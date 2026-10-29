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Čuveni danski reditelj Lars fon Trir (70), koji se godinama bori sa Parkinsonovom bolešću, progovorio je o svom teškom zdravstvenom stanju, priznajući da se oseća užasno, da ga muči snažna anksioznost i da gotovo više ne pronalazi zadovoljstvo u stvarima koje su ga nekada ispunjavale. Jedan od najznačajnijih evropskih filmskih autora, koji se nakon dijagnoze 2022. godine gotovo potpuno povukao iz javnosti, sada je u retkom i veoma ličnom razgovoru otkrio koliko mu je bolest promenila svakodnevicu, ali i pogled na sopstveni život i karijeru.

Lars fon Trir Foto: Famous, Bang Media International / Alamy / Profimedia

Potresno priznanje zabeleženo je u 23-minutnom filmu koji je snimila njegova ćerka, rediteljka Agnes Trir, za potrebe umetničke izložbe „Descendant“. Postavka, koju je osmislio sam Fon Trir, tokom leta bila je predstavljena u Danskoj, a od 10. oktobra može da se pogleda u Galeriji Til u Stokholmu.

Susret oca i ćerke pred kamerama pružio je javnosti redak uvid u život slavnog reditelja, čije je ime decenijama bilo sinonim za provokativan, beskompromisan i umetnički hrabar film. Ovoga puta, međutim, u centru pažnje nisu njegova ostvarenja, već bolest sa kojom se svakodnevno suočava.

„Osećam se užasno, imam bolest koju ne bih poželeo ni najgorem neprijatelju“

Kada ga je ćerka upitala kako se oseća, Fon Trir nije pokušavao da ulepša stvarnost niti da prikrije koliko mu je teško.

- Imam bolest koju ne bih poželeo ni najgorem neprijatelju - rekao je slavni reditelj.

Govoreći o životu sa Parkinsonovom bolešću, priznao je da se oseća izuzetno loše i da ga prati gotovo neprestana teskoba. Posebno ga pogađa gubitak interesovanja za stvari koje su mu nekada donosile zadovoljstvo, zbog čega mu je sve teže da pronađe motivaciju i uzbuđenje u svakodnevnom životu.

Lars fon Trir Foto: Media Punch, MediaPunch Inc / Alamy / Profimedia

Njegove reči imaju posebnu težinu kada se zna da se tokom karijere već suočavao sa ozbiljnim psihičkim problemima. Fon Trir je ranije otvoreno govorio o depresiji, koja ga je pratila i u periodima kada je stvarao neka od svojih najpoznatijih filmskih ostvarenja.

Uprkos tome, decenijama je uspevao da nastavi sa radom, pretvarajući sopstvene strahove, unutrašnje sukobe i mračne misli u filmske priče koje su ostavljale snažan utisak na publiku.

Danas, međutim, priznaje da mu je mnogo teže da pronađe snagu i želju za stvaranjem.

Parkinsonova bolest promenila mu je život

Larsu fon Triru Parkinsonova bolest dijagnostikovana je 2022. godine, nakon čega su njegova pojavljivanja u javnosti postala izuzetno retka.

Reč je o progresivnom neurološkom oboljenju koje utiče na kretanje, koordinaciju i kontrolu mišića, ali može biti praćeno i brojnim drugim tegobama, uključujući probleme sa spavanjem, raspoloženjem i anksioznošću.

Bolest se kod različitih ljudi razvija različitom brzinom, a simptomi se vremenom mogu menjati i postajati izraženiji.

Lars fon Trir Foto: Famous, Bang Media International / Alamy / Profimedia

Za Fon Trira, čiji je život decenijama bio ispunjen snimanjima, pisanjem scenarija i zahtevnim umetničkim projektima, suočavanje sa zdravstvenim ograničenjima predstavljalo je veliku promenu.

Njegovo povlačenje iz javnosti izazvalo je zabrinutost među ljubiteljima filma, posebno zato što su informacije o njegovom zdravstvenom stanju poslednjih godina uglavnom dolazile od saradnika i producenata.

