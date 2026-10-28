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Noa Vajli (55) najseksi je muškarac na svetu za 2026. godinu prema izboru magazina „Pipl” (People). Glumac kojeg publika pamti kao doktora Džona Kartera iz „Hitne službe”, a danas prati u medicinskoj drami „The Pitt”, priznaje da ga je ova vest potpuno zatekla. people.com

„Pomislio sam da je reč o nekoj podvali. Ni za milion godina nisam mislio da bi mi takva čast mogla pripasti”, priznao je Vajli.

Noa Vajli, najseksi muškarac na svetu za 2026. godinu prema izboru magazina Pipl. Foto: VALERIE MACON / AFP / Profimedia

Dok je on pokušavao da poveruje u odluku uredništva, njegova supruga Sara (46) nije imala slične nedoumice. Smatrala je da priznanje zaslužuje i zbog osobina koje najbolje poznaju ljudi s kojima deli svakodnevicu.

„Ona misli da sam dobar čovek i da su osoba kakva jesam, otac kakav jesam i suprug kakav jesam vredni toga da ih se istakne”, rekao je glumac.

Noa Vajli sa suprugom Sarom Foto: Matt Baron/BEI / Shutterstock Editorial / Profimedia

Njene reči bile su dovoljne da prihvati titulu, uz jednostavan odgovor: „Pomislio sam: ‘Dobro, ako ti tako kažeš.’” Dodao je da je Sari naročito drago što izbor, na neki način, potvrđuje i njen dobar ukus.

Od doktora Kartera do novog uspeha u seriji „The Pitt”

Pogledajte u galeriji njegove fotografije iz serije:

1/5 Vidi galeriju Noa Vajli u liku doktora Majkla Robija Robinaviča u seriji The Pitt Foto: HBOMax promo, Warrick Page / Hollywood Archive / Profimedia

Vajli se među televizijskim miljenicima našao još devedesetih godina, kada je igrao mladog lekara u „Hitnoj službi”. Sa kolegama Džordžom Klunijem, Erikom la Salom i Entonijem Edvardsom tada je bio na naslovnoj strani posebnog izdanja magazina „Pipl”, posvećenog glumcima iz popularne serije.

Kluni je kasnije dva puta poneo titulu najseksi muškarca na svetu, dok je Vajliju ovo priznanje stiglo u periodu novog velikog uspeha u karijeri. U seriji „The Pitt” ponovo nosi lekarski mantil, ovoga puta kao doktor Majkl „Robi” Robinavič.

Uspeh tog projekta opisao je kao „drugi udar munje u životu”. Uloga mu je donela dve uzastopne nagrade Emi za najboljeg glumca, a treća sezona najavljena je za januar na platformi HBO Maks.

„Serija ‘The Pitt’ pružila mi je priliku da ovoga puta sve napravim drugačije nego prvi put, da budem malo prisutniji i sabraniji”, objasnio je.

Noa Vajli sa suprugom Sarom Foto: Image Press Agency / Sipa USA / Profimedia

Kod kuće je zadužen za sudove

Za fotografisanje povodom novog priznanja Vajli je u avgustu pozirao na imanju u Malibuu. Pridružile su mu se supruga, njihova jedanaestogodišnja ćerka Fransis i labradorka Lili, a pred kamerama je pokazao i kako izgleda deo njegovog porodičnog života.

Pripremao je jaja kakva njegova ćerka najviše voli, sređivao kuhinju i slagao veš. Sara je potvrdila da su to poslovi koje obavlja i kada nema fotografa, u njihovom domu u Los Anđelesu.

„Ja sam glavni za pranje posuđa. Sudopera je moj teren”, našalio se glumac, dodajući da bi i drugim muškarcima preporučio taj posao jer ga opušta.

Noa Vajli sa suprugom Sarom Foto: Kay Qiao / Image Press Agency / Avalon / Profimedia

Kada mu obaveze dozvole, jutro provodi pripremajući doručak za suprugu i ćerku. Piše dnevnik, vežba pilates, šeta pse i čita, a trudi se i da manje vremena provodi uz mobilni telefon. Ipak, priznaje da slobodnih dana nema mnogo.

Ni titula nije izbrisala nesigurnost

Iako je decenijama pred kamerama, Vajli kaže da mu je i dalje lakše da igra neki lik nego da govori u svoje ime. Novo priznanje tu nelagodu nije čarobno uklonilo, mada se našalio da je upravo to priželjkivao.

Noa Vajli, najseksi muškarac na svetu za 2026. godinu prema izboru magazina Pipl. Foto: Gonzalo Marroquin / Getty images / Profimedia

„Toliko sam se nadao da će upravo današnji dan biti taj! Pomislio sam: ‘Pogledaj se! Najseksi si muškarac na svetu. Napokon možeš da se osećaš prijatno u sopstvenoj koži.’ Ali još nisam stigao do toga”, priznao je.

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