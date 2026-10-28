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Film će režirati Žaume Koljet-Sera, poznat po ostvarenju "Carry-On", a priča prati federalnog maršala koji tokom razornog uragana pokušava da zaštiti ključnog svedoka od ljudi opasnog trgovca oružjem.

Prema pisanju stranih medija, Kijanu Rivs je preuzeo ulogu koja se ranije povezivala sa Alanom Ričsonom, zvezdom serije "Reacher". Promena glavnog glumca dodatno je skrenula pažnju na projekat, čiji scenario u Holivudu kruži još od devedesetih godina.

Iako datum početka snimanja i premijere još nisu objavljeni, "Maelstrom" već privlači pažnju zbog spoja napete akcije, borbe za preživljavanje i priče koja glavnog junaka stavlja pred dvostruku opasnost, nemilosrdne naoružane napadače i prirodnu katastrofu koja preti da uništi sve pred sobom.

Jedna noć, razorni uragan i borba za preživljavanje

U središtu priče nalazi se federalni maršal kojem je poveren zadatak da zaštiti verenicu moćnog trgovca oružjem. Ona se nalazi u programu zaštite svedoka i sprema se da svedoči protiv svog verenika, zbog čega postaje meta ljudi koji žele da je spreče da otkrije njegove zločine.

Kijanu Rivs Foto: MediaPunch / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Situacija postaje još opasnija kada područje pogodi snažan uragan. Oluja prekida komunikacije sa spoljnim svetom i onemogućava dolazak pojačanja, ostavljajući maršala i njegovu štićenicu bez mogućnosti da računaju na pomoć.

Dok kriminalci pokušavaju da pronađu ženu, njih dvoje moraju da se bore za opstanak i izbegnu napade, ali i posledice razorne prirodne nepogode. Radnja je smeštena u okvir jedne noći, tokom koje svaki pogrešan potez može imati fatalne posledice.

Ovakva postavka podseća na klasične akcione trilere u kojima se glavni junak nađe u izolovanom prostoru i mora da se osloni isključivo na sopstvene sposobnosti. Scenario je svojevremeno opisivan i kao svojevrsna verzija filma "Umri muški", samo što se ovoga puta borba odvija usred uragana.

Od Alana Ričsona do Kijanua Rivsa

Pre nego što je Rivs dobio glavnu ulogu, projekat se povezivao sa Alanom Ričsonom, poznatim po tumačenju Džeka Ričera u istoimenoj seriji. Prema dostupnim izveštajima, Ričson je napustio projekat, a njegovo mesto preuzeo je Rivs.

Zvanično objašnjenje ove promene nije objavljeno, pa razlozi zbog kojih je Ričson odustao od filma zasad nisu poznati.

Za Rivsa, koji je globalnu popularnost dodatno učvrstio ulogom Džona Vika, novi projekat predstavlja još jednu priliku da se vrati intenzivnom akcionom žanru. Njegovu filmografiju obeležile su i čuvena franšiza "Matriks", kao i brojni akcioni i naučnofantastični filmovi.

Publika će tako imati priliku da ga vidi u još jednoj ulozi junaka koji se suočava sa gotovo nemogućim okolnostima, dok pokušava da zaštiti osobu čiji je život ozbiljno ugrožen.

Kijanu Rivs Foto: Profimedia

Scenario koji je čekao više od 30 godina

Jedan od najzanimljivijih detalja u vezi sa filmom "Maelstrom" jeste činjenica da njegov scenario potiče iz 1993. godine. Autor Gregori Ficpatrik tada ga je prodao studiju Warner Bros, u periodu kada je Holivud tragao za novim akcionim projektima inspirisanim uspehom filma "Umri muški".

Tokom različitih faza razvoja, projekat se povezivao sa nekim od najvećih akcionih zvezda tog vremena, među kojima su bili Silvester Stalone, Stiven Sigal i Klint Istvud. Kao mogući reditelj razmatran je i Reni Harlin, ali film tada nije realizovan.

Scenario je tako decenijama ostao neostvaren, sve dok projekat nije ponovo pokrenut, piše The Wrap.

Za novu verziju priče zaslužan je scenarista Mark Bjankuli, poznat po radu na filmu "How to Rob a Bank", koji je doradio originalni scenario. Produkciju predvodi Džef Robinov, nekadašnji rukovodilac filmskog odeljenja studija Warner Bros, koji je bio uključen i u raniju istoriju ovog projekta.

Sa Kijanom Rivsom u glavnoj ulozi i Žaumeom Koljet-Serom iza kamere, "Maelstrom" dobija novu priliku da priču koja je više od tri decenije čekala na realizaciju pretvori u akcioni triler za Netflix.

(Kurir.rs/Informer)

VIDEO: Dvojnik Kijanu Rivsa