Zato je najnoviji razgovor sa ćerkom privukao veliku pažnju, jer je reditelj prvi put posle dužeg vremena lično govorio o tome kako se oseća i sa kakvim teškoćama živi.

Potresno priznanje o filmovima koji su obeležili njegov život

Tokom razgovora, Agnes Trir dotakla se i pitanja umetničkog nasleđa svog oca, koji je tokom više od četiri decenije stvarao filmove koji su izazivali oduševljenje, burne polemike i kontroverze.

Iako je njegov opus ostavio neizbrisiv trag u evropskoj i svetskoj kinematografiji, Fon Trir je priznao da danas na sopstvena dostignuća gleda drugačije.

Lars fon Trir Foto: Famous, Bang Media International / Alamy / Profimedia

- Postoje neki moji filmovi do kojih mi je jako stalo. Naravno, voleo bih da budu deo moje zaostavštine, ali u široj slici svega, uz svu tu bol, to ne znači ništa - rekao je reditelj.

Ovim rečima pokazao je koliko mu je bolest promenila odnos prema stvarima koje su nekada bile u središtu njegovog života.

Ipak, u razgovoru nije u potpunosti nestao njegov prepoznatljivi, često provokativni smisao za humor. Fon Trir se prisećao pojedinih događaja iz prošlosti, umetnika koji su uticali na njegov rad i neobičnih situacija koje su obeležile njegov život.

Hoće li Lars fon Trir uspeti da snimi svoj poslednji film?

Osim zabrinutosti za njegovo zdravlje, među ljubiteljima sedme umetnosti već duže vreme postoji i neizvesnost oko sudbine njegovog novog filma „After“, koji bi mogao da bude poslednje ostvarenje u njegovoj bogatoj karijeri.

Projekat je najavljivan prethodnih godina, ali je njegovo ostvarivanje odlagano zbog rediteljevog zdravstvenog stanja. Prema dosadašnjim informacijama, scenario je završen u avgustu 2026. godine, dok snimanje još nije počelo.

Producent Peter Albak Jensen ranije je govorio o Fon Trirovim zdravstvenim problemima, ističući da je njegovo fizičko stanje narušeno, ali da su mu intelektualne sposobnosti očuvane.

Foto: EPA Ian Langsdon

Za sada nije poznato kada bi snimanje moglo da počne, niti da li će reditelj biti u mogućnosti da projekat privede kraju.

Film „After“ trebalo bi da se bavi temama smrti i života posle nje, što je posebno zanimljivo imajući u vidu da je Fon Trir tokom čitave karijere istraživao ljudsku patnju, strah, veru, moral i prolaznost.

Reditelj čiji su filmovi promenili evropsku kinematografiju

Lars fon Trir rođen je 30. aprila 1956. godine u Kopenhagenu, a tokom karijere izgradio je reputaciju jednog od najuticajnijih, ali i najkontroverznijih evropskih reditelja.

Međunarodnu slavu stekao je ostvarenjima koja su često izazivala podeljene reakcije, ali su istovremeno pomerala granice filmskog jezika.

Među njegovim najpoznatijim filmovima nalaze se „Lom talasa“, „Ples u tami“, „Dogvil“, „Antihrist“, „Melanholija“ i „Nimfomanka“.

Foto: EPA Ian Langsdon

Film „Ples u tami“, u kojem je glavnu ulogu odigrala islandska pevačica Bjork, osvojio je Zlatnu palmu na Filmskom festivalu u Kanu 2000. godine, potvrdivši Fon Trirov status jednog od najvažnijih autora svoje generacije.

Njegova ostvarenja često su bila prožeta temama patnje, krivice, žrtvovanja, depresije i ljudskih slabosti, zbog čega je stekao reputaciju umetnika koji se nikada nije plašio da publiku suoči sa neprijatnim pitanjima.

Posebno mesto u njegovom radu zauzimaju snažni ženski likovi, psihološki složene priče i prepoznatljiv vizuelni stil, koji su postali zaštitni znak njegove kinematografije.

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