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Poznata manekenka Đijane Alves preminula je u 32. godini. Pre samo mesec i po dana postala je drugi put mama. Tragedija se desila nakon što je mlađe dete odvela na lekarski pregled. U bolnici je doživela srčani udar. Nažalost, nije bilo spasa.

Đijane Alves (32) bila je brazilska manekenka, veoma tražena na međunarodnoj sceni i poznato lice iz brojnih modnih časopisa. Njen karijerni put bio je izuzetan: otkrivena je na benzinskoj pumpi u Sao Paulu kada je imala 21 godinu; gotovo preko noći postala je tražen model, a karijera ju je odvela na velike modne piste.

"To je bio ogroman šok za sve nas”, izjavio je Migel Krispim, bivši agent Đijane Alves, za brazilski dnevni list Folha de S.Paulo. Dodao je: "Bila je savršenog zdravlja; nije pila alkohol, nije pušila niti uzimala lekove, a redovno je išla na lekarske preglede". Navodi se da je ova tridesetdvogodišnja manekenka bila "odličnog zdravlja”.

Alves je sa suprugom Žozeom Sobrinjom imala dva sina: sedmogodišnjeg Gaela i Felipea, koji jeima svega 45 dana. Prema pisanju lista The Mirror, manekenka je doživela fatalni srčani udar 2. oktobra u lekarskoj ordinaciji, tokom pregleda malog Felipea. Suprug i stariji sin bili su takođe sa njom.

Njen agent je napomenuo da je Đijane Alves bila brižna, iskrena i neverovatno dobra osoba, piše Blick, a prenosi Blic žena.

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