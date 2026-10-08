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Poslednjih dana ponovo se počelo nagađati o mogućem pomirenju princa Harija i Megan Markl sa princom Vilijamom i princezom Kejt, ali čini se da veliki korak ka popravljanju njihovog odnosa zasad ipak nije na vidiku.

Nakon što je britanski Ekspres objavio da vojvoda i vojvotkinja od Saseksa navodno planiraju da se izvinu Vilijamu i Kejt zbog nekih izjava koje su izneli poslednjih godina, izvor blizak Hariju i Megan je za magazin People takve tvrdnje kratko odbacio kao "besmislice".

Pogledajte fotografije princa Harija i Megan Markl:

1/7 Vidi galeriju Princ Hari i Megan Markl Foto: Kola Sulaimon / AFP / Profimedia, ABC / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia, Frazer Harrison / Getty images / Profimedia

Prema pisanju Ekspresa, princ Hari i Megan Markl navodno su razmišljali o izvinjenju zbog svojih istupa nakon povlačenja sa kraljevskih dužnosti, a posebno zbog intervjua sa Oprom Vinfri iz 2021. godine.

Intervju koji je produbio jaz

U razgovoru koji je tada izazvao ogromnu pažnju, Megan je, između ostalog, govorila o tome da su unutar kraljevske porodice pre rođenja njihovog sina Arčija postojali "zabrinutost i razgovori" o tome koliko bi tamna mogla biti njegova koža.

Intervju je bio samo jedan od događaja koji su dodatno opteretili odnose unutar kraljevske porodice. Hari i Megan povukli su se sa dužnosti viših članova kraljevske porodice 2020. godine, nakon čega su usledili spomenuti razgovor sa Oprom, Netfliksova dokumentarna serija, kao i Harijevi memoari "Rezervni" (Spare), objavljeni 2023. godine. Njihov povratak u Veliku Britaniju sa decom, princom Arčijem i princezom Lilibet, ponovo je stavio njihove odnose sa ostatkom porodice pod lupu.

Princ Hari i Megan Markl u Australiji Foto: Jonathan Brady / PA Images / Profimedia

Princ Hari je sa ocem napravio pomak, ali ne i sa bratom

Princ Hari je poslednjih godina otvoreno govorio o tome da želi pomirenje sa porodicom. U intervjuu za BBC u maju 2025. rekao je da bi "voleo pomirenje", iako je istovremeno priznao da među njima postoje duboke nesuglasice.

Čini se da je određeni napredak postignut u njegovom odnosu sa ocem, kraljem Čarlsom. Hari, Megan i njihova deca susreli su se sa kraljem u Hajgrovu u julu, a otac i sin razgovarali su barem još jednom nakon povratka Saseksovih u Veliku Britaniju krajem avgusta.

Britanska kraljevska porodica na uskršnjoj službi 2026 Foto: Rick Gold / Capital pictures / Profimedia

Kada je reč o princu Vilijamu, situacija je znatno drugačija. People je ranije izvestio da u odnosu braće zasad nema vidljivog pomaka, a jedan izvor je tada naglasio da ga posebno nema sa strane princa Vilijama. Ipak, ljudi upoznati sa porodičnim odnosima ne isključuju mogućnost da bi se situacija jednog dana mogla promeniti. Za sada, međutim, nema naznaka da bi navodno izvinjenje princu i princezi od Velsa trebalo da bude prvi korak ka takvom raspletu.

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