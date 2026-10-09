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Goran Bare, pevač i autor grupe Majke, preminuo je u 62. godini života. Vest su za Večernji list potvrdili njegovi saradnici Mario Rašić i Alen Tibljaš. Prema njihovim rečima, članovi benda pronašli su ga danas, 9. oktobra, oko 13 sati u njegovom stanu, bez znakova života.

Rašić i Tibljaš ispričali su da su poslednjih pet godina pokušavali da ga nagovore da potraži pomoć i započne lečenje zbog zdravstvenih problema. Uzrok smrti za sada nije objavljen. Vest je stigla svega nekoliko nedelja nakon što je Bare zbog lošeg zdravstvenog stanja morao da prekine nastup u Makarskoj.

Pogledajte u galeriji njegove fotografije:

1/5 Vidi galeriju Pevač grupe "Majke", Goran Bare, u životu je imao nekoliko tragičnih događaja, ali su mnogi ostali potreseni nakon što je govorio o tome kako se probudio pored supruge koja više nije bila živa. Foto: Printcreen Youtube, Printscreen, Pritnscreen/HRT

Sa bine je otišao uz aplauz publike

Na festivalu „Modro i zeleno“ Bare nije uspeo da završi ni prvu pesmu. Članovi njegovog tima pomogli su mu da siđe sa bine u Parku fra Jure Radića, dok ga je publika ispratila aplauzom. Bubnjar i menadžer Majki Alen Tibljaš tada je za 24 sata kratko rekao:

- Nije ono što obično ljudi pomisle, sad je sve u redu.

Bend se potom oglasio saopštenjem u kojem je objasnio da je Bare želeo da nastupi uprkos tome što se nije osećao dobro.

- Nažalost, Goran sinoć nije bio dobro. Na binu je izašao sa željom da nastupi za publiku koja ga je došla podržati, ali telo i glas nisu dali. Iskreno se izvinjavamo svima koji su sinoć došli u Makarsku i zahvaljujemo na razumevanju, toplini i podršci koju su pružili Goranu i bendu. To nam mnogo znači.

Foto: Printscreen/Facebook

Najavljena je pauza tokom koje je trebalo da se odmori i oporavi, a povratak pred publiku bio je planiran za decembar.

- Sada je najvažnije da Goran bude dobro. Pred nama je dvomesečna pauza koju ćemo posvetiti odmoru i oporavku, vraćamo se u decembru i ponovo družimo uz muziku. Hvala svima - poručile su Majke.

Od Vinkovaca do jednog od najprepoznatljivijih glasova regiona

Bare je muziku izabrao još kao dečak. Sa prijateljem Marinom Pokrovcem osnovao je „Duo debili“, a 1984. godine u Vinkovcima nastale su Majke. Njihovi prvi nastupi doneli su sirov zvuk, snažnu energiju i pevača koji nije pokušavao da se prilagodi očekivanjima scene.

Saradnja sa nezavisnim izdavačem Zdenkom Franjićem pomogla je da njihove pesme stignu do šire publike. Debitantski album „Razum i bezumlje“, objavljen 1990. godine, privukao je pažnju kritike i postavio temelje karijere koja će trajati decenijama.

Goran Bare Foto: Printscreen/HRT

Ipak, početne uspehe pratili su teški gubici. Pogibija gitariste Marina Pokrovca ostavila je dubok trag, a rat je dodatno razdvojio prvobitnu postavu. Bare se preselio u Zagreb, okupio nove članove i nastavio da snima. Usledili su albumi „Razdor“ i „Milost“, dok se istovremeno suočavao sa zavisnošću od heroina.

Smrt supruge obeležila je njegov život

U decembru 1995. godine od posledica predoziranja preminula je njegova supruga Mirjana. Bare je samo nekoliko meseci ranije završio lečenje od zavisnosti, a njen gubitak postao je jedna od najtežih tačaka njegove životne priče.

Ubrzo je usledio album „Vrijeme je da se krene“, objavljen 1996. godine, koji je Majke približio mnogo široj publici. Pesme „Mene ne zanima“, „A ti još plačeš“ i naslovna numera postale su nezaobilazan deo njihovih nastupa. Bare je pevao o gubitku, usamljenosti i pokušajima da se nastavi dalje, glasom čija je grubost postala njegov zaštitni znak.

O zavisnosti, lečenju i ličnim tragedijama govorio je otvoreno. Ti razgovori bili su deo njegove javne ličnosti, ali je njegova autorska vrednost ostajala u pesmama koje su publiku vezivale za bend.

„Put ka sreći“ i veliki povratak sa „Teškim bojama“

Goran Bare Foto: Printscreen/HRT

Nakon razlaza Majki 2000. godine Bare je nastavio sa Plaćenicima. Album „Izgubljen i nađen“, sa pesmom „Put ka sreći“, doneo mu je Porin za rok album godine i pokazao da njegova muzika ima život i van matičnog benda.

Ponovno okupljanje Majki otvorilo je novo poglavlje, a jedan od najvažnijih trenutaka stigao je 2011. godine sa albumom „Teške boje“. Na narednoj dodeli Porina Bare i Majke osvojili su šest nagrada, među kojima priznanja za rok album i pesmu godine. Naslovna numera postala je jedna od njihovih najpoznatijih pesama.