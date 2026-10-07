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Poznati kompozitor i tekstopisac, Robert Pilepić, preminuo je u 62. godini, nakon teške bolesti. Njegov bogat autorski opus ostavio je neizbrisiv trag na hrvatskoj muzičkoj sceni.

Vest o njegovoj smrti potvrđena je za Večernji list iz krugova bliskih porodici.

Pilepić je potpisao brojne pesme koje su godinama slušale generacije, među kojima su „Nisi ti jedini na svetu“, „Neka noćas dođu svi“, „'Ko će tebe mi zaminit“, „Grdovići ribari“, „Ja ne gren“, „Ne more vrime“, „Morski vuk“, „Kada žene tulumare“ i mnoge druge.

Rođen je 1965. godine, a ljubav prema muzici pokazao je još kao osnovac. Autorskim radom i pisanjem stihova počeo je da se bavi veoma rano, dok je svoju prvu muzičku grupu osnovao tokom srednjoškolskih dana.

Tokom osamdesetih godina bio je bubnjar u bendovima Grafiti i Vamp, za koje je takođe komponovao muziku i pisao tekstove.

Sa sastavom Vamp delio je tada pozornicu sa brojnim poznatim imenima, među kojima su bili Leteći odred, Ivana Ranilović Vanna, Psihomodo pop i drugi.

Nakon što je bend prestao sa radom, Pilepić se u potpunosti posvetio pisanju i stvaranju pesama za druge izvođače.

Njegove pesme nastavile su da žive kroz izvođače koji su ih snimali i publiku koja ih je godinama slušala, a njegov autorski trag ostao je duboko utkan u regionalnu muzičku scenu.

(Kurir.rs/Večernji.hr)