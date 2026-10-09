Slušaj vest

Smrt legendarne francuske glumice i ikone stila Brižit Bardo u decembru prošle godine ostavila je svet u šoku, ali pravi potres usledio je tek nakon otvaranja njenog testamenta. Kako prenose svetski mediji, slavna Bridžit je svog četvrtog supruga Bernara d'Ormala, sa kojim je provela čak 33 godine u braku, ostavila potpuno bez ičega!

Pogledajte u galeriji fotografije glumice iz mladosti:

1/6 Vidi galeriju Brižit Bardo Foto: Archive PL / Alamy / Profimedia, PHOTOTHEQUE LECOEUVRE / AFP / Profimedia, Christian Brincourt / Starface / Profimedia

Kako se saznaje, d'Ormal (85) je nakon smrti Bridžit Bardo u 91. godini bio primoran da napusti njihovu kultnu vilu "La Madrag" u Sen Tropeu. Čovek koji je više od tri decenije bio verni pratilac filmske dive danas živi u skromnom, državnom socijalnom stanu, dok je višemilionska zaostavština otišla u potpuno druge ruke. Njen testament zaprepastio je mnoge.

Brižit i Bernar Foto: Starpix / Alexander TUMA / AFP / Profimedia

Evo kome je pripalo bogatstvo

Umesto suprugu, Brižit Bardo je celokupno svoje bogatstvo, autorska prava i imovinu prepisala svojoj zvaničnoj fondaciji za zaštitu životinja i svom sinu jedincu, Nikolasu Šarijeu, sa kojim je godinama imala veoma buran i distanciran odnos. Prema francuskom zakonu, sin ima pravo na obavezni deo nasledstva, dok je ostatak usmeren na glumičinu najveću ljubav - borbu za prava životinja.

Međutim, javnost je ostala zatečena činjenicom da d'Ormal zakonski nije imao pravo čak ni da se bori za imovinu. Iako su važili za jedan od najskladnijih parova, njihovo versko venčanje u Norveškoj iz 1992. godine nikada nije bilo pravno registrovano u Francuskoj, zbog čega je on pred zakonom ostao bez ikakvih bračnih prava na nasledstvo.

Brižit i Bernar Foto: Karl Schoendorfer / Shutterstock Editorial / Profimedia

"Čopor vukodlaka rasprodaje njen veš!"

Udovac se oglasio za medije vidno ogorčen, ali ne zbog novca, već zbog načina na koji se upravlja uspomenom na njegovu pokojnu suprugu. Povod za njegov bes bila je skandalozna aukcija u Parizu, gde je na doboš stavljeno preko 300 glumičinih ličnih stvari — uključujući njenu odeću, baletanke, pa čak i intimni veš.

Brižit Bardo i njen sin Nikola-Žak Šarije Foto: Christian Brincourt / Starface / Profimedia

- To je sramota! Prave cirkus od njenog imena. Ti ljudi u odboru fondacije su običan čopor vukodlaka koji gleda samo profit. Sve ove stvari morale su da ostanu u vili i postanu deo muzeja, a ne da se rasprodaju na ovakav način - izjavio je d'Ormal besno, optuživši fondaciju da skrnavi sećanje na filmsku divu.

Sa druge strane, iz Fondacije Brižit Bardo kratko su poručili da je aukcija bila odobrena od strane odbora sa ciljem da se prikupe dodatna sredstva za zbrinjavanje napuštenih životinja, što je bila poslednja i najveća želja slavne glumice.

(Kurir.rs/Žena)

VIDEO: Nikol Kidman sa tamnim obrvama: