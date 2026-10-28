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Najpopularnija starleta daje sve od sebe da se na aktuelnom Filmskom festivalu u Rimu predstavi kao najveća zvezda. Ili bar jedna od. Ruku na srce, Kim Kardašijan je teško ne primetiti. Posle arhivske Yves Saint Laurent haljine iz 1986. godine, sada je uspela da privuče pažnju crno-belom kreacijom klasičnog dezena, sa čipkastim detaljima i odvažnim prorezima.

Havijer Bardem, Helen Miren, Džulijan Mur i Suzan Sarandon tek su neka od velikih imena svetske kinematografije, koja ovih dana šetaju crvenim tepihom Filmskog festivala u Rimu. No, najveću pometnju izaziva Kim Kardašijan (46), koja u italijanskoj prestonici boravi povodom premijere druge sezone serije "All's Fair". Naravno, ne priča se samo o novim epizodama, budući da modni kritičari pomno prate svako njeno paradiranje pred kamerama.

Juče je to učinila u haljini brenda Galia Lahav, predstavljenoj nedavno na New York Bridal Fashion Week-u. Iako je reč o kreaciji iz wedding sfere, dizajn je miljama daleko od klasičnih percepcija o venčanicama.

Ali, to je Kim Kardašijan. Za nju moda nije samo pitanje odeće - svaki izlazak u javnost mora da bude događaj za sebe. Gde god da se pojavi, rijaliti zvezda i preduzetnica privlači pažnju, redovno izazivajući žustre rasprave. U njenom slučaju, najčešće se postavlja pitanje gde se završava ono što podrazumevamo pod pojmom "moda", a gde počinje (rijaliti) spektakl. Ni najnovije izdanje sa tufnama nije bilo izuzetak od pravila.

Bela haljina sa crnim tačkicma na prvi pogled priziva retro eleganciju i šarm nekih davnih modnih epoha, ali Kim je nosi na način koji nema mnogo veze sa klasičnom romantikom, pošto akcenat nije samo na dezenu.

Gornji deo oblikovan je poput korseta, sa srcolikim izrezom bez bretela koji ističe dekolte. Struk je naglašen, dok prorezi na bokovima, obrubljeni nežnom čipkom, stvaraju kontrast – s jedne strane razigrani retro detalji, a s druge provokativnost na kvadrat. Gotovo ekstremna.

Donji deo spušten je nisko na kukove, odakle se naborana tkanina pripija uz telo i nastavlja u dugu suknju sirena-kroja. Visoki prednji izrez otkriva noge pri hodu, dok se iza njih pruža raskošan šlep koji silueti daje svečani karakter.

Iako je reč o kreaciji inspirisanoj bridal couture modom, ovo definitivno nije haljina za tradicionalnu mladu – Kim je nosi kao modni manifest žene koja voli da pomera granice i da u svakoj kombinaciji ostavi snažan utisak. Dodajmo i da je u septembru angažovala novog stilistu (Lo Rouč, jedan od najuticajnijih stručnjaka, koji se proslavio transformacijom Zendaje u globalnu modnu ikonu), ali - njena je poslednja.

Kim Kardašijan Foto: IPA / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Za još intentzivniji efekat pobrinuli su se dalmatinci, čije su crne tačke na belom krznu savršeno pratile dezen. Jer, znate već, najpopularnijoj starleti nije dovoljan samo upečatljiv stajling – to mora da bude čitav performans o kojem će se dugo pričati. Sve i da hoćete da je ignorišete, jednostavno ne možete.

(Kurir.rs/Žena)

VIDEO: Kim Kardašijan