrije ocene, pa su pojedinci njen način života nazvali „tužnim“ i „praznim“, uz tvrdnju da bi i poznate ličnosti morale ponekad da prihvate činjenicu da dele javni prostor sa drugima.

Foto: youtube/ Kylie Jenner

„Poznati normalno odlaze u bioskop“

Neki korisnici otišli su korak dalje i naveli primere poznatih ljudi koje, kako tvrde, redovno viđaju u običnim bioskopima.

- Mogla bi da ode inkognito kada bi to stvarno želela - glasio je jedan od komentara.

Drugi korisnik naveo je da Kristofer Nolan, Kristen Stjuart i Džek Blek bez većih problema posećuju bioskope i kreću se među ljudima, zaključivši da prisustvo slavne osobe u sali ne mora nužno da izazove haos.

Ipak, deo publike podsetio je da Kajlina situacija nije sasvim bezazlena.

Privatnost ili bezbednost

Pogledajte u galeriji kako je izgledao jedan njen dan:

1/8 Vidi galeriju Kajli Džener pokazala kako izgleda njen dan Foto: youtube/ Kylie Jenner

Porodica Kardašijan-Džener već godinama mnogo ozbiljnije pristupa pitanju bezbednosti, posebno nakon što je Kim Kardašijan 2016. godine opljačkana u Parizu.

Kajli je i sama imala neprijatna iskustva sa uhodama i u više navrata tražila zabranu prilaska. Zbog toga su njeni fanovi istakli da rezervisanje čitave sale možda nije samo demonstracija bogatstva, već i način da smanji rizik od neželjenih susreta.

U seriji „The Kardashians“ govorila je i o strahu za sopstvenu sigurnost, pa su oni koji su je branili poručili da nije sasvim fer njen potez posmatrati isključivo kroz prizmu luksuza.

Video: Kajli Džener uplašila samu sebe