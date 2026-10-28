Monika Beluči jede 5 puta dnevno: Evo čega se glumica ne odriče!
- Monika Beluči je nedavno proslavila 62. rođendan, a i dalje privlači pažnju mladolikim izgledom.
- Za dobar izgled ne koristi rigorozne dijete ni naporne treninge: jede pet puta dnevno, voli testeninu, kolače i vino.
- Ishranu bazira na mediteranskim namirnicama, povremeno vežba pilates i pliva, a starenje prihvata bez dramatizovanja.
Monika Belučije nedavno proslavila svoj 62. rođendan, a svojim mladolikim izgledom i dalje privlači veliku pažnju. Italijanska glumica nikada nije krila da iza njene figure ne stoje rigorozne dijete ni iscrpljujući treninzi, a njen recept za dobar izgled mogao bi mnoge iznenaditi.
Verna svojim italijanskim korienima, Monika se ne odriče testenine, kolača, pa ni po koje čaše vina.
"Jedite dobro, pijte dobro, vodite dobar intiman život i puno se smejte", svojevremeno je otkrila svoj recept za mladolikost.
"Volim kolače i testeninu, po koju čašu vina i vrlo retko cigaretu", priznala je za The Telegraph.
Glumica jede pet puta dnevno – doručak, ručak i večeru te dva međuobroka. Njena ishrana bazira se na mediteranskim namirnicama, pa su na jelovniku često povrće, voće, nemasni izvori proteina, maslinovo ulje, orašasti plodovi i avokado.
Posebno pazi na veličinu porcija, zbog čega sebi povremeno može da priušti omiljene poslastice bez velikih odricanja.
Ni u teretani ne provodi sate. Povremeno praktikuje pilates, a nekoliko puta nedeljno pliva oko 45 minuta.
"Naravno da malo vežbam i pazim na ishranu kada moram raditi, ali nisam opsednuta time. Oduvek sam bila žena s oblinama, nikada izrazito mršava. To je moja priroda", ispričala je jednom prilikom.
Beluči otvoreno prihvata i starenje te smatra da ga žene ne bi trebale doživljavati kao nešto negativno.
"Ili ostarite i dostojanstveno prihvatite taj proces ili umrete. Kada na to gledam tako, hiljadu puta radije biram starenje", poručila je u razgovoru za Harper's Bazaar España.
(Kurir.rs/Najžena)
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