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Uzbudljiva istorijska drama, serija "Sultanija Kosem", emituje se na Kurir televiziji svakog dana od 20.50 časova, kao i u repriznom terminu od 15.00 časova.

Serija donosi priču o Anastasiji, mladoj Grkinji koja je oteta iz svog doma i odvedena u palatu Topkapi, gde će dobiti ime Kosem i postati jedna od najmoćnijih žena u istoriji Osmanskog carstva. Ova spektakularna istorijska saga osvojila je publiku širom sveta zahvaljujući uzbudljivoj priči, vrhunskoj produkciji i nezaboravnim glumačkim ostvarenjima.

Foto: umut volkan kincir

Sadržaj 103. epizode

Farija više ne želi da trpi poniženja i odlučuje da Muratu otvoreno kaže šta očekuje od njihove veze. Traži od sultana da joj obeća da neće imati druge žene i da se njome oženi. Murat odbija da prihvati njene uslove, poručujući joj da ne može da mu postavlja ograničenja. U međuvremenu, Ajše sve teže podnosi sultanovu naklonost prema Fariji i odlučuje da se umeša, ne želeći da prepusti Murata drugoj ženi.

Kosem je spremila opasnu zamku sultaniji Gulbahar zbog koje je ona na ivici života i smrti. Pokušava da sazna gde se nalazi Elanur, ali Gulbahar odbija da otkrije njeno skrovište i spremna je da rizikuje život kako bi ostala uz sina, ne pristajući na povratak u Amasiju. Situacija dodatno komplikuje odnose među prinčevima: Ibrahim saznaje da je Bajazit izdao Kasima i odlučuje da prizna majci da je Bajazitu otkrio šta se dogodilo.

Kosem je pristala da Gulbahar ostane u palati Foto: umut volkan kincir

U međuvremenu, Gevherhan pokušava da zaštiti sestru Atike od razočaranja u silahtara. Nakon što saznaje da on voli drugu ženu, Atike odbija da prihvati istinu, uverena da je možda namerno odbacuje kako bi je držao podalje od sebe. Gevherhan upozorava silahtara da se više ne približava ni njoj ni Atike, ali time samo produbljuje sestrinu očajničku zaljubljenost. Za to vreme, Gulbahar koristi Bajazitovu brigu za nju kako bi uticala na njegove stavove o borbi za presto. Odvodi ga do odaja u kojima je već deset godina zatvoren njegov stric, nekadašnji sultanMustafa i upozorava ga da bi i njega mogla da zadesi ista sudbina koju bi mu namenila Kosem

Dok Kosem pokušava da održi kontrolu nad dvorom, Farija nastavlja da insistira na braku s Muratom, koji ulazi u sukob sa Ajše i jasno joj stavlja do znanja da je Farija njegova miljenica i da mora da poštuje njegov izbor. Dok Kosem pristaje na ucenu sultanije Gulbahar da bi Kasimu spasila život, u haremu se događa jedno samoubistvo koje pravi haos iz kog će biti teško izvući se.

Foto: umut volkan kincir

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