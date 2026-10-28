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Lamar Odom (46) otvorio je profil na platformi OnlyFans, ali za sada ne želi da otkriva šta će sve biti dostupno pretplatnicima. Dvostruki NBA šampion poručuje da javnost, uprkos godinama koje je proveo pred kamerama, još nije upoznala sve strane njegovog života.

„Ljudi čuju OnlyFans i automatski pomisle na jednu stvar, ali neću vam unapred govoriti šta ćete tamo videti, a šta nećete”, izjavio je Odom za TMZ.

Foto: TMZ/FOX/ / Planet / Profimedia

Nekadašnji košarkaš tako je ostavio otvoreno pitanje u kom pravcu će razvijati svoj profil na platformi poznatoj i po sadržaju za odrasle. Nagovestio je da ima još mnogo toga da podeli sa publikom, uključujući delove svoje životne priče koji dosad nisu bili poznati.

Šta će Lamar Odom objavljivati na OnlyFansu?

Odom je u izjavi za magazin „Pipl” objasnio da mu je važna mogućnost da sa obožavaocima komunicira neposrednije, bez uobičajenih medijskih posrednika. Najavio je različite objave i iznenađenja, ali je pojedinosti ostavio za one koji se pretplate na njegov profil. people.com

Foto: Profimedia

Prema informacijama koje je objavio TMZ, pozivajući se na izvore bliske bivšem košarkašu, među objavama bi mogao da bude i provokativniji sadržaj. Ipak, isti izvori navode da zasad ne planira da ide predaleko.

Odom nije precizirao granice koje će postaviti, pa njegove prve poruke više otkrivaju želju da zainteresuje publiku nego konkretan plan budućih objava.

I Rejčel Bredli otvorila svoj profil

Kloi Kardašijan,Lamar Odom Foto: BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Na istoj platformi pojavila se i njegova devojka Rejčel Bredli, sa kojom je vezu javno potvrdio u aprilu ove godine. Njih dvoje zasad imaju odvojene profile, ali postoji mogućnost da će kasnije zajedno snimati sadržaj.

Brak sa Kloi Kardašijan ponovo privukao pažnju

Odom je tokom igračke karijere sa Los Anđeles lejkersima osvojio dve NBA titule, ali je njegova privatnost često dobijala podjednaku pažnju kao sportski rezultati. Brak sa Kloi Kardašijan, televizijska pojavljivanja i problemi sa zavisnošću godinama su bili teme medijskih izveštaja.

Lamar Odom, Kloi Kardašijan Foto: Devone Byrd PacificCoastNews.com / Pacific coast news / Profimedia

Sa Kloi se venčao 2009. godine, posle samo mesec dana poznanstva. Razišli su se 2013, a njihov razvod zvanično je okončan 2016. godine.

O njihovom odnosu ponovo se govorilo nakon dokumentarca „Untold: The Death & Life of Lamar Odom”, objavljenog u martu ove godine na Netfliksu. Njegovi komentari o okolnostima u kojima su se venčali izazvali su nezadovoljstvo bivše supruge.

Kloi ga je optužila da je pogrešno predstavio motive za njihov brak, dok je Odom kasnije odbacio tvrdnju da se njome oženio zbog slave. Sada pažnju publike usmerava na novi profil, uz obećanje da o njemu još nije sve ispričano.

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