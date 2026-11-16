da li ga se sećate

da li ga se sećate

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Sebastijan Rulji, prepoznatljiv argentinski glumac, osvojio je milionsku publiku ulogom Hektora u čuvenoj telenoveli "Rubi". Rođen 6. jula 1975. godine u Buenos Ajresu kao najstarije dete u porodici, Rulji je pre glumačkih angažmana gradio manekensku karijeru na modnim pistama širom Amerike, Evrope i Azije.

Pogledajte u galeriji Sebastijana Ruljija u seriji Rubi:

1/7 Vidi galeriju Sebastijan Rulji u seriji Rubi Foto: printscreen/youtube/ Tlnovelas

Nakon upisivanja glumačke akademije medijske kuće Televisa, prvi profesionalni televizijski angažman ostvario je 1996. godine, dok je prelomna tačka u njegovoj karijeri bila upravo uloga u seriji "Rubi" 2004. godine. Taj uspeh otvorio mu je vrata za niz zapaženih uloga, uglavnom vodećih, u projektima poput "Uprkos svemu", "Beštije", "Strasti", "Tereza" i "Ukradena ljubav".

Porodični život

Iako su ga mediji povezivali sa brojnim poznatim damama, glumac je 2007. godine sklopio brak sa koleginicom Sesilijom Galjano, a tri godine kasnije dobili su sina Santijaga. Zvezda latino serija ponovo se našla pod budnim okom javnosti, ali ovog puta zbog pokretanja sudskog postupka protiv bivše supruge.

Povod za novo pravno nadmetanje jeste odluka njihovog sina da se ozbiljno posveti košarkaškoj karijeri i obrazovanje nastavi u Sjedinjenim Američkim Državama, što je sa sobom donelo i potpuno nove materijalne izdatke.

Pogledajte kako Sebastijan Rulji izgleda danas:

1/6 Vidi galeriju Sebastijan Rulji danas Foto: printscreen/instagram/sebastianrulli

Santijago već nekoliko godina živi na Floridi gde pohađa prestižnu sportsku akademiju IMG, pa Rulji zbog novonastalih prilika zahteva reviziju ranijeg sudskog dogovora o izdržavanju, prenosi magazin HOLLA.

Pojašnjenje pravnih zahteva i razlozi za promenu ugovora

Kada su u javnost dospele informacije da je glumac podneo tužbu protiv Galjanove u vezi sa alimentacijom za njihovog šesnaestogodišnjeg sina, Rulji je odlučio da javno pojasni svoju stranu priče, što je preneo novinar Horhe Ugalde u emisiji "Televisa Espectáculos".

"Kada je reč o tužbi za izmenu sporazuma, Sebastijan Rulji je jasno stavio do znanja da od trenutka rastanka, a potom i razvoda, snosi 100 odsto troškova za svog sina. Nakon potpisivanja sporazuma, utvrđen je mesečni iznos namenjen pokrivanju apsolutno svih njegovih potreba - obrazovanja, ishrane, medicinskih troškova, stanovanja, odeće, prevoza i ostalih izdataka. Taj iznos se već godinama isplaćuje redovno i na vreme”, izjavio je novinar.

Sebastijan Rulji Foto: printscreen/instagram/sebastianrulli

Glavni razlog za izmenu prethodne odluke leži u činjenici da Santijagov boravak u inostranstvu zahteva znatno veća ulaganja, koja u ovom trenutku glumac pokriva potpuno samostalno.

"Otkako je Santjago otišao na školovanje u Sjedinjene Američke Države, situacija se znatno promenila. Pored iznosa koji plaća u Meksiku, Rulji u potpunosti pokriva i sve sinovljeve troškove u SAD. To znači da se mnoge iste stavke plaćaju dvostruko", objasnio je novinar.

Prioritet ostaje dobrobit zajedničkog deteta

Kako se navodi u izveštaju, namera glumca nije da izbegne zakonske i roditeljske dužnosti, već da se postojeće obaveze usklade sa novonastalim životnim okolnostima.

"Sebastijan je otkrio da cilj tužbe nije izbegavanje obaveza, već prilagođavanje finansijskih uslova sporazuma koji je potpisan u okolnostima veoma različitim od današnjih. Glumac je jasno poručio da njegov sin nikada neće biti predmet pregovora i da su njegova dobrobit i sreća uvek bile, a i dalje će biti, važnije od bilo kakvih nesuglasica između odraslih", zaključio je novinar.

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