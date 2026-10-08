Slušaj vest

Poznati glumac C. V. Morgan, koji je publici najpoznatiji po ulozi Henka Lumisa, oca Bilija Lumisa u kultnom horor filmu „Vrisak“ iz 1996. godine, preminuo je u 72. godini.

Morgan je bio deo glumačke ekipe i trećeg nastavka popularnog serijala, „Vrisak 3“, koji je premijerno prikazan 2000. godine.

Preminuo u kupatilu, okolnosti smrti još nisu razjašnjene

Prema dokumentaciji sudskog veštaka do koje je došao TMZ, glumac je preminuo 30. avgusta u okrugu Los Anđeles. Uzrok i okolnosti smrti za sada nisu zvanično razjašnjeni, ali dokumenti ukazuju na to da je pronađen u kupatilu.

Vest o njegovoj smrti javnosti je saopštena tek oko mesec i po dana kasnije.

Portparol Policijske uprave Los Anđelesa potvrdio je za TMZ da su policajci izašli na teren nakon poziva zbog smrtnog slučaja. Prema prvim informacijama, sve ukazuje na to da je smrt nastupila prirodnim putem.

Iz vatrogasne službe Los Anđelesa naveli su da su primili poziv zbog odraslog muškarca koji je bio bez svesti. Morgan, međutim, nije prevezen u bolnicu, već je slučaj prešao u nadležnost sudskog veštaka.

Ćerka se oprostila od oca potresnim rečima

Nakon njegove smrti, Morganova ćerka oglasila se na društvenim mrežama i objavila emotivnu poruku posvećenu ocu.

„Gubitak tebe ostavio je ogromnu prazninu u mom srcu. Već mi beskrajno nedostaješ. Nastaviću sa našim vožnjama Malholand drajvom i odlascima u Starbaks. Zahvalna sam i srećna što si mi bio tata. Moj 'Guck'. Počivaj u miru, dragi moj“, napisala je.

„Život više nikada neće biti isti bez tebe i tvojih šala u nezgodnom trenutku, koje sam nasledila od tebe“, dodala je njegova ćerka, emotivno se opraštajući od oca.

Morgan će ostati upamćen po ulozi Henka Lumisa u prvom „Vrisku“, filmu koji je postao jedan od najpoznatijih horora devedesetih, kao i po pojavljivanju u trećem delu franšize.