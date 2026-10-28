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Kristina Eplgejt otvoreno je govorila o pogoršanju zdravstvenog stanja nakon što je saznala da nema multiplu sklerozu, iako joj je ranije bila dijagnostikovana ova bolest.

Glumica (54) objavila je 2021. godine da boluje od multiple skleroze, nakon što je počela da oseća utrnulost u prstima na nogama.

Tokom gostovanja u podkastu „Conan O’Brien Needs a Friend“, otkrila je koji je bio njen prvi simptom.

Kristina Eplgejt Foto: VALERIE MACON / AFP / Profimedia

„Prsti na nogama nisu mi bili kako treba. Vremenom se, tokom nekoliko meseci, problem proširio sa prstiju na članke, a zatim od kolena naniže.

Gubila sam ravnotežu, a bol je bila neverovatna. Kada kažem da je nešto utrnulo, mislim da je utrnulo, ali i da boli“, ispričala je glumica.

Međutim, ranije ovog meseca Eplgejt je otkrila da joj je postavljena pogrešna dijagnoza i da nema multiplu sklerozu. Zbog toga se ponovo našla na početku potrage za odgovorom na pitanje šta izaziva njene teške simptome, zbog kojih je završavala i u bolnici.

Govoreći 20. oktobra u svom podkastu „MeSsy“, koji vodi sa Džejmi-Lin Sigler i u kojem njih dve razgovaraju o životu sa multiplom sklerozom, prisetila se trenutka kada joj je doktorka saopštila da nema tu bolest.

„Ušla je u moju sobu i rekla: ‘Čestitam, nemate multiplu sklerozu’“, ispričala je glumica poznata po filmu „Voditelj“.

Foto: VALERIE MACON / AFP / Profimedia

„Nimalo nisam bila srećna. Svi ostali su bili presrećni.“

Dodala je:

„To što vam postave pogrešnu dijagnozu ne znači da ćete odjednom ozdraviti. Nisam ozdravila, Džejmi! Ako ništa drugo, stanje mi se pogoršalo. Zato sam ponovo na početku, ne znam šta mi se dešava.“

U novom izdanju podkasta ove nedelje Eplgejt je govorila o tome da se i dalje bori sa simptomima i da veruje da se njena misteriozna bolest pogoršava.

„Trebalo mi je deset minuta da uspem da se pomerim sa jastuka, ustanem iz kreveta i stanem na noge. Tada sam jedva mogla da odem do kupatila“, ispričala je.

Glumica je otkrila da sada pored kreveta drži hodalicu kako bi lakše mogla da se kreće.

„Ne znam šta se dešava“, nastavila je.

„I dalje živim sa ovim simptomima. Ranije mi se to nikada nije dešavalo. Mogla sam da se uspravim i slično.

Foto: BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Zato sam i rekla da se stanje pogoršava ili da se pojavljuju novi simptomi. Nešto novo se dešava. Trebalo mi je deset minuta samo da podignem glavu i pomerim se, a da pritom ne osećam nepodnošljiv bol i slabost.“

Multipla skleroza je neizlečiva bolest koja zahvata mozak i kičmenu moždinu.

Prema britanskoj Nacionalnoj zdravstvenoj službi (NHS), bolest se kod svakoga ispoljava drugačije, ali među uobičajenim simptomima su izrazit umor, problemi sa vidom poput zamućenog vida, gubitak ravnoteže ili vrtoglavica, utrnulost ili trnjenje različitih delova tela, grčevi mišića, kao i poteškoće sa pamćenjem i koncentracijom.

Iako ne postoji lek koji može da je izleči, terapije često mogu da pomognu u ublažavanju simptoma i kontroli bolesti.

Ne postoji jedan test kojim se može postaviti dijagnoza multiple skleroze.

Doktorka Marva Kejzi sa Odeljenja za neurologiju Medicinskog centra Sedars-Sinaj objasnila je u podkastu „MeSsy“ da pogrešne dijagnoze nisu retkost i da se, prema navodima koje je iznela, ispostavi da oko 20 odsto ljudi kojima je dijagnostikovana multipla skleroza zapravo nema tu bolest.

„Nemamo jedan jedini test za multiplu sklerozu. Nije kao da postoji test za trudnoću koji kaže: ‘Da, imate je’ ili ‘Ne, nemate je’. Dijagnoza se postavlja na osnovu skupa kriterijuma“, objasnila je doktorka.

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