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Video snimak na filmskoj platformi Letterboxd, u kojem glumica Megan Foks i rediteljka Keri Kusama preporučuju svoje omiljene filmske naslove, izazvala je niz reakcija na društvenim mrežama. Mnoge su bile usmerene na fizički izgled 40-godišnje glumice.

Iako je snimak objavljen početkom oktobra 2026. godine, susret je zabeležen još u oktobru 2025. na posebnoj projekciji filma "Telo Dženifer" (eng. "Jennifer's Body") u Akademijinom muzeju filmske umetnosti u Los Anđelesu.

Megan Foks Foto: Profimedia

U video-snimku Foks izdvaja naslove kao što su "Hrabro srce", "Kralj lavova", "Nindža kornjače II", kao i filmski serijal o Hariju Poteru.

Međutim, nakon što je deo korisnika u komentarima utvrdio da je glumica neprepoznatljiva i počeo da nagađa o mogućim estetskim zahvatima, platforma Letterboxd onemogućila je komentarisanje objava na svom zvaničnom Instagram profilu.

"Šta se dogodilo sa Megan Foks koju smo svi poznavali? Bože, uništila se...", "Megan Foks kao Džigsaw za Noć veštica" "Izgleda kao članica porodice Adams" "Potpuno je uništila svoje lice. Kakva šteta", bili su samo neki od komentara.

Deo javnosti stao je u odbranu glumice, ističući da je snimak nastao osam meseci nakon što je rodila četvrto dete, kao i da period nakon porođaja donosi prirodne promene u izgledu. Pojedini su ukazali i na mogući uticaj osvetljenja i šminke.

Pogledajte kako je Megan izgledala u trudnoći:

1/3 Vidi galeriju Megan Foks trudna Foto: Diggzy/Shutterstock / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Slične rasprave vodile su se i nakon Superboula 2024. godine, kada je Foks razlike u svom izgledu na fotografijama pripisala osvetljenju.

Glumica o svom izgledu

Glumica je ranije, gostujući u podkastu "Call Her Daddy", potvrdila da je imala određene estetske zahvate, među kojima su rinoplastika, odnosno operacija nosa, kao i korišćenje botoksa i filera. Istovremeno je demantovala druge navode i otvoreno govorila o borbi sa telesnom dismorfijom.

Pogeldajte gostovanje Megan Foks u podkastu "Call Her Daddy":

Megan Foks Foto: CALL HER DADDY / Planet / Profimedia

Govoreći o privatnom životu u intervjuu za časopis People, Foks se osvrnula na iskustvo nakon rođenja ćerke Sage Blejd, koju je rodila u martu 2025. godine kod kuće. Istakla je da joj je to bio prvi period nakon porođaja tokom kojeg nije morala odmah da se vrati poslovnim obavezama, što joj je omogućilo da sve vreme provodi uz dete.

Kako je navela, to joj je donelo veći mir u odnosu na prethodna iskustva sa trojicom sinova koje je dobila u braku sa glumcem Brajanom Ostinom Grinom. Tada su rani povratci na posao negativno uticali na njeno psihičko i fizičko zdravlje.

Ćerku je dobila sa bivšim verenikom, muzičarem Mašin Gan Kelijem, čije je pravo ime Kolson Bejker. Njih dvoje od početka 2026. godine održavaju odnos usmeren isključivo na zajedničko roditeljstvo.

Pored porodičnih obaveza, Megan je 1. oktobra 2026. godine postala zaštitno lice reklamne kampanje zdravstvene kompanije Ro, koja promoviše preparat Ro Sparks namenjen lečenju erektilne disfunkcije. Preparat sadrži sildenafil i tadalafil, a primenjuje se tako što se rastvara pod jezikom.

Mašin Gan Keli i Megan Foks u matching stajlinzima Foto: Jamie McCarthy / Getty images / Profimedia

U promotivnim materijalima glumica se pojavljuje u crvenom kombinezonu i simbolično predstavlja sam preparat. U izjavama za medije navela je da je cilj projekta bio da se ovoj temi pristupi uz manje stigme i više humora.

VIDEO: Megan Foks