da li ste znali

da li ste znali

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Kada zahladni, klima mnogima postaje prvi izbor za zagrevanje doma, ali prelazak sa letnjeg na zimski režim ponekad izazove nedoumice. Uređaj je uključen, temperatura podignuta, a toplog vazduha još nema. To, međutim, ne mora da znači da klima ne radi ispravno.

Da biste klimu prebacili na grejanje, potrebno je da izaberete odgovarajući režim rada, podesite temperaturu i ostavite uređaju vreme da započne zagrevanje. Samo povećavanje broja stepeni na daljinskom neće pomoći ako je klima ostala podešena na hlađenje.

Pronađite oznaku HEAT ili simbol sunca

Majstor iz Beograda otkrio kako da podesite kllimu tokom grejne sezone Foto: Lorena SopêNa / Zuma Press / Profimedia

Na daljinskom upravljaču pronađite dugme MODE, kojim se menja režim rada. Pritiskajte ga dok se na ekranu ne pojavi oznaka HEAT ili simbol sunca, koji kod mnogih modela označava grejanje. Pahuljica, nasuprot tome, predstavlja hlađenje.

Izgled oznaka i redosled podešavanja mogu da se razlikuju, pa proverite uputstvo ako vaš daljinski ima drugačije simbole. Ne postoji univerzalno pravilo da se režim obavezno menja dok je uređaj isključen - pratite postupak predviđen za svoj model.

Podesite temperaturu koju želite u prostoriji

Kada izaberete grejanje, podesite željenu temperaturu. Da bi uređaj počeo da zagreva prostor, zadata vrednost treba da bude viša od temperature koju klima trenutno registruje. Kada dostigne podešenu temperaturu, uređaj prilagođava rad, a grejanje se ponovo pojačava kada prostor počne da se hladi.

Daljinski upravljač klima-uređaja sa uključenim režimom grejanja i oznakom HEAT Foto: ArtStock / Alamy / Profimedia

Nema potrebe da se automatski pridržavate saveta da klima uvek mora da bude podešena dva stepena više. Razlika između temperature kod unutrašnje jedinice i u delu sobe u kojem boravite nije ista u svakom prostoru. Podešavanje prilagodite osećaju toplote, a po potrebi proverite temperaturu zasebnim sobnim termometrom.

Obratite pažnju na brzinu i smer duvanja

Brzina ventilatora utiče na raspodelu toplog vazduha, ali najslabije duvanje nije univerzalno najbolje podešavanje za grejanje. Topliji vazduh koji osećate neposredno ispred uređaja ne znači nužno i brže zagrevanje cele sobe.

Pratite preporuke proizvođača za izbor brzine. Kada se prostor zagreje, ventilator možete usporiti radi prijatnijeg i tišeg rada. Kod mnogih modela preporučuje se da tokom grejanja usmerite krilca naniže, kako bi topao vazduh lakše stigao do donjeg dela prostorije. Položaj menjajte predviđenom komandom na daljinskom.

Zašto klima ne počinje odmah da greje?

grejanje na klima uredjaj u stanu Foto: Antonio Guillem/Shutterstock

Posle uključivanja grejanja često je potrebno nekoliko minuta da iz unutrašnje jedinice počne da izlazi topao vazduh. Uređaj najpre zagreva izmenjivač, a kod pojedinih modela ventilator za to vreme miruje ili radi ograničeno kako ne bi stvarao neprijatno hladno strujanje. Zato kratko čekanje posle promene režima samo po sebi nije znak kvara.

Grejanje može privremeno da se prekine i zbog odmrzavanja spoljne jedinice, poznatog kao defrost. Kada se na njenom izmenjivaču nakupi inje, klima pokreće ovaj postupak, a zatim nastavlja uobičajen rad. Trajanje pauze zavisi od uređaja i uslova rada.

Šta ako klima i dalje duva hladno?

Najpre ponovo proverite da li je izabran režim HEAT i da li je zadata temperatura viša od trenutne temperature u sobi. Ako ste upravo promenili podešavanja, ostavite uređaju nekoliko minuta da reaguje, bez uzastopnog uključivanja i isključivanja.

Ako ni nakon vremena predviđenog u uputstvu nema toplog vazduha, proverite da li uređaj prikazuje oznaku greške i obratite se serviseru. Ponovno pokretanje može biti deo postupka koji proizvođač preporučuje, ali isključivanje iz struje ne treba predstavljati kao trik koji kod svake klime briše podešavanja i rešava problem. Postupak ponovnog pokretanja proverite u uputstvu konkretnog modela.

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