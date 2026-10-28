Holandija ponovo bojkotuje Evroviziju
- Holandija će i naredne godine bojkotovati Evroviziju zbog učešća Izraela, saopštila je krovna organizacija holandskih televizija NPO.
- NPO navodi da nema dovoljnu podršku među članicama, dok će nacionalna televizija NOS ipak prenositi takmičenje u maju u bugarskom Burgasu.
Holandija će i naredne godine bojkotovati Evroviziju zbog učešća Izraela, saopštila je u utorak krovna organizacija holandskih televizija (NPO).
Pogledajte u galeriji kako je izgledao pobednički nastup:
NPO je u septembru prvobitno objavio da će učestvovati na evropskom takmičenju, ali u novom saopštenju navodi da za to ne postoji "dovoljna podrška" među medijskim kućama koje su njene članice. Nacionalna televizija NOS ipak će prenositi takmičenje koje se u maju održava u bugarskom Burgasu.
Politički razlozi i stavovi drugih evropskih emitera
Holandija je i prošle godine bojkotovala takmičenje zbog prisustva Izraela, ukazujući na vojnu operaciju te države u Pojasu Gaze. Evroviziju će i ove godine bojkotovati Irska, prenosi agencija dpa. Na prošlogodišnjem takmičenju u Beču nisu učestvovali ni Slovenija, Island i Španija.
(Kurir.rs/Jutarnji)
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