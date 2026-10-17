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Kada se osamdesetih godina prošlog veka u kultnoj seriji "Dinastija", koja se emituje na Kurir televiziji svakog radnog dana u 17 i 23:10 časova, pojavio lik Deksa Dekstera, publiku širom sveta osvojio je muškarac koji je odisao sirovom energijom, neukrotivim šarmom i opasnom privlačnošću.

Pogledajte u galeriji Majkla Nadera kao Deksa Dekstera u seriji "Dinastija":

1/5 Vidi galeriju Majkl Nader u seriji "Dinastija" Foto: IFTN Plus / United Archives / Profimedia

Glumac koji mu je udahnuo život, Majkl Nader, postao je nezaobilazna televizijska zvezda i neukrotivi holivudski zavodnik. Sa svojom atletskom građom, upečatljivim crtama lica i prodirućim pogledom, Nader je bio jedini lik u seriji koji je mogao bez muke da parira opasnoj i proračunatoj Aleksis Kolbi, koju je tumačila Džoan Kolins.

Međutim, iza glamurozne fasade holivudske sapunice, prepoznatljivih odela i svetala reflektora, Majkl Nader je decenijama vodio najtežu i najmračniju životnu bitku. Njegova privatna svakodnevica bila je razorena teškim oblicima zavisnosti od alkohola i teških droga. U trenucima kada je njegova karijera bila na apsolutnom vrhuncu, u njegovom privatnom životu vladali su potpuni haos, hapšenja, javni skandali i emotivni lomovi koji su ga na kraju koštali glumačke karijere i javnog dostojanstva.

Majkl Nader, Džoan Kolins, serija Dinastija Foto: IFTN Plus / United Archives / Profimedia

Pod senkom slavnog strica

Majkl Robert Nader rođen je 19. februara 1945. godine u Sent Luisu, u saveznoj državi Misuri. Imalo je arapsko, tačnije libansko poreklo sa očeve strane. Njegovi roditelji su se razveli nedugo nakon njegovog rođenja, pa se sa majkom preselio na zapadnu obalu SAD, u osunčanu Južnu Kaliforniju. Odrastajući u neposrednoj blizini okeana i Holivuda, Nader je mladost provodio na plažama Santa Monike, posvećen surfovanju i sportskom životu.

Ulazak u svet šou-biznisa za njega nije bio potpuno slučajan. Njegov rođeni stric bio je Džordž Nader, popularni holivudski glumac iz pedesetih godina, koji je ostao zapamćen kako po svojim ulogama u naučno-fantastičnim i akcionim filmovima, tako i po tome što je bio jedna od prvih poznatih žrtava holivudske cenzure zbog svoje homoseksualnosti. Gledajući strica koji je boravio u eliti glumačkog sveta, mladi Majkl je brzo privučen svetlima pozornice.

Džordž Nader - čuveni glumac i stric Majkla Nadera Foto: IFA Film / United Archives / Profimedia

Svoju profesionalnu karijeru započeo je već u tinejdžerskim danima, tokom prve polovine šezdesetih godina. Zahvaljujući preplanulom tenu i građi sportiste, dobio je uloge u serijalu takozvanih "filmova sa plaže" (Beach Party filmovi), uključujući ostvarenja kao što su "Pajama Party" i "Beach Blanket Bingo", gde je glumio uz čuvenu Anitu Fankelo i Frenkija Avalona, ali i Lindu Evans s kojom mu se put ukrstio i u "Dinastiji". Iako su to bile uglavnom sporedne uloge, poslužile su mu kao ulaznica u kalifornijsku glumačku industriju. Nader je želeo ozbiljnije zadatke, pa je paralelno pohađao glumačke radionice i tražio priliku da pokaže dubinu svog talenta.

Ulazak u "Dinastiju" kao Deks Dekster

Nakon godina sporednih uloga i povremenih angažmana na televiziji, Nader je sedamdesetih godina počeo da gradi stabilniju karijeru u večernjim i dnevnim dramskim serijama. Prvu zapaženiju televizijsku ulogu ostvario je u sapunici "As the World Turns", gde je proveo nekoliko godina, dokazavši producentima da je sposoban da iznese nosiće uloge i drži pažnju publike iz dana u dan.

