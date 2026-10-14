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Holivudski glumac Danijel Krejg (58), kog je publika zavolela u ulozi Džejmsa Bonda, upustio se u potpuno novi poslovni poduhvat. Slavni glumac postao je suvlasnik 250 godina starog paba u Londonu, ali ubrzo je saznao da uz lokal dolazi i jedan prilično neobičan stanar – duh koji navodno već decenijama opseda njegov podrum.

Reč je o pabu The Horseshoe u londonskoj četvrti Klerkenvel, koji je Krejg kupio zajedno s nekoliko prijatelja i poslovnih partnera. Među njima su vlasnik Soho House-a Nik Džons, osnivač lanca restorana Flat Iron Čarli Karol i Džastin O'Šea, kreativni direktor Krejgovog brenda piva Bad Belze.

Pab u Londonu koji je kupio Danijel Krejg
Foto: ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia

Iako su novi vlasnici bili upoznati s bogatom istorijom lokala, jedan detalj im je tokom kupoprodaje ipak ostao sakriven. Naime, podrum paba navodno opseda duh nekadašnjeg krvnika, kog su zaposleni i bivša vlasnica godinama povezivali s neobičnim pojavama.

Dosadašnja vlasnica Polin Taker, koja odlazi u penziju, priznala je da Krejgu i njegovim partnerima pre kupovine nije spomenula priče o duhu. Ipak, naknadno ih je upoznala s legendom o neobičnom stanaru koji se navodno još uvek zadržava u podrumu.

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Foto: James Veysey / Shutterstock Editorial / Profimedia

"Ne vidite ga. Osetite ga", izjavila je Taker.

Međutim, čini se da slavnog glumca priča o ukletom pabu nije nimalo uplašila. Štaviše, odlučio je i da se našali na račun bivšeg stanara.

"Ne znam šta pije, ali možda ćemo morati da mu ostavimo jednu pintu piva dole i kažemo mu: 'Izvoli, Gilberte'", rekao je Krejg za The Times.

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Foto: Printscreen/Youtube/Variety

Zanimljivo je da glumcu ugostiteljstvo nije potpuno nepoznato. Njegovi roditelji, ali i deka i baka, nekad su vodili pabove u engleskoj grofoviji Češir, pa je veliki deo detinjstva proveo upravo u takvom okruženju.

"Odrastao sam u pabovima. Znate kakvi su usponi i padovi u tom poslu. Poznajem i njegove dobre i loše strane", ispričao je glumac.

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Foto: Profimedia

Prisetio se i brojnih druženja i razgovora s gostima koji su obeležili njegovo odrastanje.

"Kao dete odlazio bih da razgovaram s lokalnim gostima, posebno u vreme ručka. Uvek se razgovaralo o tome kakav je bio dan i šta se dešava. Pab je mesto na koje ljudi dolaze da razgovaraju o raznim stvarima, možda i o svojim problemima", objasnio je.

Danijel Krejg kao Džejms Bond
Danijel Krejg kao Džejms Bond Foto: Pictorial Press Ltd / Alamy / Alamy / Profimedia

Krejg već ima planove za obnovu istorijskog lokala, ali ističe da ne namerava da potpuno promeni njegov karakter niti da ga pretvori u moderan gastropab.

Iako se sada okušao u ugostiteljskim vodama, glumac ne odustaje od filmske karijere. Nakon što se 2021. godine oprostio od uloge Džejmsa Bonda, koju je tumačio u pet filmova, posvetio se novim projektima.

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Foto: Profimedia

Među njima je i nadolazeća adaptacija "Hronika iz Narnije" rediteljke Grete Gervig, u kojoj bi trebalo da glumi čarobnjaka, ujaka Endrua Keterlija.

U međuvremenu, pitanje njegovog naslednika u ulozi agenta 007 i dalje je jedna od najvećih nepoznanica u Holivudu. Iako je prošlo pet godina od Krejgovog poslednjeg pojavljivanja kao Džejmsa Bonda, novi glumac još uvek nije zvanično potvrđen.

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Foto: TOBIAS SCHWARZ / AFP / Profimedia

Među potencijalnim kandidatima spominju se Kalum Tarner, Džek Louden, Haris Dikinson, Džek Barton i Aron Tejlor-Džonson, a ime novog Bonda navodno bi moglo da bude otkriveno već ove jeseni.

Dok obožavatelji iščekuju vesti o budućnosti slavne filmske franšize, Krejg se očito dobro zabavlja u svojoj novoj ulozi. A ako su priče o duhu istinite, bivši Džejms Bond će u svom londonskom pabu imati društvo kakvo zasigurno nije očekivao.

(Kurir.rs/ Dnevnik.hr)

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