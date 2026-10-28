Dodajte Kurir u vaš Google izbor

kao i prošli put

kao i prošli put

Slušaj vest

Holandija će i naredne godine bojkotovati Evroviziju zbog učešća Izraela, saopštila je u utorak krovna organizacija holandskih televizija (NPO).

Pogledajte u galeriji kako je izgledao pobednički nastup:

1/12 Vidi galeriju Bugarska, Evrovizija 2026 (Finale) Foto: RTS Printscreen

NPO je u septembru prvobitno objavio da će učestvovati na evropskom takmičenju, ali u novom saopštenju navodi da za to ne postoji "dovoljna podrška" među medijskim kućama koje su njene članice. Nacionalna televizija NOS ipak će prenositi takmičenje koje se u maju održava u bugarskom Burgasu.

Politički razlozi i stavovi drugih evropskih emitera

Evrovizijski trofej Foto: Thomas Ramstorfer / APA / Profimedia

Holandija je i prošle godine bojkotovala takmičenje zbog prisustva Izraela, ukazujući na vojnu operaciju te države u Pojasu Gaze. Evroviziju će i ove godine bojkotovati Irska, prenosi agencija dpa. Na prošlogodišnjem takmičenju u Beču nisu učestvovali ni Slovenija, Island i Španija.

(Kurir.rs/Jutarnji)

Pogledajte video: Proslava pobednika Evrovizije u Beču