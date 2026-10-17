Slušaj vest

Televizijske serije već odavno nisu samo mlađe i jeftinije sestre velikih holivudskih filmova. Zlatno doba televizije donelo je spektakularne produkcije, najveća glumačka imena, ali i honorare od kojih se vrti u glavi. Neke zvezde su za samo jednu epizodu dobijale više nego što mnogi zarade tokom celog života.

Kako su kablovske mreže i striming platforme počele da ulažu milijarde dolara u originalni sadržaj, rasli su i honorari glavnih zvezda. Prema podacima Celebrity Net Wortha, niz poznatih glumaca uspeo je da probije magičnu granicu od milion dolara po epizodi, a neki su otišli i daleko iznad nje.

Džeri Sajnfeld Foto: CASTLE ROCK-WEST-SHAPIRO - Album / Album / Profimedia

Istoriju je 1997. godine ispisao Džeri Sajnfeld, koji je postao prva televizijska zvezda s honorarom od milion dolara po epizodi. Za devetu i poslednju sezonu kultnog "Sajnfelda" zaradio je ukupno 24 miliona dolara.

NBC je potom pokušao da ga nagovori na još jednu sezonu ponudom kakva se retko viđa – čak pet miliona dolara po epizodi. Da je pristao, mogao je da zaradi 110 miliona dolara, ali Sajnfeld je ogroman iznos odbio.

Samo godinu dana kasnije u milionerski klub ušao je Tim Alen. Za poslednju sezonu popularnog sitkoma "Home Improvement" dobijao je 1,25 miliona dolara po epizodi. Budući da je sezona imala čak 27 epizoda, zaradio je gotovo 34 miliona dolara.

Još impresivniji ugovor imala je Sara Džesika Parker zahvaljujući ulozi Keri Bredšo u "Seksu i gradu". Tokom poslednje tri sezone dobijala je čak 3,2 miliona dolara po epizodi, uključujući producentske honorare. U te tri sezone zaradila je ukupno 147 miliona dolara.

U galeriji pogledajte Saru Džesiku Parker u ulozi Keri Bredšo u seriji "Seks i grad":

1/10 Vidi galeriju Sara Džesika Parker kao Keri Bredšo Foto: Entertainment Pictures, Entertainment Pictures / Alamy / Profimedia, Prinstcreen, New Line Cinema Collection / Everett / Profimedia

Godinama kasnije ponovo je obula Kerine cipele u seriji "I tek tako...", a za povratak je navodno dobijala oko milion dolara po epizodi.

Dženifer Aniston takođe je uspela da ostvari milionske honorare u dve različite serije. Glumačka postava "Prijatelja" 2002. godine zajednički je ispregovarala milion dolara po epizodi za poslednje dve sezone kultnog sitkoma.

U galeriji pogledajte kadrove iz serije "Prijatelji":

1/10 Vidi galeriju Serija Prijatelji popularnost je stekla još 1994. godine Foto: Warner / AFP / Profimedia, LANDMARK MEDIA / Alamy / Alamy / Profimedia, Warner / NBC / Hollywood Archive / Profimedia

Aniston je istu granicu ponovo premašila u seriji "The Morning Show". Za Apple TV+ hit navodno dobija oko dva miliona dolara po epizodi, a ujedno je i izvršna producentkinja.

Veliki novac donosio je i "Frasier". Kelsi Gramer za poslednje dve sezone originalne serije dobijao je 1,6 miliona dolara po epizodi. Kada se 2023. vratio ulozi Frejžera Krejna, navodno je dogovorio još unosniji honorar – dva miliona dolara po epizodi.

Kelsi Gramer Foto: Randy Shropshire / Getty images / Profimedia

Među televizijskim legendama s milionskim honorarima bio je i pokojni Džejms Gandolfini. Njegov Toni Soprano obeležio je jednu televizijsku eru, a uoči pete sezone "Porodice Soprano" glumac se izborio za milion dolara po epizodi.

Foto: Courtesy HBO / Zuma Press / Profimedia

Pregovori nisu prošli bez problema. Produkcija je privremeno bila zaustavljena dok je Gandolfini tražio veći honorar, a HBO je na kraju popustio. Nakon postignutog dogovora glumac je navodno deo novca podelio kolegama kako bi im zahvalio na podršci.

Rej Romano takođe se našao među najplaćenijim televizijskim glumcima. Za poslednje sezone serije "Svi vole Rejmonda" dobijao je čak 1,7 miliona dolara po epizodi.

