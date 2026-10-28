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Monika Belučije nedavno proslavila svoj 62. rođendan, a svojim mladolikim izgledom i dalje privlači veliku pažnju. Italijanska glumica nikada nije krila da iza njene figure ne stoje rigorozne dijete ni iscrpljujući treninzi, a njen recept za dobar izgled mogao bi mnoge iznenaditi.

1/6 Vidi galeriju Monika Beluči Foto: Profimedia, Revelations Entertainment / Entertainment Pictures / Profimedia

Verna svojim italijanskim korienima, Monika se ne odriče testenine, kolača, pa ni po koje čaše vina.

"Jedite dobro, pijte dobro, vodite dobar intiman život i puno se smejte", svojevremeno je otkrila svoj recept za mladolikost.

"Volim kolače i testeninu, po koju čašu vina i vrlo retko cigaretu", priznala je za The Telegraph.

Glumica jede pet puta dnevno – doručak, ručak i večeru te dva međuobroka. Njena ishrana bazira se na mediteranskim namirnicama, pa su na jelovniku često povrće, voće, nemasni izvori proteina, maslinovo ulje, orašasti plodovi i avokado.

Posebno pazi na veličinu porcija, zbog čega sebi povremeno može da priušti omiljene poslastice bez velikih odricanja.

Ni u teretani ne provodi sate. Povremeno praktikuje pilates, a nekoliko puta nedeljno pliva oko 45 minuta.

"Naravno da malo vežbam i pazim na ishranu kada moram raditi, ali nisam opsednuta time. Oduvek sam bila žena s oblinama, nikada izrazito mršava. To je moja priroda", ispričala je jednom prilikom.

Beluči otvoreno prihvata i starenje te smatra da ga žene ne bi trebale doživljavati kao nešto negativno.

"Ili ostarite i dostojanstveno prihvatite taj proces ili umrete. Kada na to gledam tako, hiljadu puta radije biram starenje", poručila je u razgovoru za Harper's Bazaar España.

(Kurir.rs/Najžena)

VIDEO: Monika Beluči