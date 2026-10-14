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Priča o Loreti Jang, Klarku Gejblu i njihovoj ćerki Džudi Luis nije samo klasičan holivudski skandal, već potresno svedočanstvo o moći filmskih studija, lažnom moralu i decenijama skrivanoj istini.

Sve je počelo na snimanju filma

Tokom zime 1935. godine, mlada i izuzetno uspešna glumica Loreta Jang glumila je pored najveće zvezde tog vremena, Klarka Gejbla, na snimanju filma "Zov divljine" u Mount Bakeru u državi Vašington.

Snimanje se odvijalo u ekstremnim uslovima, u snegu i na temperaturama ispod nule. Tokom noćnog povratka vozom za Holivud, Gejbl je ušao u spavaći kupe Lorete Jang.

Decenijama kasnije, u svojim osamdesetim godinama, Loreta je priznala svojoj snahi i biografkinji da je taj događaj bio ono što se u savremenom jeziku naziva silovanjem na sastanku.

Loreta Jang Foto: PARAMOUNT PICTURES - Album / Album / Profimedia

Lažna bolest i tajni porođaj

Za katolikinju poput Lorete, pobačaj koji bi inače organizovao filmski studio MGM nije bio opcija zbog njenih verskih ubeđenja. Kako bi izbegla raskid ugovora zbog strogo kontrolisanih moralnih klauzula, organizovala je složenu akciju prikrivanja uz pomoć svoje majke i sestara.

Medijima i novinarima je saopšteno da glumica odsustvuje zbog teške iscrpljenosti i bolesti.

Dana 6. novembra 1935. godine, u skrovitoj kućici u Venisu u Kaliforniji, Loreta je rodila devojčicu kojoj je dala ime Džudi, po Svetom Judi, zaštitniku svih koji se nađu u bezizlaznoj situaciji.

Istog dana Gejblu je poslat telegram sa vestima o rođenju plavooke devojčice, ali ga je on navodno odmah pocepao i nikada je nije javno priznao.

„Usvajanje“ sopstvene biološke kćerke

Da bi sačuvala reputaciju i karijeru, Loreta je preduzela drastičan korak: poslala je Džudi u katolički dom za nezbrinutu decu, da bi je nakon 18 meseci zvanično "usvojila" pred novinarima i javnošću.

Skrivanje ove obmane bilo je izuzetno teško i bolno za malu Džudi. Pošto je nasledila upečatljive, izbačene uši Klarka Gejbla, Loreta je insistirala da stalno nosi kape, a kada je Džudi imala sedam godina, poslala ju je na hirurško prilagođavanje ušiju kako bi sakrila fizičku sličnost sa ocem.

Saznanje istine i život Džudi Luis

Džudi je tek sa 23 godine, neposredno pre veridbe, od svog verenika saznala istinu o svom poreklu. Iako je Loreta odbijala otvoreno da govori o tome, tajna je stvorila nepremostivu distancu između njih.

Uprkos odrastanju u obmani, Džudi je izgradila uspešnu karijeru kao glumica, televizijska producentkinja i kasniji psihoterapeut posvećen radu sa usvojenom i napuštenom decom.

Godine 1994. objavila je memoare pod naslovom "Neuobičajeno saznanje", u kojima je detaljno razotkrila istinu o svom poreklu.

Džudi Luis je preminula 2011. godine u 76. godini života.

Samo jednom je razgovarala sa ocem

Džudi Luis je Klarka Gejbla srela jednom, kada je imala oko 15 godina, ali tada nije znala da joj je on biološki otac.

Sama je to kasnije opisala u intervjuu kod Larija Kinga. Ispričala je da se jednog dana vratila iz škole i zatekla Gejbla u dnevnoj sobi njihove kuće.

Njena majka Loreta Jang i Gejbl su tada upravo završili zajednički film "Ključevi grada". Džudi mu je, zatečena, rekla: "Vi ste Klark Gejbl", a on joj je odgovorio: "Da, a ti si Džudi."

Razgovarali su oko pola sata. Gejbl ju je pitao o školi, njenom životu i tadašnjoj simpatiji, a kada je odlazio, poljubio ju je u čelo. Džudi je kasnije rekla da je to bio jedini put da je razgovarala s njim i da tek mnogo godina kasnije shvatila značaj tog susreta.

Posebno je potresno što je u tom trenutku Gejbla poznavala samo kao ogromnu filmsku zvezdu, čak je neposredno pre toga gledala "Prohujalo sa vihorom", dok je njeno poreklo već tada bilo svojevrsna javna tajna u Holivudu.

Zaveštanje tišine i kasno priznanje

Loreta Jang je svoju javnu sliku bezgrešne zvezde održavala decenijama, osvojivši Oskara 1947. godine i vodeći sopstveni televizijski šou.

Tek pred sam kraj života, suočena sa objavljenim memoarima svoje kćerke i promenjenom svesti društva, progovorila je o traumi koju je preživela.

Preminula je 2000. godine, a njeni posthumno objavljeni memoari zvanično su potvrdili da je Džudi Luis bila biološka kćerka nje i Klarka Gejbla.

(Kurir.rs/SrbijaDanas)

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