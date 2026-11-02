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Dnevni horoskop za 2. novembar. Šta znake horoskopa očekuje ovog ponedeljka saznajte u detaljnoj astrološkoj prognozi za sve pripadnike Zodijaka.

OVAN

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Ovan Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

  Danas vas prati snažna energija i potreba da završite započeto. Ne rasipajte snagu na rasprave - fokusirajte se na cilj. U poslu ste primećeni zbog odlučnosti, a veče donosi osećaj zadovoljstva i mir sa sobom.

BIK

Bik
Bik Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / A

  Intuicija vam danas jasno pokazuje u kom pravcu treba da idete. Ne ignorišite unutrašnji glas. Finansijski aspekti se popravljaju, ali i dalje treba da budete oprezni s troškovima. Ljubavna situacija postaje dublja i iskrenija.

BLIZANCI

Blizanci
Blizanci Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

  Um vam radi punom snagom, ideje dolaze brzo, ali i nestaju ako ih ne zapišete. Poslovni razgovor može doneti neočekivanu šansu. U ljubavi ste otvoreniji nego inače, što jača emotivnu povezanost.

RAK

Rak
Rak Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

  Emocije su vam danas pojačane, ali to možete iskoristiti u kreativnom smeru. Povežite se s ljudima koji vas inspirišu. Moguće je pomirenje s nekim iz prošlosti. Kraj dana donosi mir i toplu energiju u krugu porodice.

LAV

Lav
Lav Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

  Danas ste u centru pažnje, koristite to mudro. Ljudi vam veruju i žele da vas prate, ali ne namećite svoje mišljenje. Ako budete taktični, možete postići veliki napredak. Ljubavni odnos jača iskren razgovor.

DEVICA

Devica
Devica Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

  Fokusirajte se na detalje, danas sitnice prave razliku. Iako ste pod pritiskom, zadržite smirenost. Neko vam nudi saradnju koja može dugoročno koristiti. U ljubavi - manje analiziranja, više spontanosti.

VAGA

Vaga
Vaga Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

  Balans između posla i privatnog života ponovo postaje važan. Ako osetite umor, usporite. Danas možete doneti odluku koja menja pravac odnosa s nekim bliskim. Veče donosi romantičnu, harmoničnu energiju.

ŠKORPIJA

Škorpija
Škorpija Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

  Intenzivni ste više nego inače, osećate stvari duboko i jasno. Danas se otvaraju prilike za lični rast. Ako oprostite nekome ili sebi, oslobađate se tereta. Veče donosi inspiraciju i novi pogled na stare teme.

STRELAC

Strelac
Strelac Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

  Nemir vas tera da menjate rutinu. Ako vas nešto sputava, vreme je da to prekinete. Putovanja, nova znanja ili druženja donose vam osveženje. Ljubavni život je zanimljiv, moguć je neočekivan susret.

JARAC

Jarac
Jarac Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

  Rad i odgovornost danas daju rezultate. Iako ste umorni, osećate ponos jer ste postigli ono što ste planirali. U poslu se otvara prostor za napredak. Ljubavni odnosi zahtevaju iskren razgovor i poverenje.

VODOLIJA

Vodolija
Vodolija Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

  Danas je dan za inovacije i promene. Ako imate ideju, sad je trenutak da je pokrenete. Ljudi vas podržavaju više nego što mislite. U ljubavi iskrenost i otvorenost mogu preokrenuti situaciju u vašu korist.

RIBE

Ribe
Ribe Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / A

  Emotivno ste osetljivi, ali i inspirisani. Umesto da se povlačite, pretvorite emocije u kreativnost. Poverenje u sebe donosi mir. U ljubavi iskrenost je ključ. Veče donosi spokoj i osećaj zahvalnosti.

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