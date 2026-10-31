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Nova fotografija Nikol Kidman (59) za australijski Vogue izazvao je raspravu na društvenim mrežama.

Glumica na fotografijama pozira u vrlo mladalačkim odevnim kombinacijama. Na jednoj od njih nosi minijaturni Šanelov bikini i pantalone niskog struka istog brenda, uz masivnu zlatnu ogrlicu i kosu "mokrog" izgleda. U prvom planu su njeni izraženi trbušni mišići. Na drugoj fotografiji 59-godišnja glumica nosi "skatersku" kapu i crno-belu haljinu bez bretela.

Ljudi misle da je s fotkama posla imao AI

Dok su mnogi fanovi pohvalili glamurozno izdanje, na internetu se javio i veliki broj kritičara. Oni sumnjaju da iza izuzetno mladolikog izgleda glumice stoji opsežna digitalna obrada ili čak primena veštačke inteligencije.

Mnogi korisnici društvenih mreža uvereni su da je reč o Fotošopu i generativnom AI.

"Volim Nikol, ali ove fotografije su tako očigledno fotošopirane da je smešno", jedan je od komentara.

Drugi korisnik zatražio je da se digitalno izmenjene fotografije ubuduće obavezno označavaju upozorenjem. Neki tvrde da glumica na fotografijama izgleda kao da ima 35 godina, što je znatno mlađe od njenog izgleda na snimcima iz prošle godine. Pored obrade, kritikovan je i izbor odeće. "Telo joj je sjajno, ali odeća koju su joj odabrali više priliči tinejdžerki", stoji u jednom komentaru.

Pohvale uprkos kritikama

Uprkos kritikama, Nikol Kidman dobila je i brojne komplimente za editorijal u prestižnom časopisu. Mnogi su u komentarima hvalili njenu liniju, harizmu i elegantan utisak celokupnog snimanja. "Izgleda apsolutno fantastično!", napisao je jedan obožavatelj.

Nikol Kidman Foto: Domine Jerome/ABACA / Shutterstock Editorial / Profimedia

Drugi je bio iznenađen njenim godinama: "Pedeset devet! Izgleda neverovatno!". Jedan komentar se osvrnuo na njene bivše i sadašnje partnere:

"Samo vi budite ljubomorni, Kite i Tome." Komentar se odnosi na muzičara Kita Urbana (59) i holivudsku zvezdu Toma Kruza (64). Oskarovka je s Kruzom bila u braku od 1990. do 2001., a za Urbana se udala 2006. godine. Nikol ima četvoro dece.

(Kurir.rs/Najžena)

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