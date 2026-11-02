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Jedna od najupečatljivijih uloga u kultnom ostvarenju "Titanik" pripala je Biliju Zejnu, glumcu koji je svojim nastupom oživeo jednog od najomraženijih likova u istoriji romantičnih drama. Gotovo tri decenije nakon premijere slavnog remek-dela, Zejn i dalje privlači poglede javnosti, ali njegov današnji izgled znatno se razlikuje od onoga po kom ga pamte milioni gledalaca.

Pogledajte Bilija Zejna u filmu "Titanik":

1/5 Vidi galeriju Bili Zejn u filmu "Titanik" Foto: Profimedia, Printscreen/Youtube

Američki glumac, koji je 24. februara 2026. proslavio 60. rođendan, iza sebe ima bogat radni vek, uzbudljivu ljubavnu biografiju i brojne promene imidža.

Proboj u Holivudu i uloga života

Bili Zejn rođen je 1966. godine u Čikagu, a prve glumačke korake u Holivudu načinio je sredinom osamdesetih. Filmska publika mogla je da ga primeti već u bioskopskom hitu "Povratak u budućnost", da bi se kasnije pojavio i u njegovom nastavku. Pažnju kritičara skrenuo je na sebe ulogom u psihološkom trileru "Opasno more" (Dead Calm), dok je 1996. godine odigrao glavnu rolu u avanturističkom spektaklu "Fantom".

Ipak, ništa nije moglo da ga pripremi za nezapamćenu planetarnu slavu koju mu je 1997. godine doneo "Titanik" Džejmsa Kamerona. U jednom od najgledanijih ostvarenja u istoriji kinematografije Zejn je oživeo lik Kaledona Hoklija, bogatog, arogantnog i posesivnog verenika mlade Rouz, koju je tumačila Kejt Vinslet.

Bili Zejn, Leonardo Dikaprio, film Titanik Foto: PARAMOUNT-20TH CENTURY FOX / Album / Profimedia

Fatalni zavodnik i burne romanse

Pored zapaženih uloga na platnu, Zejn je devedesetih plenio pažnju i svojom pojavom. Gusta tamna kosa, prodorne oči i markantne crte lica osigurale su mu status jednog od najtraženijih holivudskih srcelomaca tog doba.

Njegov privatni život takođe je privlačio interesovanje medija. Bio je u braku sa koleginicom Lisom Kolins, a nakon kraha te zajednice zabavljao se sa nekoliko poznatih lepotica. Među njima su se istakle čileanska glumica Leonor Varela i britanska manekenka Keli Bruk, sa kojima je bio i veren, mada nijedna od tih romansi nije krunisana brakom. Iz veze sa modelom Kendis Nil dobio je dve ćerke, Avu i Điju. Nakon što su im se putevi razišli, Zejn je 2022. godine priznao da već izvesno vreme nema partnerku.

Neverovatna transformacija

Od perioda kada je na ekranu dočaravao bahatog milionera prošlo je skoro tri decenije, a poznati glumac u međuvremenu je potpuno promenio lični opis. Nekadašnji tamnokosi šarmer danas neguje prepoznatljiv, zreo izgled. Njegova nova obeležja postali su sedi brkovi, izbrijana glava i otmene naočare, dok se na crvenom tepihu redovno pojavljuje u besprekorno skrojenim odelima.

Pogledajte kako Bili Zejn izgleda danas:

1/5 Vidi galeriju Bili Zejn danas Foto: MediaPunch / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia, ZUMAPRESS.com / MEGA / The Mega Agency / Profimedia, Zuma / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Upravo je ova transformacija ponovo zapalila rasprave na društvenim mrežama tokom 2026. godine. Mnogobrojni fanovi ističu da glumac izgleda fantastično čak i nakon ulaska u sedmu deceniju života, dok ga pojedini komentatori zbog novog, uglađenog imidža otvoreno upoređuju sa legendarnim Šonom Konerijem.

(Kurir.rs/ShowBuzz)

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