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Marijuš Komenda, kuvar i polufinalista poljskog „MasterChefa“, preminuo je u 44. godini života nakon višemesečnog lečenja malignog tumora mozga. Vest o njegovoj smrti objavljena je u sredu, 7. oktobra, a potom su se od njega oprostili i ljudi iz kulinarskog takmičenja koje mu je donelo prepoznatljivost širom Poljske.

Početkom godine Komenda je saznao da ima ozbiljnu bolest. Usledile su dve komplikovane operacije, dalje lečenje i intenzivna rehabilitacija. O svom stanju govorio je javno, tražeći pomoć za troškove koji su sve više opterećivali porodicu.

„Čuo sam dijagnozu koja zvuči kao presuda“

Marijuš Komenda tokom učešća u poljskom kulinarskom takmičenju MasterChef Foto: Printscreen/Youtube

U januaru 2026. godine pregledi su pokazali tumor desnog talamusa, sa radiološkim karakteristikama malignog glioma. U opisu akcije prikupljanja pomoći Komenda je pisao o trenutku kada se njegov život promenio.

- Početkom januara 2026. godine sve se promenilo. Čuo sam dijagnozu koja zvuči kao presuda - naveo je kuvar.

U kratkom periodu prošao je kroz dve operacije glave. Prema njegovom opisu lečenja, tokom prve uklonjen je tumor, a zatim je operisano područje tretirano zračenjem. Drugi zahvat zahtevao je uklanjanje dela lobanjske kosti kako bi se smanjio rizik od daljih komplikacija. Potom su usledili rehabilitacija, kontrole i konsultacije u Državnom medicinskom institutu u Varšavi, kao i lečenje drugih otkrivenih oboljenja u bolnici u Legnici.

Sa sinom je otvorio restoran

Publika ga je upoznala 2019. godine, u osmoj sezoni poljskog „MasterChefa“. Stigao je među petoro polufinalista i sa ostalim takmičarima otputovao u Meksiko. Iako nije osvojio titulu, nastavio je da se vraća u emisiju kao gost i član žirija.

Njegova ljubav prema kuvanju počela je mnogo pre televizijskog takmičenja. Lokalni portal Roland, koji je godinama pratio njegov rad, podsetio je da ga je majka Teresa uključivala u pripremu jela i tražila da ocenjuje njihove ukuse. Sa deset godina samostalno je napravio tortu u obliku srca za Dan majki.

San o sopstvenom restoranu ostvario je 2020. godine, kada je u rodnom gradu Šroda Šlonska otvorio „Sztuka Restaurant“. U aprilu 2025. godine, zajedno sa sinom Mateušem, pokrenuo je restoran meksičke kuhinje „Father & Son“. Bio je to nastavak zajedničke ljubavi prema gastronomiji, o kojoj je govorio još pre učešća u „MasterChefu“.

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