Majkl Nader, Džoan Kolins, serija Dinastija Foto: IFTN Plus / United Archives / Profimedia

Međutim, prekretnica koja mu je iz korena promenila život dogodila se u kasnu jesen 1983. godine, tokom četvrte sezone emitovanja mega-popularne sapunice "Dinastija". Kreatori serije tražili su glumca koji bi igrao novog, moćnog i samouverenog lika – Farnsvorta "Deksa" Dekstera, sina jednog od osnivača kompanije "Denver-Karrington". Lik Deksa bio je zamišljen kao inteligentan, beskompromisan i izrazito muževan partner za opasnu Aleksis Kolbi, koju je briljantno tumačila Džoan Kolins.

Kada se Nader pojavio na audiciji, hemija između njega i Džoan Kolins bila je trenutna i neosporna. Njegov lik je ubrzo postao jedan od omiljenih među ženskim delom publike. Naderov Deks Dekster nije bio samo ljubavnik – bio je akcioni heroj serije, čovek koji je rešavao krize na naftnim bušotinama, uletao u opasne političke spletke i ulazio u direktne fizičke i poslovne sukobe sa Blejkom Karingtonom (Džon Forsajt). Od 1983. pa sve do kraja serije 1989. godine, Nader je bio nezaobilazan stub "Dinastije", pojavivši se u više od stotinu epizoda i stekavši status globalnog seks-simbola.

Borba sa teškim zavisnostima

Dok je pred kamerama prikazivao lik samouverenog i nepobedivog tajkuna, Majkl Nader je van seta tonuo u sve dublji porok. Njegovi problemi sa zavisnošću počeli su još u ranoj mladosti, ali su se sa enormnim prilivom novca, slavom i naporanom satnicom snimanja u Holivudu drastično pogoršali. Alkohol i kokain postali su njegova svakodnevica.

Majkl Nader Foto: IFA Film / United Archives / Profimedia

U kasnijim iskrenim intervjuima, Nader je priznao da je tokom osamdesetih godina retko kada bio potpuno trezan, čak i tokom snimanja najzahtevnijih scena "Dinastije". Iako su kolege i producenti znali za njegove probleme, izuzetni rejtinzi i njegova popularnost kod publike držali su ga na setu godinama. Međutim, privatno je pravio skandal za skandalom.

Njegovo ponašanje postajalo je sve nepredvidivije, a sukobi sa policijom sve učestaliji.

Prvo veliko i javno posrtanje dogodilo se 1997. godine, kada je Nader priveden pod optužbom za vožnju pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci, za pružanje otpora prilikom hapšenja kao i zanemarivanje deteta, jer u tom trenutku s njim bila njegova trinaestogodišnja ćerka Lindzi Mišel Nader.

Majkl Nader sa suprugom Robin i ćerkom Lindzi Mišel Foto: Judie Burstein / Zuma Press / Profimedia

To je bio samo prvi javni signal da je zvezda nekada najgledanije serije na svetu izgubila kontrolu nad sopstvenim životom. Uprkos naporima familije i odlasku na rehabilitacije, opijati su i dalje dominirali njegovim životom.

Hapšenje

Nakon završetka Dinastije, Nader je uspeo da pronađe novu veliku glumačku priliku. Dodeljena mu je uloga grofa Dimitrija Marika u izuzetno popularnoj dnevnoj sapunici "Sva moja deca" (All My Children). Lik Dimitrija Marika, markantnog i tajanstvenog plemića, ponovo ga je doveo u sam vrh televizijske popularnosti tokom devedesetih godina. Delovalo je da je Nader uspeo da stabilizuje svoj život i preusmeri karijeru u pravom smeru.

Međutim, demoni prošlosti su ga ponovo sustigli na najgori mogući način.

