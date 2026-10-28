Sestre Kardašijan oduvale novim fotografijama: Pozirale u donjem vešu, ali i za to postoji razlog (Foto)
- Kajli i Kendal Džener pojavile su se sa Kim Kardašijan u novoj prazničnoj kampanji njenog brenda SKIMS, u crvenom donjem vešu i zimskom ambijentu.
- Kim kaže da je kampanja posvećena porodici i zajedništvu, a nova praznična kolekcija stiže u prodaju 30. oktobra sa više od 100 komada.
Kajli i Kendal Džener pojavile su se zajedno sa sestrom Kim Kardašijan u novoj prazničnoj kampanji njenog brenda SKIMS. Sestre su pozirale u crvenom donjem vešu, a fotografije je snimila britanska fotografkinja Nadija Li Koen. Kampanja je smeštena u praznični ambijent sa veštačkim snegom, velikim poklonima i drugim prigodnim detaljima.
Sestre u prazničnom izdanju
Kajli, Kendal i Kim odabrale su jarkocrvene komplete iz kolekcija Fits Everybody i Stretch Lace. Svaka od njih dobila je sopstvenu scenografiju i rekvizite. Kajli je pozirala sa velikom lizalicom, Kendal uz ogromnog plišanog medveda, dok je Kim zauzela mesto u velikoj kutiji za poklone.
Kim Kardašijan o zajedničkom snimanju
Kim Kardašijan kaže da je kampanjom želela da naglasi važnost porodice i zajedništva.
"Ove godine našoj SKIMS zajednici želeli smo da priredimo veliko praznično okupljanje, i to kampanjom koja slavi darivanje, primanje poklona i, što je najvažnije, zajedništvo", rekla je.
Posebno joj je bilo drago što su u kampanji učestvovale i njene sestre.
"Praznici su posvećeni porodici, a ova kampanja je posveta posebnoj vezi koju delimo. Kajli i Kendal imaju svoj jedinstveni stil i bilo je zabavno videti kako su unele sopstvenu ličnost u kolekciju. Odlično smo se provele na snimanju, a fotografije su ispale predivno", izjavila je Kardašijan.
Pogledajte u galeriji kako izgledaju neki od SKIMS proizvoda:
Nova kolekcija stiže u prodaju
Praznična kolekcija u prodaji će biti od četvrtka, 30. oktobra, a sadržaće više od 100 novih komada. Ponuda uključuje kućnu odeću, pidžame i donji veš. Cene se kreću od 16 do 128 dolara, što je prema aktuelnom kursu približno 14 do 110 evra.
(Kurir.rs/Index)
Pogledajte video: SKIMS grudnjak Kim Kardašijan