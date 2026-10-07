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Bivši profesionalni bokser Vladimir Kličko podneo je novi zahtev u okviru svoje peticije za privremeno starateljstvo nad imovinom Hejden Panetijer, koja je preminula 16. avgusta u 36. godini.

Sumnja da se njene stvari prodaju u zalagaonici

Prema sudskim dokumentima do kojih je došao magazin PEOPLE, Kličko (50) tvrdi da je obavešten i veruje da je osoba koja nije član porodice, a koja je ranije bila povezana sa Hejden, prodala određene predmete koji su pripadali glumici. Kako se navodi u dokumentima, među tim predmetima je, kako se veruje, bio i nakit koji je završio u jednoj zalagaonici.

Kličko tvrdi da zalagaonica neće predati konkretne predmete koje je primila sve dok je ne kontaktiraju nadležni organi. Zbog toga je zatražio „pomoć policije“ u istrazi i pronalaženju imovine koja je pripadala Panetijeri, ističući da bi njen nestanak predstavljao „direktnu finansijsku štetu“ za njihovu ćerku Kaju, koja je jedini naslednik majčine imovine.

1/5 Vidi galeriju Hejden Penetijer i Vladimir Kličko u braku su dobili ćerku Kaju Foto: Norman Scott / Shutterstock Editorial / Profimedia, Ima Kuroda / PictureLux / Profimedia, Jörg Carstensen / AFP / Profimedia

Kaja je jedina naslednica

Kličko je prošlog meseca podneo zahtev za privremeno starateljstvo nad imovinom svoje bivše verenice, upravo u ime njihove 11-godišnje ćerke Kaje, koja je prema sudskim dokumentima jedina naslednica glumičine zaostavštine.

U prvobitnom zahtevu naveo je da postoji ozbiljna opasnost da bi imovina Hejden Panetijere mogla biti izgubljena, oštećena ili otuđena ukoliko se hitno ne odredi osoba koja bi bila zadužena da je zaštiti.

Kličko je naglasio da je situacija posebno hitna jer Kaja predstavlja jedinu naslednicu celokupne imovine svoje majke.

Glumica ranije angažovala obezbeđenje

U dokumentima se takođe navodi da je Panetijere pre smrti angažovala službu za obezbeđenje svog doma, nakon što je postojala dokumentovana zabrinutost da je jedna osoba neovlašćeno pristupala njenoj imovini.

Kličko tvrdi da su zbog toga promenjene brave na kući, dok su vredne stvari, među kojima i dizajnerska garderoba, premeštene na drugo mesto.

„Uprkos svemu navedenom, očekuje se da će ta osoba nastaviti da pokušava da prisvoji imovinu koja pripada zaostavštini Hejden“, naveo je Kličko u dokumentima.

On takođe tvrdi da veruje da su osobe koje nisu članovi porodice, a koje su ranije bile povezane sa glumicom, pristupale njenim imejlovima i brisale ih.

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Kličko i Panetijere bili zajedno više od deset godina

Hejden Panetijere i Vladimir Kličko upoznali su se 2008. godine, a verili su se pet godina kasnije. Godine 2014. dobili su ćerku Kaju. Par se razišao 2018. godine, nakon čega je Kličku dodeljeno puno starateljstvo nad njihovom ćerkom. Panetijere je poslednjih godina otvoreno govorila o različitim životnim problemima i borbama sa kojima se suočavala, dok je njen odnos sa Kličkom nakon raskida ostao povezan prvenstveno kroz brigu o njihovoj ćerki.

Nakon što je objavljena vest o smrti glumice, Kličko se emotivnom porukom oglasio na društvenim mrežama.

Napisao je da njihova porodica prolazi kroz „dubok šok i tugu“.

„Napustila je ovaj svet prerano“, napisao je Kličko.

„Hejden je, iako više nije bila moja partnerka, bila važan deo mog života i majka naše ćerke Kaje“, dodao je on.

Panetijere je iznenada preminula 16. avgusta u 36. godini. Pronađena je bez svesti u jednom objektu u Grinvilu u Južnoj Karolini, a kasnije je proglašena mrtvom na licu mesta. Pripadnici hitnih službi pružili su joj medicinsku pomoć po dolasku.