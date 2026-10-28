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Drejk je proslavio 40. rođendan, ali pažnju javnosti ovog puta nije privukla samo ovaj jubilej. Kanadski reper se tokom slavljeničkog vikenda u Njujorku pojavio u nekoliko neobičnih odevnih kombinacija koje su izazvale brojne reakcije na društvenim mrežama.

Reper je 24. oktobra ušao u petu deceniju života, a fotografi su ga proteklih dana snimili na ulicama Njujorka u nekoliko veoma upečatljivih izdanja. Dok su jedni obožavaoci branili njegov modni izraz, drugi su se nemilosrdno šalili na njegov račun i upoređivali ga sa "pijanom tetkom na porodičnom ručku".

Među kombinacijama koje su privukle najviše pažnje bili su braon pončo sa resama i jakna sa dezenom geparda koju je nosio uz crne kožne pantalone. Fotografije su se brzo proširile društvenim mrežama, gde su korisnici imali mnogo toga da kažu o njegovom rođendanskom stilu.

"Čiji je on to ormar upravo opljačkao?"

Posebno je odjeknuo Drejkov braon pončo sa resama. Korisnici platforme Iks (X) komentarisali su njegovo izdanje ispod objave portala (Page Six).

"Obučen je kao moja 60-godišnja lezbijska terapeutkinja", napisao je jedan korisnik. Drugi je dodao: "Ništa više nije isto otkako ga je Kendrik 'skuvao'". Neki su se više pitali kako se reper oseća nego što su komentarisali njegovu odeću: "Zašto izgleda tako tužno?", napisao je jedan zabrinuti obožavalac.

Drugi korisnik je upitao: "Čiji je on to ormar upravo opljačkao?", dok je jedan kritičar njegov izgled uporedio sa tetkom koja pretera sa alkoholom na prazničnom okupljanju.

Bilo je, međutim, i onih koji su branili reperov izbor: "On je prava 'bad bitch'", napisao je jedan obožavalac. Drugi je pokušao da ponudi nešto ozbiljniju analizu njegovog izgleda: "Istovremeno je i srećan i jadan, neverovatno imućan, ali ne i bogat... to je prava mera. Da, ima on u sebi još barem dva vrhunska albuma pre penzije, sad mi je jasno zašto je stalno u studiju."

U još jednom neobičnom izdanju

Drejk je slavlje nastavio u subotu uveče u njujorškom klubu Delilah, gde se pojavio u još upečatljivijoj kombinaciji. Paparaci su ga snimili u jakni brenda Chrome Hearts ukrašenoj leopardovim dezenom i crvenim krstovima. Uz nju je nosio jarkocrvene kožne pantalone, belu košulju i upečatljive čizme. Njegov rođendanski stil tako je postao jedna od tema koje su obeležile slavlje, barem na društvenim mrežama, gde se raspravljalo o tome da li je Drejk ovoga puta pogodio sa modnim izborima ili potpuno promašio.

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