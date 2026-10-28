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Kajli i Kendal Džener pojavile su se zajedno sa sestrom Kim Kardašijan u novoj prazničnoj kampanji njenog brenda SKIMS. Sestre su pozirale u crvenom donjem vešu, a fotografije je snimila britanska fotografkinja Nadija Li Koen. Kampanja je smeštena u praznični ambijent sa veštačkim snegom, velikim poklonima i drugim prigodnim detaljima.

Sestre u prazničnom izdanju

Kajli, Kendal i Kim odabrale su jarkocrvene komplete iz kolekcija Fits Everybody i Stretch Lace. Svaka od njih dobila je sopstvenu scenografiju i rekvizite. Kajli je pozirala sa velikom lizalicom, Kendal uz ogromnog plišanog medveda, dok je Kim zauzela mesto u velikoj kutiji za poklone.

Kim Kardašijan o zajedničkom snimanju

Kim Kardašijan kaže da je kampanjom želela da naglasi važnost porodice i zajedništva.

"Ove godine našoj SKIMS zajednici želeli smo da priredimo veliko praznično okupljanje, i to kampanjom koja slavi darivanje, primanje poklona i, što je najvažnije, zajedništvo", rekla je.

Posebno joj je bilo drago što su u kampanji učestvovale i njene sestre.

"Praznici su posvećeni porodici, a ova kampanja je posveta posebnoj vezi koju delimo. Kajli i Kendal imaju svoj jedinstveni stil i bilo je zabavno videti kako su unele sopstvenu ličnost u kolekciju. Odlično smo se provele na snimanju, a fotografije su ispale predivno", izjavila je Kardašijan.

Pogledajte u galeriji kako izgledaju neki od SKIMS proizvoda:

1/9 Vidi galeriju Kim Kardašijan je lansirala brend SKIMS Foto: Skims / Ferrari / Profimedia, printscreen/instagram/kimkardashian, LAGOSSIPTV/BUZZIPPER / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Nova kolekcija stiže u prodaju

Praznična kolekcija u prodaji će biti od četvrtka, 30. oktobra, a sadržaće više od 100 novih komada. Ponuda uključuje kućnu odeću, pidžame i donji veš. Cene se kreću od 16 do 128 dolara, što je prema aktuelnom kursu približno 14 do 110 evra.

(Kurir.rs/Index)

Pogledajte video: SKIMS grudnjak Kim Kardašijan