Rej Romano u seriji Svi vole Rejmonda Foto: The Hollywood Archive / Hollywood Archive / Profimedia

Još je više na vrhuncu popularnosti serije "Dva i po muškarca" zarađivao Čarli Šin. Njegov honorar dosegnuo je 1,8 miliona dolara po epizodi.

Dva i po muškarca Foto: CHUCK LORRE PRODUCT.-WOLF FILMS-WARNERBROS TELEVISION - Album / Album / Profimedia

Njegova poslednja sezona ipak se završila haotično zbog problema van seta i javnih ispada zbog kojih je produkcija prevremeno zaustavljena. Šin se pojavio u 16 epizoda i za sezonu zaradio oko 30 miliona dolara.

Zvezde "Teorije velikog praska" takođe su znale koliko vrede. Džim Parsons, Džoni Galeki i Kejli Kvoko za poslednje tri sezone ispregovarali su po milion dolara za svaku epizodu. Svaki od njih tako je po sezoni mogao da zaradi oko 24 miliona dolara.

Foto: CBS Collection Collection / Everett / Profimedia

Milionske honorare donela je i "Igra prestola". Za poslednje sezone Emilija Klark, Piter Dinklidž, Kit Harington, Lena Hidi i Nikolaj Koster Voldo navodno su dobijali po milion dolara za epizodu.

Emilija Klark Foto: Printscreen/Instagram

Serija je do tada postala globalni fenomen i jedna od najskupljih televizijskih produkcija u istoriji, pa ni ogromni honorari glavnih zvezda nisu bili iznenađenje.

Ris Viderspun uspela je da istovremeno zarađuje milionske iznose na dva velika projekta. Za drugu sezonu "Malih laži" dobijala je milion dolara po epizodi, dok je u "The Morning Show-u", gde glumi uz Dženifer Aniston, njen honorar navodno dosegnuo dva miliona dolara.

Ris Viderspun Foto: Tracy Bennett/MGM / Entertainment Pictures / Profimedia

U klub zvezda koje su dobijale oko dva miliona dolara po epizodi ušli su i Džon Krasinski zahvaljujući "Džeku Rajanu" i Robertu Dauniju Džunioru za seriju "The Sympathizer".

Džon Krasinski Foto: NDZ / StarMax / Profimedia

Poseban rekord ipak pripada Nikole Kidman. Ona je jedina glumica koja je milion dolara po epizodi dobijala u čak tri različite serije.

Nikol Kidman Foto: VALERIE MACON / AFP / Profimedia

Prvo je tu granicu dostigla u drugoj sezoni "Malih laži", a zatim je milionske honorare ponovila u serijama "Slom" i "Devet potpunih neznanaca". Time je postala jedno od najplaćenijih lica striming ere.

I Elizabet Mos pridružila se elitnom klubu tokom kasnijih sezona "Sluškinjine priče". Uz glavnu ulogu bila je i producentkinja hvaljene serije, a milion dolara po epizodi navodno je ponovo dobijala 2022. godine za triler "Shining Girls".

Elizabet Mos Foto: Image Capital Pictures / Film Stills / Profimedia

Veliku zaradu doneo je i "Yellowstone". Kevin Kostner je za petu sezonu dobijao 1,2 miliona dolara po epizodi, što mu je za osam epizoda donelo ukupno 9,6 miliona dolara.

Ni zvezde prednastavka "1923" nisu prošle loše. Harison Ford i Helen Miren navodno su takođe dobijali po milion dolara za svaku epizodu.

Harison Ford Foto: Xavier Collin / Image Press Agency / Avalon / Profimedia

Jedna od najmlađih zvezda koja je uspela da pređe milionsku granicu je Zendeja. Nakon novih pregovora o ugovoru za "Euforiju" 2023. godine, kada je imala samo 26 godina, obezbedila je honorar od milion dolara po epizodi.

Zendeja na reviji modne kuće Louis Vuitton u Parizu Foto: ABACAPRESS, Abaca Press / Alamy / Profimedia

Time je postala najmlađa glumica koja je dosegnula taj iznos i najplaćenija crna glumica u istoriji televizije. Novi ugovor sklopljen je uoči dugo odlagane treće sezone HBO-ovog hita, koja je premijerno prikazana u aprilu 2026. godine.

Foto: Xavier Collin/Image Press Agency / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Od Sajnfeldovog istorijskog miliona do današnjih honorara od dva, tri pa čak i pet miliona dolara koji su se nudili za samo jednu epizodu, televizija je u nekoliko decenija postala jednako unosna, a za neke zvezde i unosnija od Holivuda.

(Kurir.rs/ Dnevnik.hr)

Video: Sandra Afrika posle nastupa troši honorar na muziku na parkingu ispred kluba