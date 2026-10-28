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Brazilska javnost ostala je zatečena vešću o pogibiji popularne influenserke, šminkerke i diplomirane pravnice Ravile De Kastro,koja jeu 32. godini nastradala u teškoj saobraćajnoj nesrećiu utorak uveče na području savezne države Gojas.

Pogledajte u galeriji fotografije Ravile de Kastro:

1/5 Vidi galeriju Influenserka Ravila de Kastro poginula u saobraćajnoj nesreći Foto: Printscreen/Instagram

Do nesreće je došlo u trenutku kada je Ravila, inače stanovnica obližnjeg grada Žaragva, za volanom svoje "tojote korole" iznenada izgubila kontrolu nad vozilom, usled čega je došlo do prevrtanja automobila. Iako je ekipa hitne pomoći brzo intervenisala i izašla na teren, lekari su mogli samo da konstatuju smrt na licu mesta, dok policija i nadležne službe nastavljaju rad na utvrđivanju svih faktora koji su doveli do kobnog ishoda.

Poslednje objave na mrežama svega par sati uoči tragedije

Čitavu tragediju čini još potresnijom podatak da se Ravila veoma aktivno javljala svojim pratiocima neposredno pre nego što je sela u automobil. Na Instagramu, gde ju je pratilo oko 25.000 ljudi, tog dana je postavila fotografiju nasmejanog lica u ogledalu uz kratku poruku "Bom Dia" (Dobro jutro).

U satima koji su prethodili udesu, zabeležila je i vožnju neasfaltiranim seoskim putem, dok je u jednoj od kasnijih video-priča viđena kako provodi vreme sa prijateljicom ispijajući koktele.

Odrastanje bez majke, iza sebe ostavila dete

Influenserka je publiku osvojila iskrenim objavama o svakodnevici, savetima o nezi i treninzima, ali i pričama iz ličnog života. Pored pravničke diplome i uspeha u industriji ulepšavanja, njena najvažnija životna uloga bila je roditeljska, pa je vest o njenom preranom odlasku najteže pogodila njenog maloletnog sina koji je ostao bez majke.

Oproštaji pratilaca na društvenim mrežama

Nakon što se proširila vest o stravičnom udesu, nalog mlade Brazilke preplavile su poruke saučešća i reči oproštaja onih koji su je svakodnevno pratili.

"Da li je ova devojka upravo preminula?", "Molim te, reci da je laž" i "Neverovatno", samo su neke od poruka koje svedoče o šoku koji je zavladao među njenim prijateljima i publikom. Vreme i mesto sahrane još uvek nisu saopšteni.

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