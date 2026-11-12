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Čitava priča započela je 2017. godine objavljivanjem jednostavnog, ali vizuelno efektnog snimka na društvenoj mreži Instagram. Na profilu restorana "Nusr-Et" pojavio se kratak video pod nazivom "Ottoman Steak", na kom turski mesar Nusret Gokče, sa tamnim naočarima i prepoznatljivim repom, na specifičan način seče komad mesa i posipa ga solju preko podlaktice.

Nusret Gokče Foto: Printscreen/Instagram/Nuse_et

Ovaj specifičan i dramatičan pokret u kratkom roku postao je globalni fenomen na internetu. Nusret je preko noći dobio nadimak Salt Bae, pa se iz regionalno poznatog kuvara preobrazio u prepoznatljiv svetski brend. Sudbina Salt Baea slikovito prikazuje narativ modernog uspeha – brzinom kojom viralnost stvara globalne imperije, jednako brzo ih i urušava ukoliko se poslovanje zasniva isključivo na spektaklu umesto na kvalitetu, realnoj vrednosti i etičkim principima.

Od šegrta do globalnog fenomena

Rođen 1983. godine u skromnoj kurdskoj porodici u gradu Erzurumu, Gokče je napustio školovanje u šestom razredu kako bi počeo da uči mesarski zanat u istanbulskoj četvrti Kadikoj.

Radeći i po dvadeset sati dnevno, posvetio se usavršavanju svoje veštine, sa željom da pripremu mesa podigne na nivo umetnosti. U periodu od 2007. do 2010. godine boravio je u Argentini i Sjedinjenim Američkim Državama, gde je volontirao u ugostiteljskim objektima i sticao iskustvo. Po povratku u domovinu, 2010. godine otvorio je prvi restoran "Nusr-Et" u Istanbulu u partnerstvu sa Mitatom Erdemom.

Pogledajte u galeriji fotografije Nusreta Gokčea:

1/8 Vidi galeriju Nusret Gokče Foto: Printscreen/Instagram/Nuse_et

Ubrzo potom, zahvaljujući saradnji sa turskom kompanijom "Doğuş Group", proširio je poslovanje na Dubai, a zatim i na druge svetske metropole. Iza početnog uspeha nije stajao samo marketinški trik, već i priča o radu i trudu, što mu je u očima javnosti dalo dodatnu autentičnost. Svet u njemu nije video samo zabavljača, već posvećenog profesionalca.

Prvi video-snimak ubrzo je prešao 16 miliona pregleda, dok su poznate ličnosti i javne figure redovno delile objave o njemu. Salt Bae je postao izuzetno popularan među poznatim ličnostima i političarima. Brend se ubrzano širio otvaranjem objekata u Majamiju, Njujorku, Londonu, Mikonosu i na Beverli Hilsu, dok su prihodi u periodu od 2018. do 2022. godine porasli za 57 odsto.

Restorani nisu nudili samo obrok, već i specifično iskustvo namenjeno deljenju na društvenim mrežama, gde je hrana služila kao deo scenografije. Cene su bile izuzetno visoke – od pozlaćenih odrezaka koji su koštali i do 4000 evra, do skupih priloga i flaširane vode za "sitnih" 70e. Gosti su prvenstveno plaćali spektakl, dok je kvalitet obroka ostajao u drugom planu.

Kritike ugostitelja

Ovakav pristup ubrzo je privukao negativne kritike stručnjaka i posetilaca, koji su ukazivali na prosečan ukus hrane i lošu uslugu. Pojedini američki mediji su restoran u Njujorku opisali kao izuzetno skup bez pokrića, navodeći da je meso često bilo prepečeno ili žilavo, a atmosfera bučna. Visoki računi deljeni su na mrežama, uz zaključak da se plaća fotografija, a ne gastronomska ponuda.

Nusret Gokče, poznatiji pod imenom Salt Bae Foto: Printscreen/Instagram/Nuse_et

Pored toga, pojavili su se i ozbiljni unutrašnji problemi unutar same kompanije. Bivši zaposleni podneli su više tužbi navodeći neisplaćene prekovremene sate, zadržavanje napojnica, diskriminaciju i loše radne uslove. Pojedini radnici su tvrdili da su bili izloženi pritisku i nepravednom tretmanu od strane menadžmenta, dok su atmosferu u restoranima opisivali kao izuzetno strogu. Jedan od zaposlenih slikovito je opisao situaciju rečima: "Zlato spolja, s***e iznutra".

Poslovni model zasnovan na jednoj ličnosti počeo je da gubi podršku kada je ta figura u javnosti prestala da važi za posvećenog ugostitelja i postala simbol lošeg upravljanja.

Zatvaranje restorana

Dodatne negativne reakcije izazvalo je njegovo pojavljivanje u društvu spornih političkih figura, poput prisustva na događajima sa Nikolasom Madurom tokom krize u Venecueli. Najveći talas kritika usledio je tokom finala Svetskog prvenstva u fudbalu u Kataru 2022. godine, kada je ušao na teren, dodirivao pehar i insistirao na fotografisanju sa pobednicima, pogotovo Lionela Mesija.

Njegovo ponašanje u javnosti počelo je da se posmatra kao napadno i izveštačeno. Financijski rezultati su zabeležili pad, pa je u Londonu prihod smanjen sa 13.6 na 9.3 miliona funti u roku od godinu dana, uprkos pokušajima smanjenja troškova.

Nusret Gokče pored Lionela Mesija Foto: Pritnscreen

Na američkom tržištu zatvoren je veći broj objekata, uključujući lokacije u Bostonu, Las Vegasu, Dalasu i na Beverli Hilsu, dok su preostali samo pojedini restorani u Majamiju i Njujorku. Nakon zatvaranja objekta u Rijadu, najavljeno je otvaranje novih lokacija u drugim gradovima gde pomenuti koncept i dalje privlači pažnju posetilaca.

Iako se u javnosti govori o reorganizaciji poslovanja, promena tržišta ukazuje na opadanje interesovanja u vodećim svetskim metropolama i preseljenje koncepta na nova mesta dok interesovanje publike u potpunosti ne utihne.

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