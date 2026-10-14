Bivši Džejms Bond kupio pab star 250 godina, a onda otkrio horor tajnu koja se krije u podrumu lokala
- Danijel Krejg postao je suvlasnik 250 godina starog paba The Horseshoe u Londonu, zajedno s prijateljima i poslovnim partnerima.
- Novi vlasnici su tek posle kupovine saznali za priču o duhu koji navodno opseda podrum lokala, a bivša vlasnica kaže da ga 'ne vidite, već osetite'.
Holivudski glumac Danijel Krejg (58), kog je publika zavolela u ulozi Džejmsa Bonda, upustio se u potpuno novi poslovni poduhvat. Slavni glumac postao je suvlasnik 250 godina starog paba u Londonu, ali ubrzo je saznao da uz lokal dolazi i jedan prilično neobičan stanar – duh koji navodno već decenijama opseda njegov podrum.
Reč je o pabu The Horseshoe u londonskoj četvrti Klerkenvel, koji je Krejg kupio zajedno s nekoliko prijatelja i poslovnih partnera. Među njima su vlasnik Soho House-a Nik Džons, osnivač lanca restorana Flat Iron Čarli Karol i Džastin O'Šea, kreativni direktor Krejgovog brenda piva Bad Belze.
Iako su novi vlasnici bili upoznati s bogatom istorijom lokala, jedan detalj im je tokom kupoprodaje ipak ostao sakriven. Naime, podrum paba navodno opseda duh nekadašnjeg krvnika, kog su zaposleni i bivša vlasnica godinama povezivali s neobičnim pojavama.
Dosadašnja vlasnica Polin Taker, koja odlazi u penziju, priznala je da Krejgu i njegovim partnerima pre kupovine nije spomenula priče o duhu. Ipak, naknadno ih je upoznala s legendom o neobičnom stanaru koji se navodno još uvek zadržava u podrumu.
"Ne vidite ga. Osetite ga", izjavila je Taker.
Međutim, čini se da slavnog glumca priča o ukletom pabu nije nimalo uplašila. Štaviše, odlučio je i da se našali na račun bivšeg stanara.
"Ne znam šta pije, ali možda ćemo morati da mu ostavimo jednu pintu piva dole i kažemo mu: 'Izvoli, Gilberte'", rekao je Krejg za The Times.
Zanimljivo je da glumcu ugostiteljstvo nije potpuno nepoznato. Njegovi roditelji, ali i deka i baka, nekad su vodili pabove u engleskoj grofoviji Češir, pa je veliki deo detinjstva proveo upravo u takvom okruženju.
"Odrastao sam u pabovima. Znate kakvi su usponi i padovi u tom poslu. Poznajem i njegove dobre i loše strane", ispričao je glumac.
Prisetio se i brojnih druženja i razgovora s gostima koji su obeležili njegovo odrastanje.
"Kao dete odlazio bih da razgovaram s lokalnim gostima, posebno u vreme ručka. Uvek se razgovaralo o tome kakav je bio dan i šta se dešava. Pab je mesto na koje ljudi dolaze da razgovaraju o raznim stvarima, možda i o svojim problemima", objasnio je.
Krejg već ima planove za obnovu istorijskog lokala, ali ističe da ne namerava da potpuno promeni njegov karakter niti da ga pretvori u moderan gastropab.
Iako se sada okušao u ugostiteljskim vodama, glumac ne odustaje od filmske karijere. Nakon što se 2021. godine oprostio od uloge Džejmsa Bonda, koju je tumačio u pet filmova, posvetio se novim projektima.
Među njima je i nadolazeća adaptacija "Hronika iz Narnije" rediteljke Grete Gervig, u kojoj bi trebalo da glumi čarobnjaka, ujaka Endrua Keterlija.
U međuvremenu, pitanje njegovog naslednika u ulozi agenta 007 i dalje je jedna od najvećih nepoznanica u Holivudu. Iako je prošlo pet godina od Krejgovog poslednjeg pojavljivanja kao Džejmsa Bonda, novi glumac još uvek nije zvanično potvrđen.
Među potencijalnim kandidatima spominju se Kalum Tarner, Džek Louden, Haris Dikinson, Džek Barton i Aron Tejlor-Džonson, a ime novog Bonda navodno bi moglo da bude otkriveno već ove jeseni.
Dok obožavatelji iščekuju vesti o budućnosti slavne filmske franšize, Krejg se očito dobro zabavlja u svojoj novoj ulozi. A ako su priče o duhu istinite, bivši Džejms Bond će u svom londonskom pabu imati društvo kakvo zasigurno nije očekivao.
(Kurir.rs/ Dnevnik.hr)
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