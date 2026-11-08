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Više od tri decenije nakon što je prvi put stao pred kamere u “Srećnim ljudima”, Aleksandar Dunić pričao je bez nostalgije, ali sa jasnom svešću o vremenu koje je prošlo. Bez ulepšavanja, ali i bez gorčine, Dunić je otkrio zašto se nikada ne bi vratio u mladost i zašto bi, ipak, sve ponovo radio.

Osvrnuo se tad na scenaristu Sinišu Pavića kome je večno zahvalan jer mi je pružio priliku da započne karijeru u "Srećnim ljudima".

"U to vreme nije bilo hiperprodukcije serija kao danas. Snimala se jedna po jedna, gledalište je imalo tri, četiri, pet kanala i fokus je bio potpuno usmeren na jednu priču. Ako ste bili prisutni u pet-šest epizoda u kontinuitetu, bilo je gotovo nemoguće da vas neko u Srbiji ne primeti. U tom smislu mi je Pavić strašno pomogao. Postao sam prepoznatljiv u najširem auditorijumu. A sve se to desilo dok sam završavao četvrtu godinu glumačke Akademije. Serija je počela da se snima u februaru 1993, a ja sam diplomirao u junu", prisetio se Dunić.

Aleksandar Dunić Foto: Printscreen

Lik doktora Gorana Popca doneo mu je ogromnu popularnost. I danas se o njemu govori kao o jednom od najomiljenijih TV likova tog vremena, iako nije bio bez mana, jer je prevario svoju ženu.

"Sve zavisi iz kog ugla se gleda. Publika voli nova lica, posebno u velikim serijama u kojima su stalno dolazili novi glumci. To je bio i način da se promovišu mladi ljudi, pored velikih bardova koji su već bili poznati. Kao je prvo, bio sam nov i ljudi su se pitali ko je taj čovek. A drugo, sam lik je nosio temu mlade, nadolazeće snage. Popac je bio izuzetno ambiciozan, mnogo ambiciozniji nego što sam ja privatno, pa ga nisam uvek do kraja razumeo. Sa 26–27 godina već se borio za docenturu, jurio ka vrhu. Ambicija sama po sebi nije loša, ali kada se prenese na porodicu i brak, onda nastaju problemi. Ipak, mislim da je imao opravdanja, imao je nesamostalnu ženu, prepustila se majci, a tašta im je bila treći član braka. To je nešto što ljudi sebi ne bi smeli da dozvole - mešanje roditelja."

Kada danas gleda “Srećne ljude”, ne oseća žal za mladošću:

Aleksandar Dunić Foto: Printskrin YT

"Ja sam živeo punim plućima, burno, intenzivno. Mladost ima svoje vrline, ali nosi i svoje probleme. Ne može se to menjati selektivno, uzeti ono što ti odgovara, a ono drugo gurnuti pod tepih. Ja sam to razdoblje zaista živeo, arhivirao i nemam potrebu da se tamo vraćam."

Već trideset dve godine stalni je član Pozorišta na Terazijama, pa se često postavlja pitanje da li su mu “daske koje život znače” postale utočište.

"Ja sam se okretao kao suncokret prema suncu - onamo gde je bilo posla. Iskreno, žao mi je što me je film nekako zaobilazio. Da sam dobio više uloga pred kamerama, verovatno bi me to vuklo. Ali ovde sam bio u radnom odnosu, dobijao uloge, igrao predstave. Nešto bolje, nešto gore. Ima stvari iza kojih možemo da stojimo s ponosom, a ima i mnogo onih koje bismo najradije zaboravili. To je normalno u stvaralaštvu. Kad bi svaki pokušaj bio umetničko delo, svet bi bio prepun remek-dela, a njih je u stvari veoma malo. Sve se svodi na mnoštvo pokušaja i retke uspehe", kazao je on.

Aleksandar Dunić kao doktor Popac u seriji Srećni ljudi Foto: Printscreen YouTube

Oženio književnicu

On se, inače, svojevremeno oženio novinarkom i književnicom Draganom Litričin Dunić, sa kojom je dobio dete.

"Dete je centar našeg sveta. Trudimo se da sina vaspitamo tako da postane dobar čovek. Učimo ga plemenitosti, humanosti, hrabrosti, ali i da živi po ovim već pomalo zaboravljenim vrlinama u današnje vreme. Ne verujem u lažne vrednosti novog doba, kao ni u brz, lak i nezaslužen uspeh. Verujem samo u najviše ljudske vrednosti koje će, ipak, pobediti u svakom vremenu. Istina je uvek jača od laži, dobrota od zla, svetlost od tame, ljubav od mržnje, pravda od nepravde, a vreme kao najbolji sudija pokazaće da je bolji svet moguć jedino ako postanemo bolji ljudi. A to znači i da, uprkos trenutnoj sumornoj stvarnosti, vaspitavamo decu da veruju u ideale", rekla je ona jednom prilikom za "Stori".

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