Slušaj vest

Vozač Formule 1 Luis Hamilton otkrio je da je deci svoje devojke Kim Kardašijan ove godine poklonio štene zlatnog retrivera.

O svom odnosu sa decom Kim Kardašijan govorio je na konferenciji za medije, a preslatkog ljubimca nazvao je novim članom porodice.

"Volim da provodim vreme sa decom svoje devojke. Ima ih četvoro i često se družimo. Ove godine kupio sam im psa. Mali Halo novi je član porodice“, rekao je Hamilton.

Kim Kardašijan je štene po imenu Halo pokazala na društvenim mrežama još u julu, kada je objavila fotografije sa jezera gde je boravila sa dečkom i decom na kratkom odmoru. Na jednoj od njih nežno ljubi psa u njušku, dok je Hamilton u septembru takođe podelio fotografiju na kojoj se Halo igra.

Kim Kardašijan i Luis Hamilton
Kim Kardašijan i Luis Hamilton Foto: instagram/lewishamilton, instagram/kimkardashian

Iako se o njihovom odnosu već neko vreme govori u javnosti, Kim i Luis retko iznose detalje svoje veze. Zbog toga je Hamiltonova izjava privukla pažnju, posebno jer je otvoreno govorio o vremenu koje provodi sa njenom decom.

(Kurir.rs/Najžena)

Ne propustitePop kulturaKim Kardašijan pokorila crveni tepih: Ovako fatalnu je nikada nismo videli
Kim Kardašijan
Pop kulturaKim Kardašijan prvi put progovorila o vezi s Hamiltonom: "Ispunio je svih 55 stavki s mog spiska"
Kim Kardašijan i Luis Hamilton na Superboulu 2026
Pop kultura"Pogledajte šta vam radi ćerka od 13 godina, sramota!": Nort Vest objavila ovu fotku, a kritike na račun Kanje Vesta i Kim Kardašijan pljušte!
Nort Vest
Pop kulturaMama ju je proslavila kad je prodala njen intimni snimak, a evo s kim je sve bila najpoznatija starleta na svetu
Kim Kardašijan

 VIDEO: Kim Kardašijan

00:11
KIM KARDAŠIJAN MORA DA PRESTANE: Pratioci zgroženi novim snimkom, da li je moguće da se u OVO UVUKLA?! (VIDEO) Izvor: Instagram