Majkl Nader na premijeri All My Children Foto: Dave Kotinsky / Getty images / Profimedia

U februaru 2001. godine, dok je i dalje bio jedna od vodećih zvezda serije "Sva moja deca", Nader je doživeo potpuni krah. Tokom policijske racije u jednom tajnom improvizovanom klubu u njujorškom kvartu Ist Vilidž, glumac je uhapšen na licu mesta. Prema izveštajima policije, Nader je uhvaćen u trenutku kada je prerušenom policajcu na tajnom zadatku pokušao da proda uličnu dozu kokaina.

Ovaj skandal je odjeknuo američkom javnošću poput eksplozije. Činjenica da je prepoznatljivo glumačko lice sa televizijskih ekrana uhvaćeno u ilegalnom preprodavanju teških opijata u sumnjivom podzemnom klubu bila je previše za produkcijsku kuću ABC. Producenti su reagovali momentalno - Nader je ekspresno otpušten iz serije "Sva moja deca", a njegov lik je izabranim scenarijom naglo uklonjen iz priče. Ovaj incident zadao je smrtonosni udarac njegovoj karijeri od kojeg se profesionalno nikada više nije oporavio.

Turbulentni brakovi

Njegov privatni i emotivni život uvek su bili pod direktnim uticajem njegovih problema sa zavisnošću. Nader se ženio tri puta. Prvi brak sklopio je sa Robin Vajs 1984. godine, na samom vrhuncu svoje slave u "Dinastiji". Iz tog braka dobio je svoje jedino dete, ćerku Lindzi Mišel Nader. Ipak, brak se raspao 1990. godine usled njegovog autodestruktivnog ponašanja i konstantnih toksičnih zbivanja. Nader je godinama pokušavao da održi kontakt sa ćerkom Lindzi, ali su njegovi javni skandali, hapšenja i propale rehabilitacije konstantno opterećivali njihov odnos.

Majkl Nader sa suprugom Robin Nader Foto: Ralph Dominguez/MPI / Capital pictures / Profimedia

Njegov drugi brak sa glumicom Bet Vindzor trajao je svega dve godine (od 1992. do 1994. godine) i takođe je okončan razvodom. Spasenje i preko potrebni mir u kasnijim godinama života pružio mu je treći brak sa Džodi Lister. Venčali su se nakon skoro 18 godina zabavljanja, a Džodi je postala njegov najveći oslonac u borbi za trezvenost. Zajedno su napustili Njujork i preselili se u mirnije krajeve Severne Kalifornije, posvetivši se udomljavanju i spasavanju napuštenih pasa. U tom povučenom okruženju, Nader je konačno uspeo da ostavi opijate iza sebe i da godinama živi potpuno trezan, trudeći se da iskupi greške iz mladosti.

Kobna dijagnoza

U svojim poslednjim godinama, Majkl Nader se potpuno povukao iz javnosti. Živeo je skromno sa svojom suprugom Džodi i njihovim psima, daleko od holivudskih kamera i tabloida. Nije gajio iluzije o povratku na velika platna, ali je radio na pisanju memoara u kojima je želeo da detaljno i bez ulepšavanja opiše svoju tešku borbu sa alkoholizmom, drogama i padom sa holivudskog trona, sa željom da njegova priča posluži kao upozorenje mlađim generacijama.

Majkl Nader i treća supruga Džodi Lister Foto: Printscreen/Facebook

Nažalost, tu knjigu nije stigao da završi. Tokom leta 2021. godine dijagnostikovan mu je uznapredovali i neoperabilni oblik raka jetre. Samo deset dana nakon što je saznao tešku dijagnozu, glumac je preminuo 23. avgusta 2021. godine u svom domu u Severnoj Kaliforniji, u 76. godini, okružen najmilijima.

U zvaničnom saopštenju za javnost, njegova udovica Džodi Lister istakla je da je Majkl bio čovek ogromnog talenta i dubokih emocija, koji je u drugoj polovini života uspeo da pobedi svoje najteže demone. Iako je njegov privatni život bio obeležen teškim skandalima, padovima i hapšenjima koji su mu uništili karijeru, miliona gledalaca širom sveta i dalje ga se sećaju kao nezaboravnog Deksa Dekstera – čoveka koji je obeležio zlatno doba televizijskih sapunica.

Pogledajte video: Serija "Dinastija", svakog radnog dana na Kurir televiziji