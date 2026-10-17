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Dajna Miti, majka glumca Ar Džej Mitija, prvi put je javno govorila o sinovljevoj smrti. Zvezda serije "Breaking Bad" preminula je u 35. godini, a njegov predstavnik za medije potvrdio je da je reč o samoubistvu. Glumac je preminuo u ponedeljak, 12. oktobra.

"Duboko smo ožalošćeni zbog tragične smrti omiljenog glumca, filantropa i predanog borca za prava osoba s invaliditetom, Ar Džej Mitija. Molimo javnost da u ovim trenucima poštuje privatnost njegove porodice i najbližih", poručili su njegovi predstavnici u izjavi za Deadline.

Dajna miti i Ar Džej Miti Foto: PGSK/MPI / Capital pictures / Profimedia

Pronašla ga je majka

U razgovoru za NBC News Dajna je ispričala da je njen sin vikend proveo u društvu porodice i nekoliko prijatelja. U ponedeljak je pokušala da ga pozove, ali nije joj se javljao. "Nazvala sam ga u 11 sati. Nije se javio pa sam kupila ručak i otišla do njega. Tada sam ga pronašla", ispričala je.

"Govorio je da je dobro"

Mitijeva majka otkrila je da joj je jedan od njegovih bliskih prijatelja rekao kako mu se glumac ranije poverio zbog problema koji su ga jako pogodili. "Poslednja tri meseca pokušavala sam da ga nagovorim da krene na terapiju, ali on bi mi govorio: 'Ne, dobro sam. Sve je u redu. Sam se nosim s tim'", ispričala je.

Ar Džej Miti Foto: Goodman Saul/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Dajna danas žali što nije bila upornija i što sina nije pod svaku cenu pokušala da nagovori da potraži pomoć. Odlučila je da javno govori o njegovoj smrti u nadi da će njene reči pomoći drugim porodicama koje prolaze kroz slične situacije.

Uputila apel drugim porodicama

"Ako moj današnji istup može da spreči da se nekoj drugoj porodici dogodi isto... Nijedna majka ne treba da pronađe svoje dete na ovakav način. Ako zahvaljujući mojim rečima barem jedna osoba potraži pomoć, verujem da bi Ar Džej to želeo", rekla je za NBC News.

"Svi prolazimo kroz teške trenutke u životu i svako se s njima nosi na svoj način. Da sam znala šta se događa i da sam mogla nešto da promenim, učinila bih to bez razmišljanja. Dala bih svoj život za njegov", dodala je.

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